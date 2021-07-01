1 Temmuz Perşembe hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 1 Temmuz 2021 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

1 TEMMUZ PERŞEMBE 2021 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Artvin çevreleri, Rize'nin, Trabzon'un, Giresun'un ve Ordu'nun iç kesimleri ile Bingöl'ün ve Erzincan'ın doğu kesimleri, Hakkari'nin kuzeyi, Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif arasıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

ÇANAKKALE °C, 36°C

İSTANBUL °C, 33°C

KIRKLARELİ °C, 38°C

KOCAELİ °C, 37°C

İZMİR °C, 40°C

KÜTAHYA °C, 34°C

MANİSA °C, 41°C

MUĞLA °C, 40°C

ADANA °C, 35°C

ANTALYA °C, 41°C

HATAY °C, 33°C

ISPARTA °C, 36°C

ANKARA °C, 35°C

ESKİŞEHİR °C, 36°C

KONYA °C, 35°C

SİVAS °C, 32°C

BOLU °C, 33°C

DÜZCE °C, 37°C

SİNOP °C, 28°C

ZONGULDAK °C, 29°C

AMASYA °C, 35°C

BAYBURT °C, 33°C

SAMSUN °C, 28°C

TRABZON °C, 27°C

ERZURUM °C, 30°C

KARS °C, 31°C

MALATYA °C, 38°C

VAN °C, 30°C

ADIYAMAN °C, 41°C

DİYARBAKIR °C, 41°C

GAZİANTEP °C, 40°C

SİİRT °C, 40°C

1 TEMMUZ PERŞEMBE 2021 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/YAĞMUR YAĞACAK MI?

Az bulutlu ve açık, zamanla Trakyanın kuzeyinin parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Doğu ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

1 TEMMUZ PERŞEMBE 2021 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/YAĞMUR YAĞACAK MI?

Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği beklenmektedir.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

1 TEMMUZ PERŞEMBE 2021 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ YAĞMUR YAĞACAK MI?

Bölge geneli az bulutlu ve açık geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmeye devam edecek.

RÜZGAR: Batı ve kuzeybatı yönlerden, akşam saatlerinden itibaren güney kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

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