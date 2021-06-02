146 ülkeden Türkiye'ye gelen aşılı yolculardan PCR testi istenmeyecek

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Covid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye'ye giriş tablosunu yeniledi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Covid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye'ye giriş tablosunu yeniledi. Yenilenen önlemler kapsamında ABD, Almanya, Fransa, Azerbaycan, Rusya ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 146 ülkeden Türkiye'ye girişlerde aşı olduğunu gösteren belgeyi ibraz eden yolculardan PCR testi istenmeyecek.

1 Haziran itibariyle yeni seyahat kurallarının açıklanmasının ardından SHGM, korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye giriş tablosunu yeniledi. Tabloya göre belirlenen 146 ülkeden Türkiye'ye gelen yolcuların girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına ve/veya hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve karantina tedbiri uygulanmayacak. Türkiye'ye girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı yeterli görülecek. Ancak Türkiye'den yurt dışına seyahat edecek yolcular ise gidecekleri ülkelerin korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kuralları yerine getirecek.

PCR testi istenmeyecek ülkeler

ABD, Almanya, Andora, Angola, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Bahreyn, Belarus, Belçika, Benin, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna-Hersek, Bostvana, Brunei Darusselam, Bulgaristan, Burkina Faso, Burundi, Butan, Cabo Verde, Cabo Verde, Cibuti, Çad, Çekya, Çin, Danimarka, Ekvator, Ekvator Ginesi, El Salvador, Endonezya, Eritre, Estonya, Etiyopya, Fas, Fildişi Sahilleri, Filipinler, Finlandiya, Fransa, Gabon, Gabon, Gana, Gine, Gine Bissau, Grenada, Guatemala, Guyana, Güney Kore, Güney Sudan, Gürcistan, Haiti, Hırvatistan, Hollanda, Honduras, Hong Kong (Çin), Irak, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Jamaika, Japonya, Kamboçya, Kamerun, Kanada, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, KKTC, Kolombiya, Komorlar Birliği, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kosova, Kosta Rika, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Küba, Laos, Letonya, Liberya, Libya, Litvanya, Lübnan, Lüksemburg, Macaristan, Madagaskar, Malavi, Maldivler, Malezya, Mali, Malta, Mauritius, Meksika, Moğolistan, Moldova, Moritanya, Mozambik, Myanmar, Namibya, Nijer, Nijerya, Nikaragua, Norveç, Özbekistan, Panama, Polonya, Portekiz, Romanya, Ruanda, Rusya, Sao Tome, Senegal, Seyşeller, Sırbistan, Sierra Leone, Slovakya, Slovenya, Somali, Sudan, Suudi Arabistan, Şili, Tacikistan, Tanzanya, Tayland, Togo, Trinidad ve Tobago, Tunus, Türkmenistan, Uganda, Ukrayna, Umman, Uruguay, Ürdün, Vatikan, Venezuela, Vietnam, Yemen, Yunanistan, Zambiya ve Zimbabve.

Karantinaya alınacak ülke vatandaşları

Alınan karar doğrultusunda Afganistan, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka'dan gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilerden Türkiye'ye varış saatinden en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacak. Brezilya ve Güney Afrika'ya olan uçuş yasakları bu çerçevede sona erdiği ifade edildi.

Bu ülkelerden gelenlere PCR zorunlu

Ayrıca İngiltere, İran, Mısır ve Singapur'dan gelen kişilerden girişten en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecektir. Türkiye uçuşlarını askıya alan İngiltere'den seyahat edecek yolcuların Antijen test sonucu veya aşı/bağışıklık sertifikası kabul edilmeyecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı