11 ayda 3 kez koronavirüse yakalandı

GAZİANTEP'te Jale Düşmezer (51), son 11 ay içerisinde 3 kez koronovirüse yakalandı. En son 3 ay önce hastalığa yakalanan ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren, boğazından hortumla beslendiği için konuşamayan Jale Düşmezer, aşı konusunda ne düşündüğünün sorulması üzerine, sol elinin baş parmağını kaldırarak cevap verdi. Aşı yaptırmayan Jale Düşmezer'in eşi Ali Düşmezer de "Biz yaşadık ve başkaları yaşasın istemiyoruz. Eşim de kimsenin kendi durumuna düşmesini istemiyor, bu yüzden konuşamasa da herkesi sessiz bir şekilde aşı olmaları için uyarıyor" dedi.

Gaziantep'te ev hanımı Jale Düşmezer, geçen yıl kasım ayında koronavirüse yakalandı. Yakınları tarafından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Jale Düşmezer, Covid Yoğun Bakım Ünitesinde tedaviye alındı. Jale Düşmezer, yoğun bakım ünitesinde yaklaşık 1 ay süren tedavisinin ardından durumu negatife dönünce taburcu edildi. Taburcu olduktan sonra eşinin aşı olmasına rağmen kendisi aşı yaptırmayan Jale Düşmezer, 6 ay sonra yeniden koronavirüse yakalandı. Tekrar hastaneye yatırılan Düşmezer, tedavisi yapılarak taburcu edildi. Ancak, aşı olmayan Düşmezer, son olarak geçen haziran ayının ortalarında yeniden rahatsızlanarak gittiği hastanede koronavirüs teşhisi konuldu. Solunum sıkıntısı çeken ve yoğun bakım ünitesinde tedavisine başlanan Jale Düşmezer, entübe edildi. Akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle beslenmesi boğazından hortum yardımıyla yapılan Düşmezer, 10 gün önce normale dönmeye başladı.

"Eşime koronavirüs teşhisi konulduğundan bu yana hastanelerdeyiz. 11 ay önce eşim koronavirüse yakalandığından bu yana hayatımızın düzeni değişti. 2 kez koronavirüsü atlatmasının ardından aşı olmadığı için yeniden hastalığa yakalandı. Ben aşımı yaptırdım ve koronavirüsü rahat şekilde atlattım. Eşim aşı olamadığı için bugün bunları yaşıyoruz. Bu hastalık sürecinde çocuğumuz üniversiteyi kazandı ama onu okuluna gönderemedik. Ben kendi işlerimi neredeyse tamamen bırakmak zorunda kaldım. Her şeyimizle Jale'nin iyileşmesi için uğraşıyoruz. Aşı olmayanların kesinlikle aşı olmalarını öneriyorum. Bu durum hiç ihmale gelmiyor. Biz yaşadık ve başkaları yaşasın istemiyoruz. Eşim de kimsenin kendi durumuna düşmesini istemiyor, bu yüzden konuşamasa da herkesi sessiz bir şekilde aşı olmaları için uyarıyor. Neredeyse bir yıldır bu hastalık ile uğraşan kişiler olarak insanlara koronavirüsle mücadelede aşıdan başka çare olmadığını söyleyebilirim."