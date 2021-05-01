1 Mayıs: Geçmişten bugüne sembol olmuş İşçi Bayramı afişleri
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1 Mayıs: Geçmişten bugüne sembol olmuş İşçi Bayramı afişleri

1 Mayıs: Geçmişten bugüne sembol olmuş İşçi Bayramı afişleri
BBC - Haberler | Dünya

Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı. 8 saatlik iş günü için hak arayışıyla başlayan eylemler, 100 yılı aşkın zamandır işçilerin birlik ve mücadele günü olarak dünya çapında kutlanıyor.

Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı. 8 saatlik iş günü için hak arayışıyla başlayan eylemler, 100 yılı aşkın zamandır işçilerin birlik ve mücadele günü olarak dünya çapında kutlanıyor. 1 Mayıslar'ın en güçlü sembollerinden biri de bugüne ithafen hazırlanan afişler.

Sovyetler Birliği'nden Fransa'ya, İngiltere'den Almanya'ya ve Türkiye'ye, farklı ülkelerden 1 Mayıs afişlerini derledik:





Alman ressam Friedrich Kaskeline tarafından 1894 yılı 1 Mayıs'ı için tasarlanan afiş "Genel, doğrudan ve eşit seçim hakkı" mesajını taşıyor.





İkinci Enternasyonal'in dördüncü kongresi olan Uluslararası Sosyalist İşçi ve Sendikalar Kongresi için hazırlanan afiş. İngiliz ressam Walter Crane tarafından tasarlandı.





"İşçilerin kaybedecek hiçbir şeyleri yok, ama kazanacak tüm dünyaları var, 1 Mayıs 1919" Moskova'daki Rusya Devlet Kütüphanesi koleksiyonunda bulundu. Sanatçı Alexander Petrovich Apsit tarafından tasarlandı.





Subbotnikler - Dmitri Stachievich Moor tarafından 1920, 1 Mayıs'ı için hazırlandı.





"Kapitalizmin yıkıntıları üzerinde köylü ve işçilerin kardeşliği dünya halklarına karşı yürüyor." Nicolas Kotcherguine tarafından 1 Mayıs 1920 için tasarlandı.





Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü'nde bulunan Güney Amerikalı işçileri 1 Mayıs 1920 için çağıran afiş.





1 Mayıs 1936 - Fransız işçileri 1 Mayıs'a çağırmak için hazırlanan afiş.





Vichy Fransası lideri Marshall Petain tarafından bastırılmış propaganda afişi.

Türkiye'de en çok bilinen 1 Mayıs afişlerinden. 1976 yılı için Orhan Taylan tarafından hazırlandı.

Orhan Taylan tarafından hazırlanmış bir diğer 1 Mayıs afişi. 1 Mayıs 1980 için kullanıldı.

Fahrettin Engin Erdoğan tarafından 1 Mayıs 1921 için hazırlanan Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) afişi.

BBC
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