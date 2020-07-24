10 nerenin plaka kodu? 10 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Plaka harfleri
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10 nerenin plaka kodu? 10 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Plaka harfleri

Türkiye'de toplamda 81 il mevcuttur. Bu illerin kendilerine özel plaka kodları vardır. Plaka kodları otomobil taşıtlarında kullanılmaktadır. Peki 10 nerenin plakasıdır şimdi haberimizde tüm detayları paylaşalım.

10 nerenin plaka kodu? 10 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Plaka harfleri
24.07.2020 18:06 | Son Güncelleme: 24.07.2020 18:09

Türkiye'deki 10 plaka kodu Balıkesir iline aittir. Ülkemizde toplamda 81 şehir mevcuttur ve plaka numarasına, alfabetik sıralamaya göre 10. sırada olan ilimiz Balıkesir'dir. Balıkesir'in plaka kodu 10'dur. İlk 9 plaka A harfi ile başlıyordu. B ile başlayanlar 10. kod ile başlamaktadır.

10 NERENİN PLAKASI?

10 plakası hangi ilin? : Balıkesir

10 il plakası Balıkesir iline ait bir plaka kodudur. Arabalarda, otomobillerde, kamyonlarda, motosikletlerde vb. taşıtlı araçlarda plaka kodu 10 olanlar Balıkesir iline ait demektir.

Ayrıca 10 plaka kodunun yanındaki bazı harfler de Balıkesir'in ilçelerini simgelemektedir. Yani 10 plaka koduna sahip bir aracın plakasının ortasındaki harflerine bakılarak Balıkesir'in hangi ilçesine ait onu öğrenebiliyoruz.

BALIKESİR İLÇELERİNE AİT PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Balıkesir'in plaka kodu 10'dir. Ek olarak plakada 10 numarasının hemen sağında yer alan harflere bakılarak da o araç Balıkesir'in hangi ilçesinden çıkmadır onu bulabiliyoruz. Şimdi ilçe bazında Balıkesir merkez ve ilçelerinin plaka koduna ait harflerini paylaşalım:

Balıkesir Merkez plaka kodu harfleri:

10 AC 001 - 10 AZ 999

10 D 0001 - 10 D 9999

10 DA 001 - 10 DZ 999

10 EA 001 - 10 EZ 999

10 F 0001 - 10 F 9999

10 FA 001 - 10 FZ 999

10 HA 001 - 10 HZ 999

10 J 00001 - 10 J 10000

10 M 00001 - 10 M 10000

10 MA 001 - 10 MZ 999

10 S 00001 - 10 S 10000

10 T 0001 - 10 T 2000

10 U 0001 - 10 U 9999

10 V 0001 - 10 V 9999

10 Z 0001 - 10 Z 9999 aralığındadır.

Balıkesir Erdek ilçesi plaka kodu harfleri:

10 E 0001 - 10 E 9999

10 J 31001 - 10 J 33000

10 J 43001 - 10 J 44000

10 M 31001 - 10 M 33000

10 S 31001 - 10 S 33000

10 T 7101 - 10 T 7650 aralığındadır.

Balıkesir Havran ilçesi plaka kodu harfleri:

10 H 0001 - 10 H 9999

10 J 35001 - 10 J 36000

10 M 35001 - 10 M 36000

10 S 35001 - 10 S 36000

10 T 7901 - 10 T 8150 aralığındadır.

Balıkesir Edremit ilçesi plaka kodu harfleri:

10 J 15001 - 10 J 20000

10 KA 001 - 10 KZ 999

10 LA 001 - 10 LZ 999

10 M 15001 - 10 M 20000

10 N 0001 - 10 N 9999

10 S 15001 - 10 S 20000

10 T 3001 - 10 T 3900 aralığındadır.

Balıkesir Bandırma ilçesi plaka kodu harfleri:

10 AAB 01 - 10 AAZ 99

10 J 10001 - 10 J 15000

10 M 10001 - 10 M 15000

10 NA 001 - 10 NZ 999

10 PA 001 - 10 PZ 999

10 S 10001 - 10 S 15000

10 T 2001 - 10 T 3000 aralığındadır.

Balıkesir Susurluk ilçesi plaka kodu harfleri:

10 J 23001 - 10 J 26000

10 M 23001 - 10 M 26000

10 S 23001 - 10 S 26000

10 SA 001 - 10 SZ 999

10 T 4751 - 10 T 5600 aralığındadır.

Balıkesir Burhaniye ilçesi plaka kodu harfleri:

10 J 26001 - 10 J 28000

10 J 44001 - 10 J 45000

10 M 26001 - 10 M 28000

10 RA 001 - 10 RZ 999

10 S 26001 - 10 S 28000

10 T 5601 - 10 T 6400 aralığındadır.

Balıkesir Gönen ilçesi plaka kodu harfleri:

10 CAA 01 - 10 CZZ 99

10 J 28001 - 10 J 30999

10 M 28001 - 10 M 30

10 S 28001 - 10 S 30999

10 T 6401 - 10 T 7100

10 TA 001 - 10 TZ 999 aralığındadır.

Balıkesir Manyas ilçesi plaka kodu harfleri:

10 J 36001 - 10 J 37000

10 K 0001 - 10 K 9999

10 M 36001 - 10 M 37000

10 S 36001 - 10 S 37000

10 T 8151 - 10 T 8400 aralığındadır.

Balıkesir Ayvalık ilçesi plaka kodu harfleri:

10 BAA 01 - 10 BZZ 99

10 J 20001 - 10 J 23000

10 M 20001 - 10 M 23000

10 S 20001 - 10 S 23000

10 T 3901 - 10 T 4750 aralığındadır.

Balıkesir Dursunbey ilçesi plaka kodu harfleri:

10 J 38001 - 10 J 39000

10 M 38001 - 10 M 39000

10 S 38001 - 10 S 39000

10 VA 001 - 10 VZ 999

10 T 8651 - 10 T 8900 aralığındadır.

Balıkesir Balya ilçesi plaka kodu harfleri:

10 B 0001 - 10 B 9999

10 J 42001 - 10 J 43000

10 M 42001 - 10 M 43000

10 S 42001 - 10 S 43000

10 T 9601 - 10 T 9850 aralığında yer almaktadır.

10 nerenin plaka kodu? 10 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Plaka harfleri

Balıkesir'in toplamda 20 ilçesi bulunmaktadır. Böylelikle ilçelerin plaka harflerini paylaşmış olduk.

Kısacası Balıkesir iline kayıtlı olan araçların plakası 10 numarasıyla (sayısıyla-rakamıyla) başlamaktadır. Akabinde devam eden plaka numarasındaki harflere göre ise yukarıdaki gibi ilçeleri bulabiliriz.

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