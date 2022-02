12 rekatlık Regaip gecesi namazı nasıl kılınır? Regaip Kandili gecesinde kılınacak namazın tarifi nasıldır, hangi sureler okunur, ne zaman kılınır?

Recep ayının ilk Cuma gecesinin gelmesiyle birlikte vatandaşlar Regaip Kandilinde kılınacak namazlar nelerdir tariflerini ve kılınışlarını merak ediyor. Peki, Regaip Gecesi hangi namaz kılınır? Akşamla yatsı arası kılınacak namaz hangisi? 12 rekatlık Regaip Kandili gecesi namazı nasıl kılınır? Regaip gecesinde kılınacak namazın tarifi nasıldır, hangi sureler okunur? Detaylar sizlerle...

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Regaip kandili Recep ayının ilk cuma gecesidir. Yani bu yıl Regaip kandili 3 Şubat Perşembe akşamına denk gelmektedir. Regaip kandil gecesi 3 Şubat Perşembeyi 4 Şubat Cumaya bağlayan gecedir.

2022 Regaip kandili gecesi : 3 Şubat Perşembeyi 4 Şubat Cuma'ya bağlayan gece.

3 Şubat Perşembeyi 4 Şubat Cuma'ya bağlayan gece. 2022 Regaip kandili günü : 4 Şubat Cuma günü sabah namazından akşam namazına kadar olan süre.

REGAİP GECESİNDE KILINACAK 12 REKATLIK NAMAZ VE TARİFİ (3 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE AKŞAM VE YATSI ARASI)

Abdülkâdir Geylâni (Kuddise Sirruhû) 'nın, senedini zikrederek Humeyd et-Tavil (Radıyallahu Anh) dan, onun da Enes ibni Malik (Radıyallahu Anhum) 'dan rivayet ettiği bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

" Her kim Receb'in ilk perşembesini oruçlu geçirir, sonra cuma gecesi olan o gece akşamla yatsı arasında 12 rekat kılar, her rekatta bir Fatiha Suresi, üç Kadr (Kadir) Suresi, peşine 12 kere de İhlas Suresi okuyup, her iki rekatta bir selam verirse, namazını bitirince :

[Allahümme Salli Alê Muhammedinnebiyyülümmiyyi vealê âlihivesellim]

'Ey Allah! Nebiyy-i Ümmi olan Muhammed'e ve âline salat eyle.' diye 70 kere bana salât okur, sonra secdeye kapanarak o secdesinde:

[Sübbuhun Guddüsün Rabbülmelêiketi verruh]

'Allah-u Te'âla bütün noksan sıfatlardan son derece münezzehtir, mukaddestir. Meleklerin ve Ruhun (Cebrail'in) Rabbi'dir.' diye 70 kere tesbihte bulunur ve başını kaldırdıktan sonra (iki secde arasında otururken) 70 kere:

[Rabbiğfirverham vetecêvez ammê teğlemü feinneke entelazîzül eğzam]

'Ey Rabbim! Bağışla ve acı. (Benim günahlarımla ilgili) bildiklerine ceza vermekden geç. Şüphesiz ki en ulu ve yüce olan Sensin ancak Sen.' der.

Sonra 2. secdeye vararak 1. secdede söylemiş olduğunun benzerini tekrar eder de, bitiminde Allah-u Te'ala'dan murâdını isterse, dileği muhakkak yerine getirilir." buyurmuştur.

Bu namazın fazileti hakkında Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Nefsim (canım) tasarrufunda (yönetimi altında) olan Zat'a yemin ederim ki, erkek veya kadın herhangi bir kul bu namazı kılarsa denizlerin köpükleri, kum taneleri, dağların ağırlığı, yağmurların damlaları ve ağaçların yaprakları kadar (fazla) olsa da mutlaka Allah'u Teala onun bütün günahlarını mağfiret eder.

Ayrıca bu kişi, hane halkından (yakın akrabasından, günahkar) yedi yüz kişi hakkında kıyamet günü şefaatçi kılınır. Kabrindeki ilk gecesi olunca bu namazın sevabı (nurlu bir surete bürünerek) güleç bir yüzle kendisine gelip, keskin ve belağatlı bir dille ona ;

'Ey benim dostum Sevinebilirsin, muhakkak ki her zorluktan kurtuldun.' dediğinde o;

'Sen de kimsin? Vallahi senden güzel yüzlü, senden tatlı dilli ve senden hoş kokulu bir şahıs görmedim.' der.

O da ona: 'Ey sevdiğim kişi ben senin,şu senenin şu ayının şu gecesinde kılmış olduğun namazın sevabıyım.Bu gece isteğini yerine getireyim,tek başına kaldığın şu anda sana yoldaş olayım ve yalnızlık hissini senden gidereyim diye kabrine geldim.

Sûr'a üfürüldüğü zaman da, kıyamet arasatında başının üstünde gölge olacağım, artın sen müjdelenebilirsin. Zira ebediyyen Mevlan tarafından sana ulaşacak hiçbir haytı kaybetmeyeceksin.' diye cevap verir."

12 REKATLIK REGAİP NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Paylaştığımız bu namaz bugün 3 Şubat Perşembe günü akşam namazı ile yatsı namazı arasında kılınacaktır. Bu 12 rekatlık namazı akşam namazından sonra kılabilirsiniz. Yatsı namazından önce kılmanız gerekiyor. Yani yatsı ezanı okunmadan önce kılınmalıdır. Allah (c.c.) kabul eylesin. Dua ve selametle...

12 REKATLIK REGAİP GECESİ NAMAZI KISACA TARİFİ

Namazın kısaca tarifini tekrardan sizlere yazalım. 12 rekatlık namazda okunacaklar şu şekilde:

1. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 12 İhlas Suresi

1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 12 İhlas Suresi 2. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 12 İhlas Suresi

1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 12 İhlas Suresi 3. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 12 İhlas Suresi

1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 12 İhlas Suresi 4. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 12 İhlas Suresi

1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 12 İhlas Suresi 5. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 12 İhlas Suresi

1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 12 İhlas Suresi 6. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 12 İhlas Suresi

1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 12 İhlas Suresi 7. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 12 İhlas Suresi

1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 12 İhlas Suresi 8. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 12 İhlas Suresi

1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 12 İhlas Suresi 9. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 12 İhlas Suresi

1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 12 İhlas Suresi 10. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 12 İhlas Suresi

1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 12 İhlas Suresi 11. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 12 İhlas Suresi

1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 12 İhlas Suresi 12. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 3 Kadir Suresi + 12 İhlas Suresi

Namaz 2 rekatta bir selam verilerek kılınacaktır.

Namaz bitince 70 kere:

[Allahümme Salli Alê Muhammedinnebiyyülümmiyyi vealê âlihivesellim]

okunur. Ardından secdeye kapanarak 70 kere:

[Sübbuhun Guddüsün Rabbülmelêiketi verruh]

okunur. Akabinde başını kaldırdıktan sonra yani iki secde arasında oturarak 70 kere:

[Rabbiğfirverham vetecêvez ammê teğlemü feinneke entelazîzül eğzam]

okunur. Ardından 2. secdeye vararak 1. secdede söylemiş olduğumuzun benzerini tekrar ederiz. Bitiminde Allah-u Te'ala'dan murâdımızı isteriz. Hadisi şerife göre ne dua edersek kabul olur buyurulmuştur. Allah (c.c.) kabul eylesin. Amin...

