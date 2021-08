14'üncü Türkiye'nin En'leri Ödül Töreni'nde Demirören Medya'ya ödül yağmuru

14'üncü Türkiye'nin En'leri Ödül Töreni, Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı Bahçeköy'de gerçekleşti.

İstihdama, üretime, yatırıma, kalkınmaya ara vermeden çalışma ve projelerini devam ettiren kurum ve girişimciler Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı Bahçeköy'de gerçekleşen 14. Türkiye'nin En'leri Ödül Töreni'nde ödüllerini aldı. UNESCO TMK Toplumsal Cinsiyet Eşitli İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu'nun katıldığı törende,'toplumsal cinsiyet eşitliği', 'kadınların girişimciliği' ve 'çevreyi koruma' konuları gündeme geldi.

Ödülünü almak üzere kripto paradan dış ticarete, kozmetikten e-spora birçok markanın yer aldığı organizasyonda medya dalında; 'Yılın en başarılı haber ajansı' ödülünü Demirören Haber Ajansı adına Kurumsal İletişim ve Pazarlama Sorumlusu Memnune Akdeniz aldı. 'Yılın en başarılı tartışma programı' ödülünü 'Tarafsız Bölge' sunucusu Ahmet Hakan, 'Yılın tartışma programı sunucusu' ödülünü 'Ne Oluyor?' sunucusu Göksü Öngören Özgür, 'Yılın en başarılı haber kuşağı sunucusu' ödülünü 'Günlük' ile Başak Şengül aldı. Tarafsız Bölge ve Günlük ödüllerini, Hakan ve Şengül'ü temsilen CNN Türk Kurumsal İletişim ve Pazarlama Sorumlusu Ferda Pala aldı. 'Yılın en iyi magazin programı' ödülünü ise Kanal D Magazin Müdürü Asiye Acar' alırken, Yılın en başarılı muhabiri ödülü de Kanal D Muhabiri İbrahim Konar'a takdim edildi.

"TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE KATKILARIMIZI DEVAM ETTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Protokol açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Uslu, "Türkiye, tarih boyunca zorluklar yaşayan ancak her seferinde küllerinden yeniden doğarak bu zorluklardan muzaffer çıkan bir ülke. Bugün dünya çok zor günler geçiriyor. Büyük bir pandeminin ortasındayız ve ne kadar süreceğini öngöremiyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınlarını da yaşadık. Bunun çevresel ve insani bedeli şüphesiz ki çok yüksek olacak. Bugünün bir diğer temasını da çok beğendim. Toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında çeşitli faaliyetlerle siyasal, sosyal ve akademik zeminlerde gelişmiş bir hayatım var benim. Böyle bir temsil göreviyle katkılarımızı devam ettirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

'CİNSİYET EŞİTLİĞİ HER ZAMAN TAKİPÇİSİ OLDUĞUMUZ BİR KONU'

DHA adına ödülü alan, Demirören Haber Ajansı Kurumsal İletişim ve Pazarlama Sorumlusu Memnune Akdeniz törende yaptığı konuşmada gecenin önemli bir diğer konusu olan toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekerken, " Öncelikle bu gecenin anlam ve önemi için, bir kadın olarak Kadir Bey ve ekibine teşekkür ederim. Cinsiyet eşitliği her zaman takipçisi olduğumuz bir konu. Bu ödülü her zaman haberin peşinde olan ekip arkadaşlarım adına alıyorum." dedi.

ÖDÜL ALAN HER MARKA ADINA 100 FİDAN DİKİLECEK

Organizasyonla ilgili bilgi veren Medyamize Medya Grup Başkanı Kadir Gürbüz, sosyal sorumluluk projelerine de yer verdiklerini belirterek, "Marifet iltifata tabiidir sözü üzerine bu yıl 14'üncü Türkiye'nin En'leri Zirvesi Ödül Töreni'ni gerçekleştiriyoruz. Dünya artık zor bir süreçten geçiyor. Felaketler koronavirüsle başladı ve ardı ardına geliyor. Bu yıl da yatırımdan, yaşamı durdurmaya teşebbüs etmeden yaşamı devam ettiren kahramanları birebir inceledik, araştırdık, başvurular aldık. Örnek olması, rol model olmaları adına bu organizasyonu gerçekleştirdik. Bu projemizde bir sosyal sorumluluk boyutu da var. Bugün burada bulunan her marka adına 100 fidan dikeceğiz. Manavgat'taki ormanlardan birine bu fidanları dikmek için teşebbüste bulunduk. 'Türkiye'nin Enleri Ormanı' adı altında bir proje bu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı