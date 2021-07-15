15 Temmuz Perşembe hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?
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15 Temmuz Perşembe hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?

15 Temmuz Perşembe hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 15 Temmuz 2021 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

15 TEMMUZ PERŞEMBE 2021 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Van'ın doğu kesimlerinde kuvvetli, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

ÇANAKKALE °C, 35°C

İSTANBUL °C, 32°C

KIRKLARELİ °C, 34°C

KOCAELİ °C, 33°C

İZMİR °C, 39°C

KÜTAHYA °C, 31°C

MANİSA °C, 39°C

MUĞLA °C, 38°C

ADANA °C, 37°C

ANTALYA °C, 40°C

HATAY °C, 33°C

ISPARTA °C, 35°C

ANKARA °C, 34°C

ÇANKIRI °C, 35°C

ESKİŞEHİR °C, 33°C

KONYA °C, 31°C

BOLU °C, 30°C

DÜZCE °C, 33°C

SİNOP °C, 29°C

ZONGULDAK °C, 28°C

AMASYA °C, 34°C

BAYBURT °C, 25°C

SAMSUN °C, 31°C

TRABZON °C, 27°C

ERZURUM °C, 34°C

KARS °C, 24°C

MALATYA °C, 34°C

VAN °C, 26°C

ADIYAMAN °C, 37°C

DİYARBAKIR °C, 38°C

GAZİANTEP °C, 36°C

SİİRT °C, 38°C

15 Temmuz Perşembe hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?

15 TEMMUZ PERŞEMBE 2021 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/YAĞMUR YAĞACAK MI?

Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların mevsim ormallerinin üzerinde seyretmeye davam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

15 TEMMUZ PERŞEMBE 2021 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/YAĞMUR YAĞACAK MI?

Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir.

RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

15 TEMMUZ PERŞEMBE 2021 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ YAĞMUR YAĞACAK MI?

Bölge geneli az bulutlu ve açık geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek.

RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

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15 Temmuz Perşembe hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak? - Haberler
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