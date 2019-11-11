11.11.2019 14:06 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:06

Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye'de fidan dikildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak için başlatılan seferberlik kapsamında Adana'da 43 farklı yerde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında 205 bin fidan toprakla buluştu.

Adana'nın Sarıçam ilçesi Gökbuket Mahallesi'ndeki etkinlikte, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun katılımıyla 2 bin 300 kişi 25 bin fidan dikti.

Sarıeroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 81 ilde 11 milyon ağaçla bir ağaçlandırma seferberliği yapıldığını belirtti.

Toplumun her kesiminden vatandaşla birlikte geleceğe nefes olma adına, bir şölen havasında el ele fidan diktiklerini ifade eden Sarıeroğlu, "Ülkemiz, milletimiz, geleceğimiz için hayırlı olsun. Hem çocuklarımıza yeşil, doğa konusunda bir farkındalık oluşmasına vesile oluyor hem de çevre duyarlılığı biliyorsunuz, en önemli gündem maddelerimizden birisi. Tüm Türkiye'de inşallah dikilen fidanlar ağaç olsun, ormanlar olsun ve geleceğimize nefes olsun diyorum." diye konuştu.

Vali Mahmut Demirtaş da törende yaptığı konuşmada, ülkenin orman varlığının arttırılması, orman ve doğa sevgisinin geliştirilmesi amacıyla "Bugün Fidan Yarın Nefes" fidan dikim programı yapıldığını belirtti.

Adana'da etkinliğe yoğun katılım olmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Demirtaş, şunları söyledi:

"Bu seferberliğin daha yeşil bir Türkiye'nin, daha yeşil bir Adana'nın da habercisi olacağına yürekten inanıyorum. O sebeple önümüzdeki dönemde hem kampanya kapsamında hem de ilimizde planladığımız diğer ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon kontrolü ve mera ıslah çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Orman varlığımıza katkı sağlamaya devam edecek; doğal güzelliklerimize yenilerini ekleyeceğiz. Yeşilin tüm tonlarıyla toprağa hayat, canlılara nefes olacağız."

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da fidanların hayırlı olmasını diledi.

Fidan dikim tekniğinin anlatılmasının ardından Müftü Hasan Çınar katılanlara dua ettirdi.

Mersin

Mersin'de Emirler Mahallesi İnsuyu mevkisinde düzenlenen programda 48 farklı noktada 251 bin fidan toprakla buluştu.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, yaptığı konuşmada, Mersin'de 48 farklı noktada fidan dikiminin yapıldığını belirtti.

Ormanların oldukça önemli olduğunu ifade eden Su, ormancılık alanında Mersin'de önemli çalışmaların yapıldığını kaydetti.



Türkiye'de orman alanlarının artırıldığını dile getiren Su, "Bu kampanyaya Mersin'de 22 binden fazla gönüllü arkadaşımız katılıyor. Bugün 251 bin fidanın dikimini gerçekleştireceğiz. Mersin'de ormanlık alanımız 835 bin hektara yükselmiştir. Toprak arazimizin yüzde 53'ü orman arazisidir. Bunlar çalışmayla gerçekleşiyor. Bu çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.



Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman ise kentteki çalışmalar hakkında bilgi vererek dikilen fidanların hayırlı olmasını diledi.



Programda Vali Su, etkinliğe katkıda bulunanlara teşekkür belgesi verdi.



Konuşmaların ardından kent protokolü, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş fidan dikti.

Hatay

Hatay'da Mustafa Kemal Üniversitesi kampüs yerleşkesinde düzenlenen programda 104 bin 8 fidan toprakla buluşturuldu.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, burada yaptığı konuşmada, dünyanın en büyük sorununun çevre sorunu olduğunu söyledi.

Bugün çevre sorunlarıyla mücadele için milyonlarca dolar para harcayan ülkelerin bu sorunu çözemediğini dile getiren Doğan, şunları kaydetti:



"Türkiye Cumhuriyeti de bu açıdan gerekli çalışmaları yapmaktadır. Bugün dikeceğimiz fidanlarla geleceğe nefes olacağız. Ecdadın bize emanet olarak bırakmış olduğu bu toprakları gelecek nesillere, çocuklarımıza, evlatlarımıza temiz bir çevre olarak bırakabilmek adına bu çalışmaları yürütmek lazım. Dünyanın hiçbir tarafında bu tür etkinlikleri göremezsiniz. Aynı anda 11 milyon fidanı toprakla buluşturan ve bunu bir festival havasında yapan ülkeye de rast gelemesiniz ama en çok eleştiriyi de Türkiye Cumhuriyeti hükümeti alıyor. Sanki çevreyi bertaraf ediyormuşuz, tahrip ediyormuşuz, ağaçları söküyormuşuz, ağaçları yakıyormuşuz imasında bulunanlar bugün bu faaliyetin ne anlama geldiğini iyi idrak etmeleri lazım."

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik de AK Parti hükümetleri olarak göreve geldikleri günden bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, yeşile, doğaya, tarıma, insanlığa önem verdiklerini ve vermeye devam ettiklerini belirtti.

Programa, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Hatay Büyükşehir Belediye başkanı Lütfü Savaş, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, resmi kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra yüzlerce öğrenci katıldı.

Osmaniye

Osmaniye'de gerçekleştirilen etkinlik kapsamında 15 farklı alanda 95 bin fidan toprakla buluştu. Toprakkale ilçesi Kışla Mahallesi'nde düzenlenen fidan dikim töreninde konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, etkinliğe vatandaşların gösterdiği ilginin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Kampanya sayesinde kentte 95 bin fidan dikileceğini kaydeden Coşkun, "Osmaniye'de, diğer bütün illerle aynı anda 15 ayrı alana 95 bin kadar fidanı toprakla buluşturuyoruz. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanımız tarafından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilmiştir. Bu çalışmalar, orman sevgisiyle ilgili farkındalık oluşturmak adına önemlidir. Ülkemiz ve kentimiz adına fidan dikiminin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Geleceğe nefes olsun inşallah." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Coşkun, protokol, öğrenciler ve vatandaşlar fidan dikti.

Kaynak: AA