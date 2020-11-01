13 il için kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji, 3 bölgeden 13 il için kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar uyarısı yaptı.

Meteoroloji'ye göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Batı Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Tokat, Kayseri, Sivas ve Elazığ çevreleri ile Hatay kıyı kesiminin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, akşam saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Öğleden sonra ise İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması istendi. Parçalı, kuzeyi yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin edilen Ege bölgesinde ise, depremin yaşandığı İzmir'de bugün parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve güneybatı, batı bölgelerimizde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Öğleden sonra İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; öğleden sonra İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu,doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE: Parçalı, kuzeyi yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ: Parçalı, Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU: Parçalı, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas ve Kayseri çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU: Parçalı, kuzey ve doğusu çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Erzincan, Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Erzurum çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.