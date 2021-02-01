15 tatil ne zaman 2021? Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılacağı tarih belli oldu

15 tatil olarak bilinen sömestr tatili tarihi merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre; ilk dönem ara tatili; 16 Kasım 2020 Pazartesi ile 20 Kasım 2020 Cuma günü aralığında gerçekleşmişti. Peki, 15 tatil ne zaman 2021? 2. dönem ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılacağı tarih belli oldu

15 tatil ne zaman biteceği merak ediliyor. İlk dönem ara (15) tatil 16 Kasım'da başlayıp 20 Kasım'da sona erdiği için ikinci yarıyıl tatili tarihi araştırılan konular arasında yerini alıyor. Haberimizin içerisinden yarıyıl tatili tarihi ve detaylarına ulaşabilirsiniz. 15 tatil ne zaman 2021? Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılacağı tarih belli oldu

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yarıyıl tatili 25 Ocak tarihinde başlayacak ve 5 Şubat 2021'de sona erecek. İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak. Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN? OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Yarıyıl tatili tarihi hakkında araştırmalar yapan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvimi öğrenmek istiyor. Yarıyıl tatili 25 Ocak tarihinde başlayacak ve 5 Şubat 2021'de sona erecek.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yarıyıl tatili 25 Ocak tarihinde başlayacak ve 5 Şubat 2021'de sona erecek. İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak. Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Dönemi kapanışı ve "Birlikte 23 Gün Etkinlikleri" tanıtım programına çevrim içi olarak katılarak 81 ildeki öğrencilerle buluştu.

Birinci döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Selçuk, yarıyıl tatilinin başladığına işaret ederek, çok "sıra dışı" ve "ilginç" bir dönemin geride kaldığını söyledi.

İkinci döneme ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Selçuk, "İkinci dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda, okullarımıza hep beraber döneceğiz ve 15 Şubat'tan itibaren de sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak elbette bu değerlendirmeler de yapılıyor. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

15 ŞUBAT 2021'DE OKULLAR AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin yeniden başlamasına ilişkin CNN TÜRK'te yaptığı açıklamalarda "15 Şubat'ta okulları açmakla ilgili zaten bir ilke kararı aldık. Bunun ne şekilde olacağına dair de geçmişten gelen deneyimlerimiz de var. İki gün iki gün bölmek gibi ya da belli sınıf seviyelerinde kademeli olarak açmak gibi. Çok farklı senaryolarımız, uyguladıklarımız ve uygulamadıklarımız var." ifadelerini kullanmıştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Şubat'tan itibaren okulların mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılıklarının olduğunu açıkladı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, DHA'ya yaptığı açıklamada, çocukların bir an önce okula gitmesinin herkesin ortak gayesi olduğunu söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitime varılan aranın 15 Şubat 2021'e uzatıldığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; "Okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı, 15 Şubat 2021'e kadar uzatıyoruz." dedi.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son dakika açıklamasında '15 Şubat'tan itibaren toplumun, ailelerin, annelerin, babaların, çocukların durumuna baktığımızda okulların artık mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılığımız var' demişti.