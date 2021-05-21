15 Ocak hangi burçtur? 15 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? 15 Ocak günü hangi burç kadını ve erkeği?

Astrolojide toplamda 12 burç vardır. Her günün burcu farklıdır. 15 Ocak günü doğanlar hangi burçtur merak ediliyor. Peki, 15 Ocak hangi burç? 15 Ocak doğumluların burcu nedir? 15 Ocak günü hangi burç kadını, erkeği? 15 Ocak burcu özellikleri nelerdir? 15 Ocak doğanlar hangi burca aittir? On Beş Ocak hangi burç? Detaylar yazımızda.

15 Ocak hangi burçtur? 15 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? 15 Ocak burcu kadını özellikleri nedir? 15 Ocak burcu erkeği özellikleri nelerdir? Ocak 15 hangi burç? Ocağın 15 i hangi burç? 15 Ocak doğumluların burcu nedir? 15 Ocak doğanlar Oğlak burcuna mı ait? 15 Ocak günü doğanların burcu nedir? Oğlak burcu özellikleri, 15 Ocak burcu özellikleri nelerdir?

KAÇ BURÇ VAR?

Toplamda 12 tane burç vardır. Bunlar; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarıdır.

Burçlar ve Günleri:

Oğlak burcu tarihi : 22 Aralık - 20 Ocak

Kova burcu tarihi : 21 Ocak - 19 Şubat

Balık burcu tarihi : 20 Şubat - 20 Mart

Koç burcu tarihi : 21 Mart - 20 Nisan

Boğa burcu tarihi : 21 Nisan - 20 Mayıs

İkizler burcu tarihi : 21 Mayıs - 21 Haziran

Yengeç burcu tarihi : 22 Haziran - 22 Temmuz

Aslan burcu tarihi : 23 Temmuz - 22 Ağustos

Başak burcu tarihi : 23 Ağustos - 23 Eylül

Terazi burcu tarihi : 23 Eylül - 23 Ekim

Akrep burcu tarihi : 23 Ekim - 22 Kasım

Yay burcu tarihi : 22 Kasım - 21 Aralık

15 OCAK HANGİ BURÇ?

15 Ocak burcu Oğlak'tır . 15 Ocak günü doğanların burcu Oğlak burcudur. 22 Aralık - 20 Ocak tarihleri arasında doğanların burcu Oğlak burcudur. Bu bakımdan 15 Ocak günü doğum günü olanların burcu da Oğlak oluyor.

15 Ocak günü burcu : Oğlak

OĞLAK BURCU GÜNLERİ NE ZAMAN?

22 Aralık - 20 Ocak tarihleri arasındaki günler Oğlak burcuna aittir. Buna göre aşağıdaki günlerde doğanlar Oğlak burcudur:

22 Aralık günü burcu : Oğlak

23 Aralık günü burcu : Oğlak

24 Aralık günü burcu : Oğlak

25 Aralık günü burcu : Oğlak

26 Aralık günü burcu : Oğlak

27 Aralık günü burcu : Oğlak

28 Aralık günü burcu : Oğlak

29 Aralık günü burcu : Oğlak

30 Aralık günü burcu : Oğlak

31 Aralık günü burcu : Oğlak

1 Ocak günü burcu : Oğlak

2 Ocak günü burcu : Oğlak

3 Ocak günü burcu : Oğlak

4 Ocak günü burcu : Oğlak

5 Ocak günü burcu : Oğlak

6 Ocak günü burcu : Oğlak

7 Ocak günü burcu : Oğlak

8 Ocak günü burcu : Oğlak

9 Ocak günü burcu : Oğlak

10 Ocak günü burcu : Oğlak

11 Ocak günü burcu : Oğlak

12 Ocak günü burcu : Oğlak

13 Ocak günü burcu : Oğlak

14 Ocak günü burcu : Oğlak

15 Ocak günü burcu : Oğlak

16 Ocak günü burcu : Oğlak

17 Ocak günü burcu : Oğlak

18 Ocak günü burcu : Oğlak

19 Ocak günü burcu : Oğlak

20 Ocak günü burcu : Oğlak

OĞLAK BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Oğlak Burcu 22 Aralık-20 Ocak tarihleri arasında doğan insanların dahil olduğu burçtur.

Oğlak takımyıldızının ilk dekanınında, hedefine hızla giden bir ok olarak kabul edilen Sagitta bulunur. İkinci dekanatta başlıca yıldızlar olarak Al Tair ve Aquila vardır. Son dekanda ise Dolphin yani Yunus bulunur.

Oğlak burcu özelliklerine ve yıllık burçlarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Zodyak Sembolü : Oğlak

Doğum Tarihleri : 22 Aralık - 20 Ocak

Takımyıldızı : Oğlak

Zodyak Elementi : Toprak

Zodyak Dörtlüsü : Öncü

Gezegeni : Satürn

Zararlı Konum : Ay

Etkili Gezegeni : Satürn

OĞLAK BURCU YILLIK BURÇ YORUMLARI

Plüton'un burçlarına girmesiyle oğlaklar 2012 yılını kötü alışkanlıklarından kurtularak ve yeni kaynaklar bularak geçirecekler. 26 kasım 2008'de başlayan bu önemli değişim süreci 2023'e kadar devam edecek. 2016 yılına kadar uranüs ile beş kere dik açı oluşturacak olan plüton, kendi yaşamınızı derinden inceleyeceğiniz bu süreçte sizi pek çok sürpriz ile karşılaştıracak. Yaşamınızdaki pek çok taahhüdü değiştirip yenilerini oluşturmadan, iç dünyanızın derinliklerinde algılarınızı etkileyen bastırılmış duygularınızı keşfetmelisiniz. Yönetici gezegeniniz satürn'ün terazi dönencesi'ndeki 10. Kariyer evinizi terk ederek 5 ekim tarihinde akrep dönencesi'ndeki 11. Gruplar evinize girişi, yaşamınızdaki önemli bir fazı tamamlamanıza neden olacak. 29 ekim 2009 tarihinden beri omuzlarınızda taşıdığınız sorumluluklardan bu tarihte kurtularak 2010'da mesleki yaşamda hedeflediğiniz saygın pozisyona ulaşabileceksiniz. satürn'ün 11. Ortaklar evinize girecek oluşu son üç yıldır tek başınıza yaptığınız çalışmaları sonlandırarak takım halinde uyumlu çalışmayı size empoze edecek. Bu süreçte yardımlaşma, takım içi destek sizin en önemli silahlarınız olacaklar. Bulunacağınız kurum veya organizasyonda diğer insanların yeteneklerini çabuk kavrama ve iyi idare etme kapasiteniz konumunuzu güçlendirecek. Neptün'ün 10 ekim'de satürn ile yaratacağı 120 derecelik açı ileriki iki sene içinde de iki kere tekrarlanacak olup, sizin hayallerinizi gerçekleştirmenizi sağlayacak. Jüpiter'in yılın ilk yarısında boğa dönencesi'nde oluşu kendinizi iyi hissetmeniz için yaşamda zevklere önem vermenizi vurgulayacaktır. Bu dönemde çocukça zevkler size yaşamın saf tadını hatırlatacak ve çok çalışmanızı anlamlı kılacak. Bu aslında gerçeklerden kaçmak değil, tam tersine yaşamın gerçeklerini ve başarılarını kutlama faaliyetidir. 20 temmuz ve 15 ekim'de jüpiter'in satürn ile alacağı derecelik açılar, gündelik süratinizi yavaşlatarak uzun vadeli plan yapmanıza zaman yaratacak.