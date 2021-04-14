14 Nisan 2021 Hisar Okulları'ndan 16-18 Nisan 2021'de 7. kez "Hisar Kodlama Zirvesi"

TÜM ÖĞRENCİLERE AÇIK KODLAMA EĞİTİMİ

Hisar Okulları, "Açık Kaynak" yaklaşımı doğrultusunda tüm Türkiye'den öğrencileri eğitim etkinlikleri ile buluşturmayı sürdürüyor. Yazılım meraklısı öğrenciler; "Hisar Kodlama Zirvesi" kapsamındaki topluma açık ve ücretsiz eğitimler sayesinde kodlama dünyası ile tanışacak. Bu yıl 7.si düzenlenen ve bugüne kadar XX öğrencinin katıldığı zirvede yapay zeka teknolojileri, uygulama ve oyun geliştirme gibi birçok farklı alanda eğitim ve atölye çalışması sunuluyor. Eğitimlerin en önemli özelliği; akran dayanışmasını güçlendirmek üzere öğretmenleri liderliğinde Hisar Okulları öğrencileri tarafından veriliyor olması. Zirvede bu yıl Türkiye'den ve dünyadan alanında önce gelen uzmanlar da öğrencilerle buluşacak ve onlarla deneyimlerini paylaşacak. Zirveye ücretsiz kayıt http://event.hisarcs.com/ sitesinden yapılacak.

Geleceğe yön veren en önemli mesleklerden biri olan yazılım, günümüz küresel dünyasının içinde tüm iş kollarını etkiliyor. Türkiye'de istihdama katkısı yüzde 0,5 olarak açıklanan yazılım sektörünün payının ilerleyen yıllarda daha yüksek seviyelere çıkması bekleniyor. Dijitalleşen dünyada giderek artan yazılımcı ihtiyacı doğrultusunda, yazılım Türkiye'de desteklenen ve geleceği parlak alanlardan biri haline geliyor. Yazılım öğrenmeye genç yaşlardan itibaren başlamak, bu alanda tecrübe edinmek ustalaşmak, daha iyi iş ve yaşam imkanları elde etmek açısından büyük önem taşıyor. Yazılım alanında yetkin gençler yetiştirme ihtiyacının bilincinde olan Hisar Okulları, bu amaç doğrultusunda öğrencileri 7 yıldır "Hisar Kodlama Zirvesi" etkinliği ile buluşturuyor.

7 yılda yaklaşık 1.400 öğrenci kodlama ile tanıştı

Bu yıl da yazılım meraklısı öğrenciler; "Hisar Kodlama Zirvesi" kapsamındaki topluma açık ve ücretsiz eğitimler sayesinde kodlama dünyası ile tanışacak. Bu yıl önlemler nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlenen ve bugüne kadar yaklaşık 1.400 öğrencinin katıldığı zirvede yapay zeka teknolojileri, uygulama ve oyun geliştirme gibi birçok farklı alanda eğitim ve atölye çalışması sunuluyor. Eğitimlerin en önemli özelliği; akran dayanışmasını güçlendirmek üzere öğretmenleri liderliğinde Hisar Okulları öğrencileri tarafından veriliyor olması. Zirvede bu yıl Türkiye'den ve dünyadan alanında önce gelen uzmanlar da öğrencilerle buluşacak ve onlarla deneyimlerini paylaşacak.

Zirve bu yıl uzman konuşmacılar ile renkleniyor

16-17-18 Nisan 2021 tarihlerinde çevrimiçi düzenlenecek etkinliğin programında zengin içerikler ve alanında uzman katılımcıların konuşmaları yer alacak. Üç grup halinde düzenlenecek eğitimler ile öğrencilerin analitik düşünme becerileri gelişecek. Sunulan eğitimler sayesinde öğrencilerin; web sitesi tasarımından uygulama ve oyun geliştirmeye, müzik kodlamasından yapay zekaya uzanan geniş bir alanda yetkinlik kazanmaları sağlanacak. Eğitimlerin ardından Microsoft, Google, Stanford Üniversitesi gibi kurumlardan yapay zeka, teknoloji ile insan etkileşimi ve biyolojide yapay zeka kullanımı gibi konularda, alanlarında uzman konuşmacılar "Hisar Kodlama Zirvesi" etkinliğinde öğrencilere seslenecek. Etkinlik programı kapsamında gündüz saatlerinde Türkçe konuşmalar gerçekleştirilirken, akşam saatlerinde ise konuşmalar İngilizce olarak yapılacak. Hisar Okulları öğrencileri akranlarını #EvdeKalKodaKatıl çağrısıyla zirveye http://event.hisarcs.com/ sitesinden ücretsiz kayıt yaparak aralarına katılmaya davet ediyor.

Konuşmacılar - Konu- Kurum

Tuba İslam Yapay Zeka Uygulamaları Google Cloud Makine Öğrenmesi Uzmanı

Cem Say Yapay Zeka Boğaziçi Üniversitesi'ne Profesör

Brianna Chrisman Biyolojide Teknoloji

Stanford Üniversitesi'nde Araştırmacı ve eski Google Yazılım Mühendisi

Onur Koç Yapay Zeka Tabanlı İnovasyon Microsoft CTO

Marco Bonzanini Data Science Bonzanini Consulting

Gever Tulley Computer Science & Tinkering Brightworks School, Tinkering School ve Tinkering Labs'in kurucusu

Eğitimler/Atölyeler

Yapay Zeka Algoritmaları

Java ile Programlama

OpenCV ile Bilgisayar Görüşü

React Native ile Uygulama Geliştirme

Pygame ile Oyun Geliştirme

Thunkable ile Uygulama Geliştirme

Swift ile Uygulama Geliştirme

Sonic Pi ile Müzik Kodlaması

Fusion360 ile Prototipleme

HTML/CSS ile Web Sitesi Tasarımı

Unity ile Oyun Geliştirme

Girişimcilik: Fikirden Pazara

Scratch ile Programlamaya Giriş

ETKİNLİKTE YER ALACAK ATÖLYELER İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİ

PYGAME İLE OYUN GELİŞTİRME

Pygame, Python üzerinde yazılmış bir oyun geliştirme kütüphanesidir. Pygame sayesinde kullanıcılar hem kendi oyunlarını hem de Python becerilerini geliştirme imkanı bulacaklar. Bu eğitim içerisinde Pygame kütüphanesini kullanarak Taş Kağıt Makas ve Tetris gibi oyunlar geliştirilip önceki Python dersindeki konuların üstüne obje temelli programlama gibi beceriler eklenecek.

THUNKABLE İLE MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME

Thunkable iOS ve Android için blok-kodlama ile uygulama geliştirmeye yardımcı bir web sitesidir. Uygulama geliştirmeye meraklı olan ve kodlamayla ilgilenen kişiler için güzel bir başlangıç noktasıdır.

SWIFT İLE IOS UYGULAMA GELİŞTİRME

Tasarım ve kodlamanın birlikte işleneceği atölyede, Swift ile öğrenciler kodlamanın temelleri ve uygulama tasarımı hakkında fikir edinecekler. Aynı zamanda Apple'ın kullandığı ve geliştirdiği kodlama dilini daha yakından tanıyacak olan öğrenciler, atölyenin sonunda Swift üzerinden bir uygulama yaratma imkanına sahip olacaklar.

UNITY İLE OYUN TASARIMI VE GELİŞİMİ

Unity, oyun tasarımı ve gelişimi için en çok kullanılan platformlardan biridir. Bu eğitimde öğrencilerle beraber hem tasarımın hem de kodlamanın temellerini öğrenilerek basit bir oyun yapımı gerçekleştirilecek.

SONIC PI İLE MÜZİK PROGRAMLAMA

Sonic Pi, her türlü müziği en minik detayına kadar kodlamayla yaratabileceğiniz, hatta canlı konserlerde kullanılabilen bir platformdur. Bu eğitimde öğrenciler kendi müziklerini üretirken bir yandan da kodlama öğrenebilecekler ve eğitim sonunda bilgisayarın kendi kendine beste yapmasını sağlayabilecekler.

REACT NATIVE

React Native Facebook tarafından oluşturulmuş mobil yazılım çerçevesidir. Bu sistem, tek bir kod dili ile aynı anda IOS, Android, Apple TV, Apple Watch ve birçok ayrı sisteme yazılım geliştirme imkanı sunmaktadır.

AUTODESK FUSION360 İLE HIZLI PROTOTİPLEME

Autodesk Fusion360 günümüzde birçok şirketin kullandığı bilgisayar destekli tasarım programlarından biridir. Bu eğitimde öğrenciler, programın iki ve üç boyutlu tasarım özelliklerini kullanarak bir ürünün nasıl tasarlandığını öğrenecekler.

JAVA İLE PROGRAMLAMA

Java, uzun yıllardan beri en çok kullanılan ve popülerliğini hala koruyan önemli bir programlama dilidir. Bunların yanı sıra basit ara yüzü ile programlamaya giriş yapmak isteyenler için ideal bir dildir. Bu eğitimde önce Java'ya basit bir giriş ile her kullanıcının bilmesi gereken özellikleri, data tiplerini, metodları ve daha birçok konuyu ele alınacak, ardından da öğrencilerin ilk oyunlarını geliştirmelerine yardımcı olunacak!

OPENCV İLE BİLGİSAYAR GÖRÜŞÜ

OpenCV, esas olarak gerçek zamanlı görüntü işleme ve bilgisayar görüşü için kullanılan bir Python kütüphanesidir. Bu atölyede, kütüphanenin farklı yöntem ve fonksiyonlarına bakıp farklı kullanım alan ve yöntemleri incelenecek.

HTML VE CSS İLE WEB SİTESİ TASARIMI

Bu atölyede HTML ve CSS'e giriş yaparak günlük hayatta sıklıkla kullanılan web sitelerinin nasıl oluşturulduğu hakkında eğitim verilecek.

YAPAY ZEKA

Son zamanlarda araştırmaların merkezinde bulunan yapay zeka ve makine öğrenimi algoritmalarına bu atölye ile birlikte giriş yapılacak. Öğrenciler çalışma süresince makine öğrenimi konseptlerinin matematiğini öğrenip, kendi uygulamalarını oluşturabilecekler. Aynı zamanda insan bilgisayar etkileşiminin kaçınılmaz bir parçası olan ses iletişiminin nasıl çalıştığı konusu incelenecek.

GİRİŞİMCİLİK: FİKİRDEN PAZARA (BAŞLANGIÇ SEVİYESİ)

Girişimcilik üzerine bu uygulamalı derste katılımcılar beyin fırtınası teknikleri ve potansiyel bir başlangıç fikri bulma yöntemleri üzerine çalışacaklar. Eğitimin sonunda herkes kendi ürününü bu kriterler doğrultusunda tasarlamış olarak ayrılacak.