Samsun, Çankırı, Tokat, Kastamonu, Çorum ve Amasya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyaretleri yapıldı.

Kentte Kıranköy ve Asri Mezarlık Şehitliği'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Vatandaşlar ve protokol üyeleri daha sonra şehitliklere karanfil bıraktı.

Samsun Müftüsü Veysel Çakı tarafından şehitler için dua edildi.

Vali Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu'nun da aralarında bulunduğu protokol üyeleri şehit aileleriyle bir süre sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra protokol üyeleri Büyük Cami'de düzenlenen mevlit programına katıldı.

Cami bahçesinde vatandaşlara lokma tatlısı, meyve suyu ve kek ikram edildi.

Samsun Milli İrade Platformu üyelerinden basın açıklaması

Mevlidin ardından Samsun Milli İrade Platformu üyeleri, Büyük Cami önünde toplandı.

Üyeler adına açıklama yapan Memur-Sen Samsun İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, okyanus ötesinden planlanan oyunu gören milletin darbeye direndiğini ifade etti.

Yıldız, "O gece millet bu oyunu gördü. 'Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım' diyerek kükremiş sel gibi, önüne örülmüş tanklardan bentleri çiğneyip aştı. Üniforma giymiş teröristlerin millete karşı kullandıkları tanklara, uçaklara, bombalara iman dolu göğsünü siper etti." dedi.

Çankırı

Çankırı Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen anma etkinliği, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Çankırı Müftüsü Bürhan Keleş'in şehitler için ettiği duanın ardından, şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı.

Çankırı Müzesi'nde de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından aralarında Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında ve sonrasında çektiği fotoğrafların da bulunduğu sergi açıldı.

Anma etkinliklerine, Vali Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Kenan Karagöz, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kurum müdürleri ile şehit ve gazi aileleri katıldı.

Tokat

Tokat'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Garnizon Şehitliği'nde anma etkinliği yapıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan etkinlikte, Tokat Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin şehitler için ettiği duanın ardından, şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı.

Anma etkinliklerine, Vali Ozan Balcı, Garnizon Komutanı Albay Rıfat Döngel, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat, kurum müdürleri ile şehit ve gazi aileleri katıldı.

Kastamonu

Kastamonu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kastamonu Şehitliği'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, yaptığı konuşmada 15 Temmuz'un bölgeyi yeniden dizayn etmeye çalışanların oyunu olduğunu söyledi.

Tarih boyunca Türk milletinin karşısına benzer çok sayıda olayın çıktığını anlatan Karadeniz, "Aramıza sokulmak istenen bu nifak tohumlarıma karşı hepimiz akıllı olmak zorundayız. İçimizde inanç, siyasi düşünce, mezhep veya farklı nedenlerle ayrılık yapmak isteyenler olabilir. Bunu kim yapıyorsa bu millete hainlik yapıyordur." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi. Programa katılanlar şehitlerin mezarlarına karanfiller bıraktı.

Programa, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Gamze Aydoğdu, Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak, şehit yakınları ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Programın ardından Nasrullah Kadı Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.

Çorum

Çorum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Garnizon Şehitliği ziyaret edildi.

Şehitlikteki program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle başladı. Daha sonra mezarlara karanfil bırakıldı.

Çorum Belediyesi 15 Temmuz Şehitleri Müzesi'nin de ziyaret edildiği etkinlikler kapsamında, kent meydanında da Kızılay tarafından şehitler anısına kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Müftülük tarafından Ulucami'de şehitler için mevlit okutuldu. Öğle namazından önce düzenlenen programa, konferans vermek üzere kente gelen 26. Dönem TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve protokol üyelerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Memur Sen İl Temsilciliği de Çorum İnsani Değerler Platformuyla birlikte Gaziler Derneği önünde toplandı. "Her şehit bir meşaledir" yazılı pankart açan grup, şehitler için dua etti. Etkinlikte ayrıca şehitler için Kur'an okundu, sala verildi.

Grup adına gazetecilere açıklama yapan Memur Sen İl Temsilcisi Ali Yıldız, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da uluslararası karanlık bir işgal ve darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Yıldız, "Arkasında emperyalist güçlerin olduğu darbe girişiminin amacı millet iradesine zincir vurmak ve Türkiyeyi sömürüye açık hale getirmekti. Eğer darbe gerçekleşseydi, mazlumların son umudu Türkiye, yok olacaktı." dedi.

Amasya

Amasya Tekirdede Şehitliği'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma töreni düzenlendi.

Törende Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

Amasya Valisi Osman Varol ve protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Vali Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada 15 Temmuz günü yapılan destansı mücadeleyi unutmayacaklarını belirtti. Varol, sözlerine şöyle devam etti:

"Tüm şehit ailelerimizle birlikte, çocuklarımızla evlatlarımızla birlikte şehitliğimizi ziyaret ettik. Burada bugüne kadar 15 Temmuz şehitlerimiz için okunan hatimlerin duası yapıldı. Ayrıca şehitliklerimizi ziyaret ederek onlara dualar okuduk. Bu millet için en değerli varlığı olan canını feda eden tüm şehitlerimizi tekrar rahmetle anıyorum. 15 Temmuz tüm dünyaya göstermiştir ki bu topraklar bizim milletimizin topraklarıdır ve burada bizim irademiz dışındaki herhangi bir oluşuma milletimiz izin vermeyecektir."

Kaynak: AA