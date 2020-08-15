15 Ağustos Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? 15 Ağustos Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 15 Ağustos'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 6 Ağustos Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek? İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER ARNAVUTKÖY ilçesi, 15 Ağustos Cumartesi günü planlı kesinti programı - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AKTAÇ, ALYÜZ, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, CANEL, ENGİNAR, ONAT, TÜZMEN, ÇİM sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2596545) - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk/ ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AHENK, DÜZLÜK, GENÇ OSMAN, KADIOĞLU, NAMAZGAH, NAZENİN, OVA, PERÇEM, TÜRKER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2596544) - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah 23 NİSAN, SELMAN, TEPEÖREN, ÖYKÜM, ŞAHİKA sk 13:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2596546) - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah HADIMKÖY-İSTANBUL sk/ ÖMERLİ mah HADIMKÖY-İSTANBUL, KAZAN sk 00:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2595172) - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ADİLE, ANADOLU, AYCAN, BAYRAK, BAŞKAYNAK, DENİZCİ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FİKRİ, KANAT, KARADAĞ, KARLIBAYIR, KAZIM KARABEKİR, RÜŞTÜ, SELÇUKLU, TABUR, TAHSİN, TANYELİ, ÖMER, ÖZGÜNAY, ÜÇPINAR, İHTİŞAM sk/ MUSTAFA KEMAL PAŞA mah KAZIM KARABEKİR, MUCİZE sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah YEŞİL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2597537) - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AKAN, AKTAÇ, ALYÜZ, ARDIÇÖZÜ, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, CANEL, ENGİNAR, ONAT, TÜZMEN, ÇİM sk/ KARLIBAYIR mah AYCAN, BİLAY, CEMRE, EKREM, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KARADAĞ, MOZAİK, RÜŞTÜ, TABUR, YÜCEALP sk/ MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ADEM, AKBİLGE, ATIFA, AYDOS, AYDOĞAN, AYIŞIĞI, BEŞARET, BOĞAZİÇİ, BURÇİN, BİNAY, DEMİRÖZ, DUMANLI, DİLARA, EREN, EROĞUZ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜFTE, GÜRSEL, HUZUR, HİLAL, KALKAN, KAPADOKYA, KERİM, MEKKE, NURALEM, ORTANCA, RİVA, SARIKUM, SÜRMENE, TALİH, TALİM, TAİF, TAŞLI, YALINAY, YAZGÜLÜ, YILDIRIMER, ÇALIŞ, ÖZENLER sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah GEBZELİ sk/ KARADENİZ mah 1148. sk 02:00-04:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2598821) AVCILAR ilçesi, 15 Ağustos Cumartesi günü planlı kesinti programı - İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-139 sk// ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 137., 3002., 3126., 3128., 3132., 3135., 3137., MUHSİN YAZICIOĞLU sk/ OSMANGAZİ mah 2617., 2638., 2639., 2684., AÇELYA, BAHÇIVAN, BARIŞ MANÇO, FESLEĞEN, FİLİZ, HALİDE EDİP ADIVAR, KÜÇÜK AYAZMA, MADIMAK, PAZAR, TAYFUN, TIRPAN, YELKEN sk/ SELAHADDİN EYYUBİ mah 1587., 1601., 1626., 1631., 1632., HALİÇ sk 01:00-07:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2591154) - İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah İSTİKLAL sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2598655) BAĞCILAR ilçesi, 15 Ağustos Cumartesi günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah İSTOÇ 2., İSTOÇ 3., İSTOÇ 4., İSTOÇ 5., İSTOÇ 6. sk/ MAHMUTBEY mah 2401., 2402., 2403., 2404., 2405., 2406., 2407., 2408., 2409., 2410., 2411., 2412., 2413., 2414., 2416., 2417., 2425., 2426., 2427., 2428., 2429., 2430., 2436., 2442., 2443., 2444., 2445., 2446., 2447., 2448., 2449., 2450., 2451., 2452., 2457. sk 23:00-04:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2598893) - İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah MATBAACILAR 1. sk 19:00-21:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2599416) BAKIRKÖY ilçesi, 15 Ağustos Cumartesi günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLYURT mah BAŞAK, GÜÇLÜ, ORKİDE, PITRAK, SAHİL YOLU, SÜSEN, SİPAHİOĞLU, ÜRGÜPLÜ sk 00:00-01:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593037) - İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk/ YEŞİLKÖY mah FENER sk/ YEŞİLYURT mah BAŞAK, EKİN, ESKİ PTT, FENER, ORKİDE, SİPAHİOĞLU, YEŞİLYURT İSTASYON sk 02:00-03:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593039) - İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI, İSTASYON sk/ YEŞİLYURT mah BAŞAK, DERVİŞZADE TANDIR ARALIĞI, EKİN, ESKİ PTT, PELİN, SİPAHİOĞLU, YEŞİLYURT İSTASYON, ÜRGÜPLÜ sk 04:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2594117) BAYRAMPAŞA ilçesi, 15 Ağustos Cumartesi günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah AFŞAR, ATA, ATAKAN, BÜYÜK COŞKUN, DERİCİLER B BLOK, DERİCİLER E BLOK, DERİCİLER F BLOK, ESNAF, KARTOPU, KÜÇÜK COŞKUN, PINAR, İNAN sk 20:00-04:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592595) - İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ATA, ATAKAN, DERİCİLER A BLOK, DERİCİLER B BLOK, ESNAF, KARTOPU, KÜÇÜK COŞKUN, ULUYOL, YENİTAŞ, ÖZDEN, ŞENGÜL, ŞENLİK sk 20:00-04:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592594) BEŞİKTAŞ ilçesi, 15 Ağustos Cumartesi günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah ÇALIKUŞU sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593559) - İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah BİNBİRÇİÇEK, GONCA, KARAKOL, KIVILCIM, LAVİNYA, NİSBETİYE, PAZARYERİ ÇIKMAZI, YASEMİN, ÇALIKUŞU, ÇARŞI, ÇARŞIARKASI, İRİS sk/ NİSBETİYE mah BÜYÜKDERE, NİSBETİYE sk 02:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593561) BEYLİKDÜZÜ ilçesi, 15 Ağustos Cumartesi günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ENVER ADAKAN, PEYAMİ SAFA sk/ BÜYÜKŞEHİR mah 19 MAYIS, ALP, BARIŞ MANÇO, BAŞAK, CUMHURİYET, DERYA, GONCA, SEVEN, ÇAMLIK, İSTİKLAL, ŞEHİT K. UĞUR GÜRSOY sk/ CUMHURİYET mah ALİ TALİP ÖZDEMİR, ATATÜRK, AYTEKİN KOTİL, CUMHURİYET, DERVİŞ EROĞLU, EMEK, GELİNCİK, HANIMELİ, SOKULLU MEHMET PAŞA, ÇAMLIK, ÇANDARLI, İSTİKLAL, ŞEHİT RAİF ESMERTAŞ sk/ YAKUPLU mah 200., 202., 204., 59., 63., 65., 67., HARAMİDERE, HÜRRİYET, MALAZGİRT sk 00:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2591153) - İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah DİVAN, HALİKARNAS, KAVAKLI sk 04:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2591164) - İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 14. sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600069) - İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah AMBER, ELMADAĞ, FERAH, FİLİZ, GAYE, HÜNKAR, KUMSAL, KUĞU, MOTİF, PEKMEZ, ÇAYELİ, ŞAFAK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600074) BEYOĞLU ilçesi, 15 Ağustos Cumartesi günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah ABDÜLHAK HAMİT, CUMHURİYET, RECEP PAŞA sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah CUMHURİYET, ELMADAĞ, YEDİ KUYULAR sk 13:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2591992) ÇATALCA ilçesi, 15 Ağustos Cumartesi günü planlı kesinti programı - KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL ÇATALCA İZZETTİN MAH. 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600128) ESENYURT ilçesi, 15 Ağustos Cumartesi günü planlı kesinti programı - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah HARAMİDERE YOLU, TONGUÇ BABA sk 00:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2597486) - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 166., HARAMİDERE YOLU sk 04:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2597490) - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2617., AÇELYA, AŞIK, FESLEĞEN, KÜÇÜK AYAZMA sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600060) EYÜPSULTAN ilçesi, 15 Ağustos Cumartesi günü planlı kesinti programı - İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KEMER BOYU YOLU sk/ MİMAR SİNAN mah 1.BURCU, 1.CAMİ, 1.GÜNBATIMI, 1.KEKİK, 1.LEYLAK, 1.ÇAKMAK, 2.ATMACA, 2.CANAN, 2.CEVİZ, 2.DENİZ, 2.KESTANE, 3.YASEMİN, 4.KANARYA, 7.GÜL, ABDULHAMİT HAN, AY, BAHÇEKÖY, DEVRİM, ESİNTİ, FATİH, FIRIN, FISTIK, GÜNER, IŞIK, KARTAL, KUBİLAY, KÜMBET, LADİN, MANOLYA, OKUL, PAPATYA, TARÇIN, YAPRAK, ZÜMRÜT, ÇAPA, İMAM HASAN sk/ MİTHATPAŞA mah 1.BORA, 1.ELMAS, 1.ENDER, 1.IHLAMUR, 1.SÖĞÜT, 1.VEZİRTEKKE, 1.YAVUZ, 1.YILDIRIM, 1.ZAKKUM, 1.ÇİĞDEM, 1.ÖNAL, 1.İPEK, 2.ERGUVAN, 2.NUR, 2.SEDEF, 2.SEVGİ, 2.ÇİMEN, 2.ŞİMŞEK, 3.PINAR, 3.SÜMBÜL, 4.MANOLYA, ABDULHAMİT HAN, AKBABA, AKÇA, ALİBABA, AYAZMA, AYDINLIK, AYGÜL, BOZKURT, DAVUTPAŞA, DİSPANSER, EFE, ERKAM, FINDIK, FIRIN, GÜLER, GÜLERYÜZ, GÜLNUR, HASIR, IŞIK, KAKTÜS, KARTAL, KAYALAR, KAYNAK, KISMET, KIZILÇAM, KORU, KUBİLAY, KUMSU, KURT KEMERİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ YOLU, MERSİN, NEYZEN, PAPATYA, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, RAUF ORBAY, SAFİR, SELANİK, SEZER, TAYFUN, YALÇIN, ÇAĞLAYAN, ÇİÇEK, İKİ KEMER, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk 02:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2599459) FATİH ilçesi, 15 Ağustos Cumartesi günü planlı kesinti programı - İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah ALBOYACILAR, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, KARABOYACILAR, KATİP ÇEŞMESİ, KENNEDY, KÜÇÜK LANGA, MAHRAMACI, YENİKAPI DEĞİRMENİ, YENİKAPI KUMSALI, ÇORBACIBAŞI sk/ KATİP KASIM mah İSKELE MEYDANI sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582846) - İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah KULEBOYU, NAMIK KEMAL, ÇUHACIOĞLU sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2582850) GAZİOSMANPAŞA ilçesi, 15 Ağustos Cumartesi günü planlı kesinti programı - İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 760., 760/1., 775., 779., 780., 780/1., BARBAROS, HEKİMSUYU, VALİDESUYU, İSTANBUL sk/ YENİ MAHALLE mah 538., HEKİMSUYU sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592586) KAĞITHANE ilçesi, 15 Ağustos Cumartesi günü planlı kesinti programı - İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah ALAÇAM, ALÇİN, DENİZ, DİKİLİTAŞ, EMRAH, EĞRİÇINAR, KANLICA, KARADUT, RÜZGAR, SEDEF, SOKULLU, SÜSLER, TÜZÜN, YAMAN, YOL, YOLCU sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600129) KÜÇÜKÇEKMECE ilçesi, 15 Ağustos Cumartesi günü planlı kesinti programı - İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 2.SEVİM, ERMİŞ, FERYAT, HELVACI, KATİP, MASLAK ÇEŞME, İPEK sk/ İNÖNÜ mah ERMİŞ, FERYAT, MASLAK ÇEŞME, SEVİMLİ, ŞEHİTLER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583876) - İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1235., 1240., 2.MERİÇ, 2.SEVİM, BAHAR ÇIKMAZI, CEYLAN, DEMİRKAPI, ERMİŞ, FERYAT, GÖKSU, GÖKÇE, HELVACI, KATİP, MASLAK ÇEŞME, PLEVNE, SEDA ÇIKMAZI, ÇAYIR, İPEK, ŞAFAK ÇIKMAZI sk/ İNÖNÜ mah 1.GENÇ, 1.MUTLU, ERMİŞ, FERYAT, HELVACI, MASLAK ÇEŞME, PLEVNE, SEVİMLİ, YAVAŞ, ŞEHİTLER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583878) - İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 1.İKİTELLİ sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2596536) - İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 1.İKİTELLİ, 223., 233., ŞEHİT YILMAZ ÖZDEMİR sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2596535) SARIYER ilçesi, 15 Ağustos Cumartesi günü planlı kesinti programı - İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah ALLI TURNA, ATABEY., DOĞANYOL, EKİCİLER, FIRAT., KELEBEK., PALMİYE KONAKLARI, TARAKÇI sk 13:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2597646) SİLİVRİ ilçesi, 15 Ağustos Cumartesi günü planlı kesinti programı - İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GAZİTEPE mah ARNAVUTLAR, ÇOBANOĞLU ÇİFTLİĞİ, ŞAHİN ÖZER sk/ HÜRRİYET mah AYVACIK, AŞICIOĞLU, DİLAVER, KADIKÖY, MAARİF, İSTİKLAL sk/ KADIKÖY mah DAVET, KADIKÖY sk/ KAVAKLI mah İSTİKLAL sk 10:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2597675) - İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah KÖSTEMİR, İBRİŞİM sk/ MİMAR SİNAN mah İBRİŞİM sk 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600293) SULTANGAZİ ilçesi, 15 Ağustos Cumartesi günü planlı kesinti programı - İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2. CEBECİ, 2566., 2568., 2569., 2570., 2571., 2572., 2577., 2578., 2586., 2586/2., 2587., 2588., 2589., 2590., 2591., 2592., 2596., P, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk 14:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593556)