10. YARGI PAKETİ SON DAKİKA! Genel af, kısmi af ve infaz düzenlemesi kabul edildi mi, maddeleri neler? 4 HAZİRAN 2025 AF YASASINDA SON GELİŞMELER!

Son günlerde kamuoyunun gündeminden düşmeyen yeni Yargı Paketi ve infaz düzenlemesi ile ilgili Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika gelişmeleri, vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Af yasası kapsamında genel af, kısmi af ve infaz indirimi gibi önemli başlıklarda yapılacak düzenlemeler yakından takip ediliyor. Özellikle cezaevlerinde bulunan mahkûmlar ve yakınları, "Af yasası çıkacak mı, genel af ne zaman olacak?" sorularına yanıt arıyor. Peki, yeni infaz düzenlemesiyle ilgili çalışmalar hangi aşamada? Genel af ve kısmi af tasarıları ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, 4 Haziran 2025 af yasası ve infaz indirimi hakkında en güncel bilgiler ve gelişmeler…

AF YASASI İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER NELER?

Kamuoyunda uzun süredir tartışılan af yasasıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. 4 Haziran 2025 itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) genel af yasası çıkmadı. Ancak, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 10. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi ve ceza infaz sisteminde dikkat çeken değişiklikler içeriyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çıkan haberler üzerine yaptığı açıklamada, genel af beklentisi olanlara net bir mesaj verdi:

"Covid izni ile ilgili düzenleme dışında bir af veya genel af söz konusu değil. Düzenlemeler cezaevindeki şartlarla ilgili. Belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili bazı hususlar var. 55 bin kişinin affedileceği yönündeki iddia doğru değil."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

10. YARGI PAKETİ NELERİ İÇERİYOR?

Yeni kabul edilen yargı paketi, özellikle ceza infaz sisteminde düzenlemeler içeriyor:

Denetimli Serbestlik Düzenlemesi: Cezasının belirli bir kısmını tamamlayan hükümlüler için denetimli serbestlik süresi yeniden düzenleniyor.

Tutuklamaya Yeni Kriter: 2 yıl altı cezalarda, suç işleme eğilimi göz önünde bulundurularak tutuklama kararı verilebilecek.

Beşte Bir Kuralı: Hükümlülerin cezasının en az %20'sini cezaevinde geçirmesi zorunlu hale geliyor.

Yaşlı ve Hasta Mahkumlar: Belirli yaşın üzerindeki veya sağlık durumu elverişli olmayan mahkumlar için özel infaz düzenlemeleri gündemde.

Genel af, kısmi af ve infaz düzenlemesi kabul edildi mi, maddeleri neler

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Yeni düzenlemelerden, özellikle aşağıdaki grupların faydalanması bekleniyor:

Hafif suçlardan hüküm giyenler

Cezasının büyük bölümünü tamamlayanlar

Yaşlı veya sağlık sorunu olan hükümlüler

Ancak, terör suçları, kadına şiddet, cinsel istismar gibi ağır suçlar kapsam dışı bırakılacak.

10. Yargı Paketi

AF YASASI ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Şu an için genel af yasası çıkmadı. Meclis'te görüşülen düzenlemeler genel af değil, infaz düzenlemeleri ve denetimli serbestlik uygulamalarıyla sınırlı kalıyor. Af beklentisi olan vatandaşlar için kısa vadede yasal bir değişiklik öngörülmüyor.