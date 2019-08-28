13. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu başlıyor

28.08.2019 15:58

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen ve birçok etkinliği bünyesinde barındıran Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nun 13.'sü başlıyor.



Tepebaşı Belediyesi tarafından farklılığı ve çeşitliliğiyle dünyada sadece Eskişehir'de düzenlenen, Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nun 13.'sü, 2-14 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, sempozyum kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgiler verdi.



Her yıl olduğu gibi yine birçok sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapacak olan sempozyum; 2 Eylül tarihinde İsmet İnönü 1 Caddesi Kılıçoğlu Plaza önünden, Eskişehir'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. yılı dolayısıyla düzenlenecek askeri merasim bando takımı eşliğindeki kortej yürüyüşü ile başlayacak. Konu hakkında düzenlenen toplantıya Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, akademisyenler, sponsor firmaların yetkilileri ve basın mensupları katıldı.



Toplantıda ilk konuşmayı yapan Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu Sanat Danışmanı Prof. Bilgehan Uzuner, "Bu değerli sempozyumun devam etmesini tabi ki değerli başkanımız Ahmet Ataç'ın varlığına borçluyuz. Belediye ekiplerimiz sempozyum alanını hazırlıyor. O güzel eski fabrika alanı, 10 sanatçıya, 4 sergiye ev sahipliği yapacak. 15 ayrı üniversiteden 60 asistan öğrenci geliyor, burası yine bir okul olacak. Sempozyumumuz 173 esere sahip ve bu eserler sanatçıların, asistanların, belediye çalışanlarının elinden ortak biçimde ortaya çıktı. Bu 170 eser hepimizin, tüm katılımcıların anıları ile birlikte yerlerinde, parklarda sergileniyorlar. Bu açıdan düşününce çok değerli bir sempozyum. Seramik gerçekten çok zor bir disipline sahip ve yıllardır bunu büyük bir başarı ile sürdürüyoruz. Sempozyum da kendisini tüm dünyaya yine kendisi tanıtıyor. Tüm emeği geçen herkese, sahip çıkanlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Sempozyumun sponsor firmalarından Kılıçoğlu Yapı Malzemelerinin Grup Başkanı Barış Özaydemir ise konuşmasında, "Böyle bir organizasyona sponsor olmaktan dolayı memnunuz. Kılıçoğlu olarak 1927'den beri varız, 92. yılımızı kutluyoruz. Eskişehir kili, Türkiye'deki en kaliteli killerden biri. Cumhuriyet'in kurulması ile birlikte Eskişehir, Fabrikalar Bölgesi dediğimiz bu bölge kiremit sektörünün merkezi haline geldi. Oradaki 11 firmadan sadece Kılıçoğlu ayakta kaldı ve 92 yıldır sektörün lideri olarak böyle bir organizasyona destek olmaktan mutluyuz. Çünkü sanat ile endüstrimizin birleşmesi gerektiğine inanıyoruz. Burada yapılacak çalışmaları desteklerken gelecekte de devam etmesini çok istiyoruz" dedi.



Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise konuşmasına sempozyumun ortaya çıkışını anlatarak başladı. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nun dünyada rakipsiz bir konuma geldiğine dikkat çeken Ataç, "13. Eskişehir Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'na Eskişehir'in kurtuluş gününde başlayacağız. 1927'de ilk kiremit Tepebaşı'nda yapıldı. O fabrika bundan birkaç yıl sonra Kılıçoğlu ismini aldı. O tarihlerden bugüne kadar işadamlarımız tuğla-kiremit alanında ilerlediler ve Eskişehir sektörde önemli bir merkez haline geldi. Biz de 2001 yılında belediyemizde 'Bir heykel sempozyumu yapalım ama malzemesi ne olsun?' diye konuşuyorduk. Mermer, metal, çimento, fiber gibi malzemeler söz konusu iken aklımıza tuğla-kiremitin şamotu geldi. Hepimiz heyecanlanarak bu fikirde birleştik ve bugünlere kadar geldik. Baktığımızda üzülerek görüyoruz; Eskişehir'de bu denli köklü bir sempozyum göremiyoruz. Tepebaşı Belediyesi bu sempozyumu uzun yıllar daha yapma gayretinde olacak. Çünkü bu iş, kent belleği ve kent kimliğidir. Bugün de sempozyumumuz dünyada rakipsiz bir konuma geldi. Bunu da biz değil, konuğumuz olan yabancı sanatçılar söylüyor. Artık örnek alınıyor, taklit ediliyor. Biz de bundan memnun oluyoruz çünkü Tepebaşı Belediyesi olarak her işimizi örnek olmak amacı ile yapıyoruz, yayılmasını arzuluyoruz. Büyükşehirler ya da büyük ilçelerin belediyeleri, yaptığımız güzel işleri yerinde görmek için geldiklerinde sempozyumda ortaya çıkan eserleri de görüyorlar. O zaman bu sempozyumun ne olduğunu da anlatmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.



Bu sene de sanat ile sektörü bir araya getiriyoruz. Heykellerimizi bildiğiniz üzere parklarımıza yerleştiriyoruz. Bu sene de kentin çeşitli yerlerinde sergilemeyi planlıyoruz. Bu zamana kadar 12 sempozyuma 121 sanatçımız katıldı ve 173 heykelimiz var. Bu gerçekten zor bir sempozyum ama Tepebaşı o kadar alıştı ki artık kolayca, yorulmadan yapabiliyoruz. Sanatçılarımız eserleri üzerinde çalışırlarken sergiler, yarışmalar, çocuk atölyeleri ve konserlerimiz olacak. Benim çok önemsediğim Belde Evi'ndeki kadınlarımızın yarıştığı lezzet yarışmaları var. Tuğla-kiremit en eski ve vazgeçilmez bir yapı malzemesi. Dediğim gibi hem sanatın hem de sanayinin en önemli malzemelerinden de bir tanesi. Bu yıl 5 Türk ve 5 yabancı sanatçımız bizlerle olacak. Bugüne kadar 36 ülkeden 131 sanatçı sempozyumumuza katıldı. Özellikle çocuklarımızı, gençlerimizi, yetişkinlerimizi ve engellilerimizi hep aramızda görmek istiyoruz. Bu sebeple de onlara yönelik ciddi etkinlikler yapıyoruz. Esenyurt eski Belediye Başkanı Gürbüz Çapan dostum geçtiğimiz gün telefon ile arayarak bu sempozyumdan dolayı beni tebrik etti ve 'Belki 5 bin yıl sonra Eskişehir'in üzerindeki topraklar açıldığında sizin eserleriniz ortaya çıkacak ve insanlar Eskişehirlileri merak edecek' dedi. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu artık hepimizin, artık Eskişehir'in oldu. Emeğini ve desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Basın toplantısı, günün anısına çektirilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA