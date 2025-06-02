10. YARGI PAKETİ İNFAZ DÜZENLEMESİ SON DAKİKA | Genel af, kısmi af ve infaz düzenlemesi meclisten geçti mi? 2 Haziran 2025 AF YASASI içeriği nedir?

Son günlerde kamuoyunun gündeminden düşmeyen yeni Yargı Paketi ve infaz düzenlemesi ile ilgili Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika gelişmeleri, vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Af yasası kapsamında genel af, kısmi af ve infaz indirimi gibi önemli başlıklarda yapılacak düzenlemeler yakından takip ediliyor. Özellikle cezaevlerinde bulunan mahkûmlar ve yakınları, "Af yasası çıkacak mı, genel af ne zaman olacak?" sorularına yanıt arıyor. Peki, yeni infaz düzenlemesiyle ilgili çalışmalar hangi aşamada? Genel af ve kısmi af tasarıları ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, 2 Haziran 2025 af yasası ve infaz indirimi hakkında en güncel bilgiler ve gelişmeler…

AF YASASI İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER NELER?

Geçtiğimiz günlerde, yeni infaz düzenlemesini içeren yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu.

Kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak anılan, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören teklif, TBMM Adalet Komisyonu tarafından onaylandı.

10. YARGI PAKETİ İNFAZ DÜZENLEMESİ

GENEL AF ÇIKACAK MI?

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, cezaların caydırıcılığının artırılacağını ifade ederek,"9 farklı kanunda veya maddede değişikliğe gidiyoruz. Bu kanun teklifi başlangıç, devamı da gelecek. 2 yıl altı ceza alan sürenin 10'da birini hapis yatacak." açıklamasında bulundu. Ayrıca, trafikte yolu kapatanlara yönelik daha sert yaptırımların uygulanacağını da duyurdu.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında Af çıkacak mı sorusuna yanıt veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç;"Ceza infaz düzenlemesinde çalışma var. Herhangi af söz konusu değil. Düzenlemeler cezaevindeki şartlarla ilgili. Belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili bazı hususlar var. 55 bin kişinin affedileceği yönündeki iddia doğru değil. Biz çözüme ilişkin taslağımızı sunacağız" şeklinde konuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

10. YARGI PAKETİ NE AŞAMADA?

Hazırlanan teklif kapsamında, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda İcra ve İflas Kanunu'nda bazı düzenlemelere gidiliyor.

Buna göre, istinaf ve temyiz başvuruları ile bu başvuruların incelenmesinde, davanın açıldığı tarih veya şikayetin yapıldığı tarihteki parasal limitler dikkate alınacak. Ancak, yeniden değerleme sonucu artan parasal sınırların, istinaf ya da temyiz mercilerinin bozma veya kaldırma kararlarından sonra verilen yeni kararlar için uygulanmaması yönündeki mevcut düzenleme yürürlükten kaldırılacak. Böylece, ilk karar tarihinde geçerli olan sınırlar yerine güncel sınırların esas alınması sağlanacak.

AF YASASI içeriği nedir

Öte yandan, Anayasa Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda Noterlik Kanunu'nda da değişiklik yapılıyor. Noterlerin görev ve unvanlarıyla bağdaşmayan davranışlarının belirlenmesi halinde, olayın niteliği ve ağırlığına göre çeşitli disiplin cezaları uygulanabilecek.

Uyarma, kınama, para cezası, geçici görevden uzaklaştırma ve meslekten çıkarma gibi disiplin cezalarının hangi durumlarda uygulanacağı tek tek belirtiliyor. Ayrıca, meslekten çıkarma hariç olmak üzere, tanımlanan eylemlere benzer nitelik ve ciddiyetteki davranışlar da aynı disiplin cezalarını gerektirecek şekilde değerlendirilecek.