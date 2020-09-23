15 liralık hesap yüzünden eşi darbedilen kadın: Saçlarımdan sürüklediler

ANTALYA'da pizzacı Ali Rıza Şimşeker, ödemesi unutulan 15 liralık hesap yüzünden tartıştığı kişinin oğlu Atilla S. ve 3 arkadaşı tarafından darbedildi.

ANTALYA'da pizzacı Ali Rıza Şimşeker, ödemesi unutulan 15 liralık hesap yüzünden tartıştığı kişinin oğlu Atilla S. ve 3 arkadaşı tarafından darbedildi. Bu sırada müdahale eden Gülay Şimşeker de saçından sürüklenip, başı yere vuruldu. Olay sırasında cep telefonu da çalınan Gülay Şimşeker, "Beklemediğimiz bir anda bize saldırdılar. Beni saçlarımdan tutup, sürükleyerek yola kadar götürdüler. Kafamı betona vurdular" dedi.

Yaklaşık 1,5 yıl önce Antalya'ya yerleşerek pizza dükkanı açan Ali Rıza Şimşeker, ailesiyle birlikte çalışmaya başladı. Geçen cuma günü, iş yerinin bulunduğu yerin yan tarafındaki düğün salonunun çalışanları pizza yemeye geldi. Yanlış anlaşılma nedeniyle hesabı 15 lira eksik ödeyen düğün salonu personeli, iş yerlerine geri döndü. Aynı gece Turgay Şimşeker, babasının söylemesi üzerine düğün salonuna giderek hesabın eksik olduğunu söyledi.

Düğün salonu sahibi ise bunun üzerine "Beni böyle şeylerle rahatsız etmeyin. Hesabıma yazın öderim" dedi. Bir süre sonra düğün salonu sahibi Şimşeker'in dükkanına gelerek rahatsızlık verdi ve tartışma üzerine iş yerine döndü. Yaklaşık 15 dakika sonra tekrar dükkana gelen düğün salonu sahibi, iddiaya göre bu kez Ali Rıza Şimşeker'e yumruk atmaya çalıştı. Bunun üzerine Şimşeker, saldırganı ittirdi. İkilinin arasına giren Gülay Şimşeker, kavgayı ayırdı.TEHDİT EDİLDİLERErtesi gün akşam saatlerinde ise düğün salonu sahibinin oğlu Atilla S. ve 3 arkadaşı iş yerinin önüne araçla geldi. Bu sırada iş yerinden çıkmakta olan Ali Rıza Şimşeker'e, gruptakilerden biri küfretti. Ardından 4 kişi Şimşeker'e saldırdı. Eşinin darbedildiğini gören Gülay ve kızı Efsane Şimşeker de kavgaya müdahale etti. Kavganın büyümesiyle saldıran 4 kişiden biri Gülay Şimşeker'i saçından tutarak merdivenlerden aşağı sürükledi ve başını kaldırıma vurdu. Bu sırada bir kişi de Gülay Şimşeker'e bıçak çekerek 'Seni öldüreceğim' dedi ve kadının yere düşen cep telefonunu aldı.Ali Rıza Şimşeker'e sandalyeyle saldıran 4 kişi, kızı Efsane Şimşeker'in ise boğazını sıkarak darbetti. Uzun süren kavga, polis ekiplerinin gelmesiyle güçlükle yatıştırıldı. Vücuduna darbeler alan Ali Rıza Şimşeker, olay sonrası hastaneye giderek darp raporu aldı. Diğer yandan taraflar birbirinden şikayetçi oldu.'3-5 LİRA İÇİN BİRİNE SALDIRILMASI ÜZÜCÜ'4 kişi tarafından darbedilen Ali Rıza Şimşeker, "Düğün salonunun 2 çalışanından biri hesabı ödediğini sanıp ödemedi. Ödemediğini fark etmedi, tamamen yanlış anlaşılma. Alakasız bir olay yüzünden düğün salonu sahibinin oğlu ilk olarak bana küfrediyor, ardından bana 4 kişi saldırıyorlar. O sırada eşim ve kızım yetişti. 3-5 lira için ekmek parası peşinde olan birine saldırmaları çok üzücü. Evde 2 yaşında bebeğim var, 4 gündür onu görmeye eve gidemiyorum. Nasıl çocuklarımı bırakıp gideyim. Gelsin bana bir daha saldırsın ama ben eve gittiğimde çocuklarımın birinin kılına zarar gelirse ne yapacağım" dedi.'15 LİRA İÇİN BİR KADINI DARBETMEK KORKUNÇ'15 liralık tartışma yüzünden bir kadının saçlarından tutulup yere vurulmasına tepki gösteren Şimşeker, "Düğün salonu sahibi bunun üzerine 'Benim mekanıma nasıl bu saatte adam gönderirsin' diye iki kere gelip tartıştı. Bana vurmaya kalktığı sırada ittirdim. Bütün olay bundan ibaret. Bunun yüzünden oğlu 3 kişiyle gelip bizi darbetti. 15 liralık dava için bir kadını saçlarından tutup yere vurmak gerçekten üzücü. Bütün güvenlik kamerası görüntüleri mevcut, adaletin sağlanacağına inanıyorum. Her şeyi anladım, eşimin cebindeki cep telefonu ile 3 bin lirayı niye aldınız. O telefon da para da önemli değil bizim için. Telefonda 2 yaşındaki çocuğumun doğduğundan beri çekilen bütün fotoğrafları var. Ben o fotoğrafları nereden bulacağım" diye konuştu.'SAÇLARIMDAN SÜRÜKLEDİLER'Eşine yardım etmek isterken kendisinin de darbedildiğini söyleyen Gülay Şimşeker, "Benim tek istediğim bize bıçak savuran kişinin yakalanması. Eşime yapılan pusu hiç yakışık almadı. Beklemediğimiz bir anda bize saldırdılar. Beni saçlarımdan tutup, sürükleyerek yola kadar götürdüler. Kafamı betona vurdular. Vücudumun çeşitli yerlerinde morluklar ve şişlikler var. Kızımı gözümün önünde dövdüler. Engel olmasaydım eşimin kafasında sandalyeyi kıracaklardı. 2 yaşındaki oğlumun bütün fotoğrafları çalınan cep telefonumdaydı. En çok onlara üzülüyorum. Adalet yerini bulsun istiyorum" dedi.'ANNEM, GÖZÜMÜN ÖNÜNDE DARBEDİLDİ'

Psikolojisinin bozulduğunu ve uyuyamadığını söyleyen Efsane Şimşeker ise "Böyle bir olayı hayatımda ilk defa yaşadım. Psikolojim inanılmaz bozuldu. Babamla annemi dövülürken izledim. Elimden hiçbir şey gelmedi ve bize yalnızca 2 komşumuz yardım etti. Sürekli bu olay rüyalarıma giriyor, bu nedenle geceleri uyuyamıyorum. Sabahları ağlayarak uyanıyorum. İnsanlar 'Keşke biraz daha dövseydin' yorumlar yapmış. Bu yorumlar da bizi çok üzüyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER