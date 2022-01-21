15 Temmuz gazisi imamdan "Özel Harekat" şiiri
Fetullahçı Terör Örgütü üyelerince 15 Temmuz'da düzenlenen darbe girişimi sırasında bombalanan Özel Harekat Daire Başkanlığında gazi olan Şehitler Camisi İmamı Hasan Hüseyin Alkır, özel harekat şehitlerinden ilham alarak şiir yazdı.
Fetullahçı Terör Örgütü üyelerince 15 Temmuz'da düzenlenen darbe girişimi sırasında bombalanan Özel Harekat Daire Başkanlığında gazi olan Şehitler Camisi İmamı Hasan Hüseyin Alkır, özel harekat şehitlerinden ilham alarak şiir yazdı.
Darbe girişimi gecesi Özel Harekat Daire Başkanlığına yardım için gelen ve o dönem Başkanlık yerleşkesi içindeki caminin müezzini olan Hasan Hüseyin Alkır, darbecilerin saldırısında gazi oldu.
-Darbe girişimi sırasında yaşananları anlattı
15 Temmuz sonrasında adı "Şehitler Camisi" olarak değiştirilen Özel Harekat Daire Başkanlığı yerleşkesi içindeki camide imam olarak görevine devam eden Alkır, darbe girişimi sırasında yaşadıklarını ve şiiri kaleme alış hikayesini AA muhabirine anlattı.
İmamlığın sadece namaz kıldırmaktan ibaret olmadığını söyleyen Alkır, "Bir masumun gözyaşını silebiliyorsak, bir dertlinin derdine derman olabiliyorsak veya buradaki kahraman kardeşlerimize gönül diliyle cevap verebiliyorsak ve yanlarında olabiliyorsak ne mutlu." dedi.
Vatan sevgisinin her şeyden önemli olduğunu belirten Alkır, "Kardeşlerimizle birlikte vatan sevgisinin imandan geldiği şuuruyla hareket etmekteyiz. Çünkü biz, vatan olmadan hiçbir şey olmayacağının ve vatansız milletlerin halinin ne olduğunu biliyoruz." dedi.
15 Temmuz gününü unutamadığını söyleyen Alkır, şöyle konuştu:
"Biz Şehitler Camisi'nde yıllardan beri her cuma şehitler için dua edip Kuran-ı Kerim okuruz. O gün de şehitlerimiz için dua ettik. Dışarı çıkarken de özel harekatçı bir arkadaşımız bize sarılıp dedi ki 'Hocam hakkını helal et, göreve gideceğim. Belki dönerim belki dönemem.' ve o arkadaşımız, o akşam şehadete erenlerdendi."
15 Temmuz akşamı, darbe girişimi haberini alır almaz Özel Harekat'a, arkadaşlarının yanına desteğe geldiğini kaydeden Alkır, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Geldiğimizde Havacılık Daire Başkanlığına bomba atılmıştı. Bizim arkadaşlarımız da görev yerlerine gitmek üzereyken 'Hocam bu akşam da mı bizimle berabersin?' dediler. Ben de 'Bu akşam sizinle beraber olamayacağız da hangi akşam olacağız?' dedim. Sonrasında araçlar hazırlanıp görev yerlerine dağılacağı sırada üstümüze bomba atıldı. Bir arkadaşımız da benim kucağımda şehit oldu. O şehitlerimiz Allah'ın müjdelediği ayetin sırrına mazhar oldular. Hamdolsun, Allah bizlere de gaziliği nasip etti. Biz gaziliğin Allah katında ne derece makbul olduğunu biliyoruz."
Alkır, 15 Temmuz'da şehit olan özel harekat polisi Demet Sezen ile arasında geçen konuşmayı da şöyle anlattı:
"Şehit olan kızlarımızdan, Nene Hatunlarımızdan Demet Sezen, bir gün bana 'Hocam şehadeti ne güzel anlatıyorsun.' dedi. O gün Demet'e 'Bir gün gelir üzerine düşen vazifeyi yerine getirirsin demiştim.' Demet, o hain gecede şehadete erdi."
15 Temmuz hain darbe girişiminde ve öncesinde vatanın her safhasında şehadete eren kahramanlar için "Özel Harekat" şiirini kaleme aldığını belirten Alkır, "Hem 15 Temmuz hain darbe girişimini yaşadık hem de öncesinde de kardeşlerimiz göreve giderdi, şehitlerimiz gelirdi. Bunları gözlemleyip yaşayınca, beraber dolaştığımız, sohbet ettiğimiz arkadaşlarımızı kaybedince 15 Temmuz'dan sonra hem 15 Temmuz'a hem özel harekattaki o kahramanlarımız için bu şiiri dile getirdim." dedi.
Alkır'ın kaleme aldığı "Özel Harekat" şiiri şöyle:
Özel harekatın gönül erleri
Tükenmesin gözlerinin ferleri
Amiri, memuru tüm neferleri
Gönüllerde yerin özel harekat
Kilisede okuduğun ezanı
Yoksul için kaynattığın kazanı
Seni anlatamam gönül insanı
Gönüllerde yerin özel harekat
Bütün cihan seni hedef alsa da
Bölmek için türlü nifak soksa da
Özel harekatçı bir tek kalsa da
Gönüllerde yerin özel harekat
Bu yurt ecdat yurdu verilmez aman
Elinde silahın belinde kaman
Vatan için canını verdiğin zaman
Şehidine kurban özel harekat
Biz aslanız, baykuş gibi ötmeyiz
Biz bir ölsek de bin dirilir bitmeyiz
Şehit olur yollarından gitmeyiz
Gönüllerde yerin özel harekat
Mustafa'm, Mesut'um, Önder'im, Meriç'im nice Ahmetler
Vatan için verdiğiniz hizmetler
Şehitlerim, yolunu peygamber bekler
Şehidine kurban özel harekat
Sende bu insanlık, sende bu haya
Doğruluk, imanla yoğrulmuş maya
Bitmez bu harekat, bitmez bu dava
Gönüllerde yerin özel harekat
Bilirim yolun İslam yoludur
Dosta rahmet, düşmanına toludur
Osmanlıdır Türkiye'm, Anadolu'dur
Gönüllerde yerin özel harekat
Hakikatler edilmez ki göz ardı
Masuma kol kanat gerenim vardı
Vatan için canını verenim vardı
Gönüllerde yerin özel harekat
Özel harekatçı nene hatunlar
Şehit eşlerine sabır dileyen onlar
Polisi, askeri doğuran analar
Gönüllerde yerin özel harekat
Tarihi şan, şerefle dolu
İslam'ın sancağı erenler yolu
Özel harekata canı gönülden
Şükranını sunar bu halkın oğlu