11. BURSA ULUSLARARASI FOTOĞRAF FESTİVALİ BAŞLADI

BURSA (DHA) - BURSA Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği'nin (BUFSAD) işbirliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle bu yıl 11'ncisi düzenlenen Uluslararası Fotoğraf Festivali (BursaFotoFest), kortej yürüyüşüyle başladı. Festivale bu yıl 12 ülkeden 262 fotoğrafçı katılıyor.

Türkiye'nin ilk, dünyanın ise sayılı fotoğraf festivallerinden olan ve bu yıl 'GözGöze' temasıyla fotoğrafseverler ile usta isimleri buluşturan BursaFotoFest, Cumhuriyet Caddesi'ndeki geleneksel kortej yürüyüşüyle başladı.Konuk ülke Azerbaycanlı fotoğraf sanatçılarının da katıldığı yürüyüş Zafer Plaza önündeki meydanda sona erdi.

12 ÜLKEDEN 262 FOTOĞRAFÇI KATILIYOR

Program, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM) Fuar Alanı'nda devam etti. 12 ülkeden 262 fotoğrafçının, 3 binden fazla fotoğrafının ve 200 serginin yer aldığı alandaki törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Bursa Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, BUFSAD Başkanı Serpil Savaş, FotoFest Kuratörü Kamil Fırat, yerli ve yabancı fotoğraf sanatçıları ve çok sayıda fotoğraf tutkunu katıldı.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir şehrin marka olabilmesi için kaliteli ve farklı ülkeleri buluşturabilen organizasyonlara imza atması gerektiğini belirtti. Bursa'nın çok köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyleyen Aktaş, 'Bu özelliğimizi dünyayla buluşturmak istiyoruz. Fotoğraf sanatı bu açıdan önem taşıyor. FotoFest'te bunun en önemli unsurlarından biridir. Emek ve katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Bu konuda heyecanımız her sene artarak devam edecek. Bu sene konuk ülke olarak dost ve kardeş ülke Azerbaycan seçildi. Azerbaycan'ı fotoğraf sanatçılarının kareleriyle daha detaylı tanımış olacağızö dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ise 'Festivalin süreklilik göstermesi adına kurumsallaşması için gerekli adımları hep birlikte atmalıyız. Bizleri zihinsel olarak bir mekandan başka mekana bir fotoğraf karesi götürebilir. Tarihin derinliklerine bizi bir fotoğrafla götürebilir. Afganistanlı kızın fotoğrafı, yeryüzünde her şeyden daha etkili oldu. Bir fotoğraf, tarihe silinmeyecek notlar düşebilir. Bu tür sergilerde, kayda alınmış zamanı gezip hissedebilirsiniz. Bu imkanı sunanlara teşekkür ediyorumö diye konuştu.

Konuşmaların ardından festivalin en genç fotoğrafçısı Arda Morçiçek ile festivalin onur konuğu duayen fotoğraf sanatçısı İbrahim Zaman'a, Aktaş ve Ala tarafından plaket takdim edildi.