Haberler

Arda Turan, Fenerbahçe'ye rakip oldu

Arda Turan, Fenerbahçe'ye rakip oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye rakip oldu. Maç Ukrayna ekibinin ev sahipliğinde oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kura çekimi heyecanı tamamlandı. Devler Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe’nin lig aşamasındaki rakipleri belli oldu. 

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ

Sarı-lacivertliler; Atletico Madrid, Liverpool, Aston Villa, Roma, Shakhtar Donetsk, Villarreal, Slavia Prag ve LASK ile eşleşti.

ARDA TURAN VE FENERBAHÇE KARŞI KARŞIYA 

Kura çekiminin en dikkat çeken detaylarından biri ise Shakhtar Donetsk eşleşmesi oldu. Ukrayna ekibinin başında yer alan Türk futbolunun deneyimli ismi Arda Turan, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe’ye rakip oldu. Dev mücadele, Shakhtar Donetsk’in ev sahipliğinde oynanacak. 

MAÇ TARİHİ DAHA SONRA AÇIKLANACAK

Teknik direktörlük kariyerinde Avrupa arenasında kritik bir sınava çıkacak olan Arda Turan ile Fenerbahçe’yi karşı karşıya getirecek olan dev maçın kesin tarihi ve saati UEFA tarafından önümüzdeki günlerde ilan edilecek.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

F.Bahçe ve G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Bakan Gürlek'ten İdris Naim Şahin'e tahsisli çakarlı araçlar hakkında dikkat çeken açıklama: Söyledikleri ile dosyadakiler uyuşmuyor

Bakan Gürlek'ten eski İçişleri Bakanını yakacak açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selin vurduğu Nepal'de insanlık dışı görüntüler: Cesetleri talan ettiler

Felaketi yaşayan ülkede insanlık dışı görüntü: Cesetlere yaptıkları...
Dursun Özbek ve ekibinin rakiplerinin belli olduğu andaki yüz ifadeleri bomba

Dünya devleriyle eşleştikleri anda verdikleri tepki bomba
Paris'te mide bulandıran görüntü! Türk turist gördüklerine inanamadı

Milyonların ziyaret ettiği şehirde mide bulandıran görüntü
Leao, Galatasaray ve Aston Villa arasındaki tercihini yaptı

Rafael Leao, Galatasaray ve Aston Villa arasındaki tercihini yaptı
Türkiye'nin tarihi tokadı sonrası İsrail'de yas var

Türkiye'nin tarihi tokadı sonrası İsrail'de yas var
Gözaltına alınan Manifest grubunun menajeri Tolga Akış'ın evinden servet çıktı

Gözaltına alınan Manifest grubunun menajerinin evinden çıktı
Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a teşekkür: Doğrusunu yapıyorsun

Mansur Yavaş'a teşekkür etti: Doğrusunu yapıyorsun