TOKAT (Habermetre) - Vali Dr. Ozan Balcı, Tarım Tokat Meyveciliği Geliştirme çalışmaları kapsamında Meyve Fidanı dikilen alanlarda inceleme gezisinde bulundu.

10 MİLYON MEYVE FİDANI PROJESİ BAŞLADI

Geçtiğimiz sonbaharda dikilen ve bir kısmı aşılanan fidanlar hakkında bilgi alan Vali Dr. Ozan Balcı, "4 Milyon Meyve Fidanı yetiştiriyoruz. İnşallah bunları bir yıl içerisinde kıymetli çiftçilerimize dağıtılacak ve Tokat'ımızın verimli, bereketli toprakları ile buluşacak. 4 Milyon Meyve Fidanı olarak başlattığımız bu projemize 6 milyon meyve fidanı daha ilave ederek revize ediyoruz. Böylece 10 Milyon Meyve Fidanı Projesi hayata geçmiş olacak. 10 MİLYON MEYVE FİDANINI Tokat'ımızın verimli bereketli topraklarıyla, Tokatlı kıymetli çiftçilerimizle buluşturacağız. " dedi.

Vali Dr. Ozan Balcı'ya Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü Müdürü Ahmet Boz, Ziraat Bankası Tokat Şube Müdürü Mustafa Kırgız ve ilgiler eşlik etti.

TARIM TOKAT 4 MİLYON MEYVE FİDANI PROJESİ KAPSAMINDA DİKİLEN FİDANLAR

Yabanil Meyveler:

Kuşburnu 250 bin, Mahlep 300 bin, Badem 350 bin, Ahlat 150 bin, Alıç 50 bin, İğde 20 bin, Kızılcık 20 bin, Murver 10 bin, Sumak 10 bin, Aronia 10 bin olmak üzere TOPLAM 1 milyon 170 bin.

Aşılı Meyveler:

Ceviz (Tohumdan) 900 bin, Ceviz (Altlıkdan) 100 bin, Kiraz 475 bin, Vişne 100 bin, Badem 25 bin, Elma 100 bin, Şeftali 50 bin, Erik 15 bin, Armut 15 bin, Trabzon hurması 10 bin, Ayva 10 bin, Kestane 20 bin, Dut 10 bin, Kayısı 10 bin, İncir 20 bin, Nar 20 bin, Kuşburnu 50 bin, Asma 400 bin, Ormanlık alanlarda Kiraz, Vişne, Badem, Ceviz Ağacı aşılama 500 bin olmak üzere TOPLAM 2 milyon 830 bin

TARIM TOKAT İLAVE 6 MİLYON MEYVE FİDANI PROJESİ KAPSAMINDA DİKİLECEK OLAN FİDANLAR

Yabanil Meyveler:

Kuşburnu 500 bin, Mahlep 500 bin, Badem 500 bin, Ahlat 100 bin, Alıç 50 bin, İğde 30 bin, Kızılcık 30 bin, Murver 30 bin, Sumak 30 bin, Aronia 10 bin, Yabani Erik 100 bin, Ceviz (Anadolu) 200 bin, Ihlamur 50 bin, Dut (Ak) 100 bin olmak üzere TOPLAM 2 milyon 230 bin.

Aşılı Meyveler:

Ceviz (Tohumdan) 800 bin, Ceviz (Altlıkdan) 200 bin, Kiraz 600 bin, Vişne 100 bin, Badem 50 bin, Elma 200 bin, Şeftali 100 bin, Erik 40 bin, Armut 40 bin, Trabzon hurması 20 bin, Ayva 20 bin, Kestane 20 bin, Dut 20 bin, Kayısı 20 bin, İncir 20 bin, Nar 20 bin, Kuşburnu 100 bin, Lavanta 300 bin, Kekik 300 bin, Asma 300 bin, Ormanlık alanlarda Kiraz, Vişne, Badem, Ceviz Ağacı aşılama 500 bin olmak üzere TOPLAM 3 milyon 770 bin.

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