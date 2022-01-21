15 Temmuz gazisi imamdan "Özel Harekat" şiiri

Fetullahçı Terör Örgütü üyelerince 15 Temmuz'da düzenlenen darbe girişimi sırasında bombalanan Özel Harekat Daire Başkanlığında gazi olan Şehitler Camisi İmamı Hasan Hüseyin Alkır, özel harekat şehitlerinden ilham alarak şiir yazdı.

Darbe girişimi gecesi Özel Harekat Daire Başkanlığına yardım için gelen ve o dönem Başkanlık yerleşkesi içindeki caminin müezzini olan Hasan Hüseyin Alkır, darbecilerin saldırısında gazi oldu.

-Darbe girişimi sırasında yaşananları anlattı

15 Temmuz sonrasında adı "Şehitler Camisi" olarak değiştirilen Özel Harekat Daire Başkanlığı yerleşkesi içindeki camide imam olarak görevine devam eden Alkır, darbe girişimi sırasında yaşadıklarını ve şiiri kaleme alış hikayesini AA muhabirine anlattı.

İmamlığın sadece namaz kıldırmaktan ibaret olmadığını söyleyen Alkır, "Bir masumun gözyaşını silebiliyorsak, bir dertlinin derdine derman olabiliyorsak veya buradaki kahraman kardeşlerimize gönül diliyle cevap verebiliyorsak ve yanlarında olabiliyorsak ne mutlu." dedi.

Vatan sevgisinin her şeyden önemli olduğunu belirten Alkır, "Kardeşlerimizle birlikte vatan sevgisinin imandan geldiği şuuruyla hareket etmekteyiz. Çünkü biz, vatan olmadan hiçbir şey olmayacağının ve vatansız milletlerin halinin ne olduğunu biliyoruz." dedi.

15 Temmuz gününü unutamadığını söyleyen Alkır, şöyle konuştu:

"Biz Şehitler Camisi'nde yıllardan beri her cuma şehitler için dua edip Kuran-ı Kerim okuruz. O gün de şehitlerimiz için dua ettik. Dışarı çıkarken de özel harekatçı bir arkadaşımız bize sarılıp dedi ki 'Hocam hakkını helal et, göreve gideceğim. Belki dönerim belki dönemem.' ve o arkadaşımız, o akşam şehadete erenlerdendi."

15 Temmuz akşamı, darbe girişimi haberini alır almaz Özel Harekat'a, arkadaşlarının yanına desteğe geldiğini kaydeden Alkır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geldiğimizde Havacılık Daire Başkanlığına bomba atılmıştı. Bizim arkadaşlarımız da görev yerlerine gitmek üzereyken 'Hocam bu akşam da mı bizimle berabersin?' dediler. Ben de 'Bu akşam sizinle beraber olamayacağız da hangi akşam olacağız?' dedim. Sonrasında araçlar hazırlanıp görev yerlerine dağılacağı sırada üstümüze bomba atıldı. Bir arkadaşımız da benim kucağımda şehit oldu. O şehitlerimiz Allah'ın müjdelediği ayetin sırrına mazhar oldular. Hamdolsun, Allah bizlere de gaziliği nasip etti. Biz gaziliğin Allah katında ne derece makbul olduğunu biliyoruz."

Alkır, 15 Temmuz'da şehit olan özel harekat polisi Demet Sezen ile arasında geçen konuşmayı da şöyle anlattı:

"Şehit olan kızlarımızdan, Nene Hatunlarımızdan Demet Sezen, bir gün bana 'Hocam şehadeti ne güzel anlatıyorsun.' dedi. O gün Demet'e 'Bir gün gelir üzerine düşen vazifeyi yerine getirirsin demiştim.' Demet, o hain gecede şehadete erdi."

15 Temmuz hain darbe girişiminde ve öncesinde vatanın her safhasında şehadete eren kahramanlar için "Özel Harekat" şiirini kaleme aldığını belirten Alkır, "Hem 15 Temmuz hain darbe girişimini yaşadık hem de öncesinde de kardeşlerimiz göreve giderdi, şehitlerimiz gelirdi. Bunları gözlemleyip yaşayınca, beraber dolaştığımız, sohbet ettiğimiz arkadaşlarımızı kaybedince 15 Temmuz'dan sonra hem 15 Temmuz'a hem özel harekattaki o kahramanlarımız için bu şiiri dile getirdim." dedi.

Alkır'ın kaleme aldığı "Özel Harekat" şiiri şöyle:

Özel harekatın gönül erleri

Tükenmesin gözlerinin ferleri

Amiri, memuru tüm neferleri

Gönüllerde yerin özel harekat

Kilisede okuduğun ezanı

Yoksul için kaynattığın kazanı

Seni anlatamam gönül insanı

Gönüllerde yerin özel harekat

Bütün cihan seni hedef alsa da

Bölmek için türlü nifak soksa da

Özel harekatçı bir tek kalsa da

Gönüllerde yerin özel harekat

Bu yurt ecdat yurdu verilmez aman

Elinde silahın belinde kaman

Vatan için canını verdiğin zaman

Şehidine kurban özel harekat

Biz aslanız, baykuş gibi ötmeyiz

Biz bir ölsek de bin dirilir bitmeyiz

Şehit olur yollarından gitmeyiz

Gönüllerde yerin özel harekat

Mustafa'm, Mesut'um, Önder'im, Meriç'im nice Ahmetler

Vatan için verdiğiniz hizmetler

Şehitlerim, yolunu peygamber bekler

Şehidine kurban özel harekat

Sende bu insanlık, sende bu haya

Doğruluk, imanla yoğrulmuş maya

Bitmez bu harekat, bitmez bu dava

Gönüllerde yerin özel harekat

Bilirim yolun İslam yoludur

Dosta rahmet, düşmanına toludur

Osmanlıdır Türkiye'm, Anadolu'dur

Gönüllerde yerin özel harekat

Hakikatler edilmez ki göz ardı

Masuma kol kanat gerenim vardı

Vatan için canını verenim vardı

Gönüllerde yerin özel harekat

Özel harekatçı nene hatunlar

Şehit eşlerine sabır dileyen onlar

Polisi, askeri doğuran analar

Gönüllerde yerin özel harekat

Tarihi şan, şerefle dolu

İslam'ın sancağı erenler yolu

Özel harekata canı gönülden

Şükranını sunar bu halkın oğlu