10 yıldır tek başına köy kahvehanesini işletiyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

10 yıldır tek başına köy kahvehanesini işletiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
10 yıldır tek başına köy kahvehanesini işletiyor

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde ikamet eden Sevgi Cankurt, kızı ve torununu okutmak için 10 yıl önce devraldığı mahalle kahvehanesinin işletmesini tek başına yürütüyor.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde ikamet eden Sevgi Cankurt, kızı ve torununu okutmak için 10 yıl önce devraldığı mahalle kahvehanesinin işletmesini tek başına yürütüyor.

Manyas'a bağlı Dereköy Mahallesi'nde Sevgi Cankurt (60), kızı ve torununu okutmak için 10 yıl önce mahalle kahvehanesinin işletmeciliğini devir aldı. Şimdilerde mütevazi köy kahvehanesinden elde ettiği gelirle hem İzmir'de üniversite okuyan torununa yardım eden hem de kendi geçimini sağlamaya çalışan Sevgi Cankurt, yaşam mücadelesini tek bir Piknik tüpte demlediği lezzetli çaylarını satarak sürdürüyor.

"Ramazan ayında davul çalıyorum"

Önce köy halkı tarafından yadırgandığını daha sonra alıştıklarını belirten Cankurt, "1962 yılında Manyas Dereköy'de doğdum. 35 yıl Bandırma'da ikamet ettim. Eşim vefat edince köyüme, baba ocağıma geldim. Baktım 10 yıldır köy kahvesinin kapalı olduğunu öğrendim. Muhtarımıza söyledim. Muhtara dedim kahveyi açabilir miyim diye sordum. Açabilirsin deyince 2013 yılında köy kahvesini açtım. Baştan yadırgadılar tabi ki. Çevre köyler ve kendi köyümün insanları dahi yadırgadı. O zamanlar oğlum da kızım da okuyordu. Kızım liseyi bitirince evlendi. Evlendikten sonra oğlum askere gidip geldi. Ben de işime devam ettim. Şimdi annesi çalıştığı için torunuma bakıyorum. Hem kahveyi çalıştırıp hem de torunuma bakıyorum. Ramazanlarda beş yıldır davul çalıyorum. İlk etapta tabi bunu da yadırgadılar. Ama halkımız alıştı çabuk. Sağolsun Büyükşehir Belediyemiz bana davulum patladığı için davul getirmişti. Allah razı olsun" dedi.

Çalıştırdığı kahvehanenin bakımsız bir halde olduğunu ve bunu yaptıracak maddi gücü olmadığını ifade eden Cankurt, "Kahvehanenin dış cephesi, bahçe demirleri çok bakımsız. Ben kahvenin içine dışına ve demirlerine bakım istiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan rica ediyorum. Bunların olmasını istiyorum. Başka da bir sorunum yok. Torunum İzmir'de üniversite kazandı. Bu sene onun için de bir yardım yapabilirlerse sevinirim" diye konuştu. - BALIKESİR

10 yıldır tek başına köy kahvehanesini işletiyor

10 yıldır tek başına köy kahvehanesini işletiyor

10 yıldır tek başına köy kahvehanesini işletiyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Ebru Gündeş Balotelli
Spor Muslera Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mahmut Özer Mimar Sinan Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 10 yıldır tek başına köy kahvehanesini işletiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 10:14:23. #1.12#