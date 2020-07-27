13 nerenin plaka kodu? 13 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Plaka harfleri
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13 nerenin plaka kodu? 13 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Plaka harfleri

81 ili bulunan Türkiye'nin her şehrine özel plaka kodu mevcuttur. Belli bir yere kadar alfabetik sıraya göre giden plaka kodlarından 13 plakası B harfiyle başlıyor. Peki 13 nerenin plakasıdır şimdi onu öğrenelim.

13 nerenin plaka kodu? 13 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Plaka harfleri
27.07.2020 18:01 | Son Güncelleme: 27.07.2020 18:05

Türkiye'deki 13 plaka kodu Bitlis iline aittir. Ülkemizde toplamda 81 şehir mevcuttur ve plaka numarasına göre 13. sırada olan ilimiz Bitlis'dir. Bitlis'in plaka kodu 13'dür. B harfiyle başlayan plakalarda 4. sırada yer alan Bitlis'i, 13 plaka koduyla taşıtlarda görebilirsiniz.

13 NERENİN PLAKASI?

13 plakası hangi ilin? : Bitlis

13 il plakası Bitlis iline ait bir plaka kodudur. Yani arabalarda, otomobillerde, kamyonlarda, motosikletlerde vb. taşıtlı araçlarda plaka kodu 13 olanlar Bitlis iline ait demektir.

Ayrıca 13 plaka kodunun yanındaki bazı harfler de Bitlis'in ilçelerini simgelemektedir. Yani 13 plaka koduna sahip bir aracın plakasının ortasındaki harflerine bakılarak Bitlis'in hangi ilçesine ait onu öğrenebiliyoruz.

BİTLİS İLÇELERİNE AİT PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Bitlis'in plaka kodu 13'dür. Ek olarak plakada 13 numarasının hemen sağında yer alan harflere bakılarak da o araç Bitlis'in hangi ilçesinden çıkmadır onu bulabiliyoruz. Şimdi ilçe bazında Bitlis merkez ve ilçelerinin plaka koduna ait harflerini paylaşalım:

Bitlis Merkez plaka kodu harfleri: 13 AC 001 - 13 AR 999 aralığında, 13 J 0001 - 13 J 0999 aralığında, 13 K 0001 - 13 K 0999 aralığında, 13 M 0001 - 13 M 0999 aralığında ve 13 T 0001 - 13 T 0999 aralığında yer alır.

Bitlis Tatvan ilçesi plaka kodu harfleri: 13 AU 001 - 13 AZ 999 aralığında, 13 J 1000 - 13 J 2000 aralığında, 13 K 1000 - 13 K 2000 aralığında, 13 KA 001 - 13 KZ 999 aralığında, 13 M 1000 - 13 M 2000 aralığında ve 13 T 1000 - 13 T 2000 aralığında yer alır.

Bitlis Adilcevaz ilçesi plaka kodu harfleri: 13 CA 001 - 13 CZ 999 arasında, 13 FC 001 - 13 FC 999 arasında, 13 J 2001 - 13 J 3000 arasında, 13 K 2001 - 13 K 3000 arasında, 13 M 2001 - 13 M 3000 arasında, 13 T 2501 - 13 T 3000 arasında yer alıyor.

Bitlis Güroymak ilçesi plaka kodu harfleri: 13 DA 001 - 13 DZ 999 aralığında, 13 J 5001 - 13 J 6000 aralığında, 13 K 5001 - 13 K 6000 aralığında, 13 M 5001 - 13 M 6000 aralığında, 13 T 3001 - 13 T 3499 aralığında yer almaktadır.

Bitlis Ahlat ilçesi plaka kodu harfleri: 13 EA 001 - 13 EZ 999 aralığında, 13 J 3001 - 13 J 4000 aralığında, 13 K 3001 - 13 K 4000 aralığında, 13 M 3001 - 13 M 4000 aralığında, 13 T 2001 - 13 T 2500 aralığında yer alır.

13 nerenin plaka kodu? 13 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Plaka harfleri

Kısacası Bitlis iline kayıtlı olan araçların plakası 13 numarasıyla (sayısıyla-rakamıyla) başlamaktadır. Akabinde devam eden plaka numarasındaki harflere göre ise yukarıdaki gibi ilçeleri bulabiliriz.

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