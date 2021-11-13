14 yaşındaki çırağa yanlış tıraş dayağı

TOKAT (DHA) - KONYA'da 2 hafta önce berberde çırak olarak işe başlayan E.K. (14), iddiaya göre müşterinin favori ve ensesini eğri kestiği için ustası Z.B.G. (25) tarafından demir copla dövüldü. Durumu öğrenen E.K.'nin ailesi Z.B.G.'den şikayetçi oldu. Bacaklarında morluklar oluşan E.K., "Ben daha tıraş yapmayı bilmiyorum, dedim. O da 'Yapacaksın' dedi. Sakal tıraşını yanlış yapınca enseme ve yüzüme tokat attı. Ağlamaya başladım. 'Ağlama, 'Saç tıraşına geç' dedi. Saçı yanlış kesince demir copla bacaklarıma vurdu" dedi.

Lise öğrencisi E.K., 4 Kasım günü, harçlığını çıkartmak için 2 haftadır çalıştığı berberde müşterinin favori ve ensesini eğri kestiği için ustası Z.B.G., tarafından demir copla dövüldü. Ailesini arayarak durumu anlatan E.K., annesi S.Ö. ile birlikte hastaneye giderek darp raporu aldı. Aile, Z.B.G., hakkında polise şikayetçi oldu.

Ailenin şikayetinin ardından polis ekiplerinin, berber Z.B.G., hakkında 'kasten yaralama' suçundan soruşturma başlattığı öğrenildi.