15 Mart Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? 15 Mart Pazar İstanbul günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 15 Mart'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 15 Mart Pazargünü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek? 15 MART'TA İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER - İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 360., 402., 438., 445., 449., 450., 451., 452., 453., 454., 456. sk// ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 30/4. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2373817) - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah AYASOFYA sk/ OSMANGAZİ mah 2607., 2608., 2611., 2614., 2623., 2625., AHMET HAŞİM, ALGÜL, AYASOFYA, BAHAR, BURÇAK, BÜKET, BÜYÜK AYAZMA, EFELİK, EGE, HALİDE EDİP ADIVAR, HATMİ, HAZAN, HERCAİ MENEKŞE, KAKTÜS, KAMERYA, KARDELEN, KÜÇÜK AYAZMA, MORMENEKŞE, PETÜMYA, POYRAZ, SARMAŞIK, SERA, SERDAR, YASEMEN, YILDIRIM, YİĞİT, ZAMBAK, ÇAĞRI, ÇELENK, İLGİN, ŞEBBOY sk/ İSTİKLAL mah GÜLHATMİ sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2389205) - İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah 2. OTOBAN, ACEM 1, ALP, ALPEREN, BAHAR 2, BAĞDERESİ, BİRKAN, DENİZ 2, EREN, ERENLER 1, GENÇTÜRK, GÖKÇİN, GÜLNUR, GÜLŞEN, HAZİRAN, HOCA AHMETEFENDİ, HUMUS, KARAKOL, KARANFİL 3, KAVUN, KAYIN 2, KERKÜK, KİVİ, LİMON, MELEKOTU, MEŞE 1, MUHTEREM, MİLLET 2, NİLAY 1, ORDU 1, OTOYOL, SADE, SAKİN 1, SANDAL 2, SEVAL 1, SONAY, TADAL, TURKUAZ, UMUT, UĞUR 1, VATAN 2, ZAKKUM 3, ÖMER, ÖMÜR, ÖZGÜR, ŞAYAN, ŞUBAT sk/ ULUS mah GÜNNUR sk 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2393533) - İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah AŞIK MAHZUNİ, BİREY, DEMET, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ERİK, FİDAN, HİLAL, KAMP, KARANFİL, KİRAZ, NERGİS, PEYAMİ SAFA, SELVİ, TÜRKÜ, URAN, YASA, ZAKKUM, ÇAVUŞ1, ÇAYIRBAŞI, ÇINAR sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392773) - İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALBAY YUNUS DİRİK, ALPER, ESAT, FEVZİ ÇAKMAK, ŞERİF sk/ PİRİ MEHMET PAŞA mah ALBAY YUNUS DİRİK, FEVZİ ÇAKMAK, HALAY, VEHBİ DURU, ŞERİF sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2395141) - İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah MALTEPE sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398221) - İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah EMİN EFENDİ, FERAH, NUMUNEBAĞI, OĞUZHAN sk/ YILDIRIM mah ULUDAĞ sk// ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah LİTROS YOLU sk 12:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398222) - İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah KELEBEK, SÜZER, ŞEHİT POLİS GAFFAR OKKAN sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398664) - İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEÇECİ PİRİ mah HARAP ÇEŞME sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah BARUTHANE, BAYSUNGUR, BİLEZİKÇİ, DERİCİLER, DOLAPDERE, ERGENEKON, EŞREF EFENDİ, KINALI KEKLİK, KURTULUŞ, SADRİ MAKSUDİ ARSAL, SEYMEN, TÜRKBEYİ, ŞAHİN sk/ CUMHURİYET mah ERGENEKON sk/ DUATEPE mah BARUTHANE, BOZKURT, ERGENEKON, KURTULUŞ sk/ ERGENEKON mah DOLAPDERE sk/ ESKİŞEHİR mah AKAĞALAR, AKTAŞ, BAYSUNGUR, BİLEZİKÇİ, DEMET, DERİCİLER, DEĞİRMEN, DOLAPDERE, EŞREF EFENDİ, GAZİNO, IRMAK, KARABATAK, KAYTANCI RASİM, KINALI KEKLİK, KURTULUŞ, KURTULUŞ MASLAĞI, KÜKÜRTLÜ, KÜÇÜK AKARCA, LALEZAR, MARSIK, PERVAZ, PEŞKİR AĞASI, SARRAF MÜMİN, TUZCU MURAT, ŞAHİN sk/ FERİKÖY mah BARUTHANE, BOZKURT, KURTULUŞ, SAVAŞ, SEYMEN sk/ TEŞVİKİYE mah NİŞANTAŞI IHLAMUR YOLU, ŞAKAYIK sk/ İNÖNÜ mah AKKARGA, BABİL, DOLAPDERE, ELMADAĞ, KÜÇÜK BAYIR, ÇİLİNGİR ÇIKMAZI, ÇİMEN sk 10:00-15:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398686) - İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ Çakıl mah ELBASAN Caddesi N0:75/1 14:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399731) - İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah GÖRGÜLÜ sk/ SULTAN SELİM mah BAKAY sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah AK, ARDIÇ, ATAKAN, AĞA, AĞAOĞLU, BAŞARAN, BERK, BÜYÜKDERE, DR. FUAT GÜNDÜZ, EKİN, ESKİ OSMANLI, GÜLBAHAR, GÜVENEVLER, HAFIZ ATA ARALIĞI, HARK, KEKİK, KERVAN GEÇMEZ, KISMET, LATİ LOKUM, MECİDİYE, MECİDİYE DERESİ, MECİDİYE KUYU, MUHTAR ŞEVKİ, MUSA DAYI, TAÇ, ZERTOP, ÇAĞLAR, ÇİĞDEM 2, İSMAİL TARTAN, ŞAHİNLER, ŞAİR SABRİ, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398263) - İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ADNAN KAHVECİ, BÂLİPAŞA, FEYZULLAH EFENDİ, HALICILAR, MUHTAR HÜSNÜ, SARIGÜZEL, VATANPERVER, ÇİFTE KUMRULAR sk/ İSKENDERPAŞA mah AİLE, BÂLİPAŞA, DEĞNEKÇİ, FEYZULLAH EFENDİ, HACI SALİH EFENDİ, KIZANLIK, MUHTAR HÜSNÜ, PAZARYERİ, SARIGÜZEL, SOFULAR, VATANPERVER, ÇİFTE KUMRULAR, İSKENDERPAŞA sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399002) - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah AKGÜL, ALABALIK, ALBAY, ALTINTAŞ, DENGE, DOLMABAHÇE, DİNÇER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GEDİK, GÜLDEREN, GÜLNAZ, HALİM, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HARMANDERE, KATİP ÇELEBİ, KORUİÇİ, KUTLUKHAN, MABET, MADALYA, MAHMUDİYE, MALTEPE, MEMBA, MENZİL, REİS, SABRİ, SELİM, SUALTI, TAŞOLUK, TUNÇ, YOKUŞ, ZÜBEYDE, ÖNEM sk 02:00-03:29 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398949) - İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah ALPAY, FUNDA, KARTANESİ, TOMURCUK, UĞURLU, İSTİKLAL sk/ ŞAMLAR mah 19 KASIM, 19 MAYIS, 23 NİSAN, 2842., 29 MAYIS, 30 AĞUSTOS, BOZKARA, CENNETKUŞU, ESTERGON, FUNDA, GONCA, GÜLCE ÇIKMAZI, HANEDAN, HÜRMET, KOŞAR ÇIKMAZI, KUZGUNCUK, KİRAZLIBAHÇE, MODANLI, OKUL, PAMUKKALE, PARILTI ÇIKMAZI, RÜZGARLIBAHÇE, TOPÇUOĞLU, TÜRKBÜKÜ, YAVUZHAN, YAZICI, ZİYARET, ÇAMLIBEL, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, ÖZGÜVEN, İSTİKLAL, İZCİ sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah VOLKAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399812) - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKKOR, ERTAŞ, HAYDAR, HUKUK, MAHİR, PALA, SELAHATTİN EYYUBİ, YAZ sk/ BOLLUCA mah ABDULLAH GÜL, AKDAL, AKDİL, BAKİ, BATTALGAZİ, BERKİN, BOLLUCA, BİLİM, CEMİLE, CİHANGİR, EREZ, GÖKTEPE, GÜLFİDAN, HASTÜRK, HATİP, ILIMAN, MAVİGÖL, MESNEVİ, MUKADDES, NURDAN, ODAK, REŞAT, SARAY BOSNA, SARAYLI, SIRMA, SOYLU, TEVEKKÜL, TUNCAY, TÜRKCAN, VEDAT, YELDA, YEŞİLBAHÇE, YÜCE, ÇEMBERLİTAŞ, İSMET İNÖNÜ, ŞAHENDE, ŞAHİT sk/ BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah BÜŞRA, ERCİYES, İSMET İNÖNÜ sk/ HİCRET mah ABDULLAH GÜL, BERKSOY, DESTE, ULUBATLI HASAN, YILDIRIM BEYAZIT, İSMET İNÖNÜ sk 09:00-10:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2400339) - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah İSMET İNÖNÜ sk 09:06-12:06 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2400344) - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah İSMET İNÖNÜ sk 11:13-12:13 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2400356) - İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah FAZILPAŞA sk 15:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2398223) - İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah NUMUNEBAĞI, SARDUNYA, TOPKAPI MALTEPE, TURGUT REİS, TÜMEN, ULUHAKAN, ÖZFİLİZ sk// ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah LİTROS MALTEPE YOLU, MALTEPE KIŞLA sk 13:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399788) - İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah TEKSTİLKENT sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399754) - İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GENÇ sk/ ORUÇREİS mah TEKSTİLKENT sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399757) - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 2679., 2680., 308., 309., 310., 311., 312., 313., 314., 315., 316., 317., AHMET HAŞİM, AYASOFYA, EYLÜL, MEHTAP, OCAK sk/ OSMANGAZİ mah AHMET HAŞİM, AKREP, AYASOFYA, EFELİK, TERAZİ sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399953) - İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah İLKYAZ sk/ EKİNOBA mah AKMAZ, AKMEŞE, AKMİNARE, AKÇAY 1, AKİF, AYBERK, AYERDEM, BAYCAN, BAYKAN, BAYRAKTEPE, BEREKETLİ, BEŞPARMAK, BİLGE 2, CANSU, CEM, CEYHUN, CİVAN, D-100 KARAYOLU, DANTEL, DAĞARCIK, DURMAZ, E5 LONDRA ASFALTI , EFELER, ELİAÇIK, EZBER, FEVZİ ÇAKMAK, GÜLİSTAN 1, HANIMELİ 3, HAZAR, HÜRRİYET, KAYNARCA, MUSTAFA KEMAL, NECİP FAZIL KISAKÜREK, ORHAN VELİ, PİRİ REİS, ZÜLAL, ÇELEBİ 1, ÇİLEM, ÖNAL, ÖZTANIK, İMREN, ŞAKİR, ŞEBNEM, ŞEHNAZZADE, ŞİRİN 3 sk/ KAMİLOBA mah SÜREYYA AYHAN, TUTKU sk/ KUMBURGAZ mah ZENGİN 1 sk/ MURAT ÇESME mah ADALET, ATMACA 3, AYSİN, BAYRAK 1, E5 LONDRA ASFALTI, ESKİ SİLİVRİ, GAZANFER, NALBANT, NAZENİN, PENDİK, PINARLI, PİROĞLU, RANA, YUNUS EMRE 2, ZERDA, ÇALIKUŞU 1, ÖZTÜRK, ŞAHİN sk/ MİMAR SİNAN MERKEZ mah AKASYA 5, AMAÇ, ARAFAT, ARKADAŞ, ATA 1, ATAN 1, ATEŞÇİÇEĞİ, AYBARS ÇIKMAZI, AYDEMİR, AYDIN 4, AYDİLEK, BAHÇE, BAL, BANU, BARBAROS 3, BAYAR, BOSTAN 3, BUKET, CAMİ 2, CENK, CUMHURİYET 2, CÜMBÜŞ, D-100 KARAYOLU, DAMAR, DAMGACI, DANİŞMENT, DARCAN, DAĞLIÇ, DEFNE 5, DENİZ 4, DENİZKIZI, DERGAH 1, DERYA, DEĞİRMEN 4, DUYGU 2, E5 LONDRA ASFALTI, EFLATUN, EGE 2, EMRE 2, ERSEN, ESKİ SİLİVRİ, FUNDA 1, GÖNÜL 1, GÜNEŞ 3, HAKAN 2, HÜRRİYET, IHLAMUR 3, KADIRGA, KALENDER 2, KALYON 1, KARTAL, KUMRULAR, LEVENT, MEKTEP 1, MENDİL, MERDİVENLİ, MESİR, MURAT, NARİN, OKUL 3 ÇIKMAZI, POYRAZ, PİR, SEDAT, SERDAR 2, TECİMEN SİTESİ, ULUBATLI, UĞUR, YAKUT 2, YILDIRIM BEYAZIT, ÇARŞI, ÇATALCA YOLU, ÇINAR, ÇÖMEZLER, ÇÖREKOT 02:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2400417) - İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 14. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399239) - İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 29 EKİM, GÜNEŞ, OBA sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2400361) - İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah ARAP KAYYUM, BANKALAR, BEREKETZADE MEDRESESİ, BERGAMUT, BİLLUR, ERGUVAN, FERMENECİLER, GALATA HIRDAVATÇILAR, KARDEŞİM, KUYUMCU TAHİR, KÜREKÇİLER KAPISI, MUSLUK, PERÇEMLİ, SÖĞÜT, TERSANE, TEĞMEN HÜSEYİN SOFU, YEMENİCİLER, ZİYALI sk 13:30-15:30 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399851) - İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah ARAP KAYYUM, BAKIR, DİKİŞÇİ, FERMENECİLER, KALAFAT, KURTÇU HAMAM, KUYUMCU TAHİR, MAKARACILAR, SAMUR, TERSANE, YEMENİCİLER, ZİNDAN, ZİYALI sk 10:00-12:30 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399836) - İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah KALAFAT, TERSANE sk 09:30-10:30 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399835) - İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah DARÜLFÜNUN sk/ BEYAZIT mah ACI ÇEŞME, AKİKÇİLER, ALTINCILAR, AYNACILAR, AĞA, BEYAZIT, CEVAHİR BEDESTENİ, FUATPAŞA, HALICILAR ÇARŞISI, KALCILAR, KALPAKÇILARBAŞI, KAVAFLAR, KESECİLER, KOLTUKÇULAR, KUYUMCULAR, LÜTFULLAH, MERCAN HANI ÇIKMAZI, MUHAFAZACILAR, PARÇACILAR, PERDAHÇILAR, REİSOĞLU, SAHAFLAR BEDESTENİ, TAKKECİLER, TERLİKÇİLER, TIĞCILAR, UNCUOĞLU, VARAKÇI, YAĞLIKÇILAR, YORGANCILAR, YÜNCÜ HASAN, ÇADIRCILAR, ÇARŞIKAPI NUR-U OSMANİYE, ÇUHACI HANI, İNCİCİLER, ŞEKER AHMETPAŞA sk/ DEMİRTAŞ mah AYRANCI, DEVOĞLU YOKUŞU, FETVA YOKUŞU, HOCA GIYASETTİN, KATİP ŞEMSETTİN, KATİP ŞEMSETTİN CAMİİ, KEPENEKÇİ, KEPENEKÇİ SABUNHANESİ, NAMAHREM, NAZIR İZZETEFENDİ, ODUN KAPISI YOKUŞU, ORD. PROF. DR. CEMİL BİRSEL, YÜKSEKLER sk/ EMİN SİNAN mah NEVİYE sk/ HACI KADIN mah DARÜLHADİS, TİRENDAZ, VEFA, VEFA TÜRBESİ 1. ÇIKMAZI sk/ HOCA GIYASETTİN mah AHLAT, DİVANEFENDİ, HOCA GIYASETTİN, KASNAKÇILAR, KATİP ŞEMSETTİN, KÜÇÜKPAZAR MEKTEBİ, MEHMETPAŞA YOKUŞU, MESLEK, MOLLA ŞEMSETTİN CAMİİ, SÜLEYMANİYE İMARETİ, TAVANLI MASLAK, TİRENDAZ, VEFA, YOĞURTÇUOĞLU, ŞİFAHANE sk/ KALENDERHANE mah 16 MART ŞEHİTLERİ, CEMAL YENER TOSYALI, HALLAC-I MANSUR ÇIKMAZI sk/ MERCAN mah FUATPAŞA, FİNCANCILAR, MANGALCI ÇIKMAZI, MERCAN, SEMAVER, TACİRHANE, UZUNÇARŞI, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU, ÇÖKELEK, İSMETİYE, ŞEKER AHMETPAŞA sk/ MOLLA FENARİ mah BEZCİLER, CELAL FERDİ GÖKÇAY, KILIÇÇILAR, KÜÇÜKYILDIZ HANI, KÜÇÜKYILDIZ HANI ÇIKMAZI, MAHMUTPAŞA MAHKEME, MAHMUTPAŞA YOKUŞU, NUR-U OSMANİYE, VEZİ 01:00-01:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399115) - İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-722 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401451) - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah 75. YIL, ACARÖZ, DR. MİTHAT MARTI, ZÜBEYDE HANIM, ZİYA MERİÇ, İBNİ SİNA sk/ ÖMERLİ mah 75. YIL, GÜNDOĞAN, KURTİNİ, NUSRET, PROF. MEHMET BOZKURT, TUNABOYU, UZUNÇAYIR, VİCDAN sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401596) - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah BABA NAKKAŞ sk 17:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401475) - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah BABA NAKKAŞ sk 09:00-10:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2400897) - İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah CENDERE sk// SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ sk/ HUZUR mah CENDERE sk 01:00-04:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2400083) - İSTANBUL ESENYURT ilce ORHANGAZİ mah TUNÇ CAD 09:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2400978) - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah FEVZİ ÇAKMAK sk 12:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401067) - İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah DEMİRBAŞ, HASRET 1, KARADENİZ, KAVAKLI, SERDAR sk 09:15-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2400305) - İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KUMLUGEÇİT, İSTANBUL sk 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401149) - İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah AKABE, CİVELEK, NUR, PARK, VATAN sk 16:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401221) - İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.CEYLAN, 2.KAYNAK, 3.KARANFİL, DEMİR, GÖKPINAR, GÖKTÜRK, KARACA, KIVRIM, MISIR, NAKIŞ, ORMAN, ZAKKUM sk 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401151) - İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARAS, D-100 KARAYOLU, ERGENE, ERKAL, GAMZE, GÖKSU, GÜLÇİN, IŞIK, KADER, KANER, ORHAN GAZİ 3, ÇAMLIK 2, ÖZGE, ÖZLEM sk 10:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401777)