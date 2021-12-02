'15'inci Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı' kapılarını açtı

İZMİR (DHA) - DÜNYA turizm trendlerini İzmir'de buluşturan 15'inci Travel Turkey İzmir ve TTI Outdoor, 58 farklı ülkeden gelen ziyaretçilerin katılımıyla kapılarını açtı. Ulusal ve uluslararası turizm aktörlerinin buluştuğu, dünya çapında iş anlaşmalarının yapıldığı bir turizm borsasına dönüşecek olan fuar, birbirinden farklı etkinlikleri ile 4 Aralık'a kadar misafirlerini ağırlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı himayelerinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık A.Ş. tarafından, 'Olmak istediğim her yer' temasıyla düzenlenen 15'inci Travel Turkey İzmir ve TTI Outdoor kapılarını açtı. Etkinliğin açılış törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ve turizm temsilcileri katıldı. Bu yıl bünyesine TTI Outdoor'u ekleyen etkinlik, ziyaretçilerine alternatif bir fuar deneyimi sunacak. 22 il ve 5 ülkeden 500 katılımcının yer alacağı, 58 ülkeden ziyaretçinin ağırlandığı 15'inci Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı, 4 Aralık'a kadar profesyonel ziyaretçiye, son gününde halka açık olarak gerçekleşiyor. TTI Outdoor Kamp, Karavan, Tekne, Outdoor ve Ekipmanları Fuarı ise 5 Aralık'a kadar halka açık ve ücretsiz olarak düzenleniyor. Dünya turizm trendlerini İzmir'de buluşturacak olan fuar, aynı zamanda Türkiye'nin tarihi ve kültürel değerlerini de öne çıkarmaya devam ediyor.