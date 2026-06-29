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İsrail'den Gazze'de kanlı saldırı

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İsrail'den Gazze'de kanlı saldırı
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Ateşkesi bir kez daha ihlal eden İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Mevasi sahilinde bulunan mülteci kampını savaş uçaklarıyla vurdu. Sivillerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda en az 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'e ait savaş uçakları Gazze'nin Han Yunus kentinde bulunan Mevasi mülteci kampını vurdu.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Mevasi sahilinde bulunan mülteci kampındaki çadıra saldırı düzenledi. Düzenlenen saldırıda en az 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırıdan etkilenenler Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne nakledildi.

İSRAİL ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRMAYA DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.

Son açıklanan resmi verilere göre, Gazze'de ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 1041 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 372 kişi yaralandı, enkaz altından ise 786 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 73 bin 54'e, yaralı sayısı 173 bin 480'e yükseldi.

Kaynak: AA
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