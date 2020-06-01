1 Haziran Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Haziran 2020! BEDAŞ planlı bakım ve kesinti çalışmalarını korona virüs salgını nedeniyle bir süreliğine erteledi. Bu dönemde kesinti ve bakım çalışmaları yürütülmeyecek. Sadece belirli bölge ve ilçelerde kesintiler olacak.

BEDAŞ düzenli olarak yürüttüğü planlı bakım, kesinti ve yatırım çalışmalarını koronavirüs nedeniyle erteledi. Detaylar haberimizde. İstanbul elektrik kesintileri durduruldu mu? İstanbul elektrik çalışmaları ertelendi mi? Elektrik planlı bakım ve kesim çalışmaları durduruldu. Sadece bazı ilçelerde kesim çalışmaları devam etmektedir. O ilçeler şu şekilde: İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 01.06.2020 02:00 - 01.06.2020 03:00 saatleri arasında, KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah sk/ BAKLALI mah sk/ BALABAN mah sk/ BOYALIK mah sk/ DURUSU mah sk/ KARABURUN mah sk/ MUSTAFA KEMAL PAŞA mah sk/ TAYAKADIN mah sk/ TERKOS mah sk/ YASSIÖREN mah sk/ YENİKÖY mah sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah sk/ YUNUS EMRE mah sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2489389) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 01.06.2020 16:00 - 01.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah BAHAR, CEMİL MERİÇ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ERİK, GÜVENÇ, KİRAZ, PEYAMİ SAFA, SELVİ, YASA, ÇAVUŞ1, ÇINAR sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2490400) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 01.06.2020 00:01 - 01.06.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., 21., 22., 23. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2488545) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2488545)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 01.06.2020 02:00 - 01.06.2020 03:30 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 30. sk ,31sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489375) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 01.06.2020 04:00 - 01.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah Pr. Dr Nevzat Pisak cad. bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489376) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2489376)İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 01.06.2020 16:30 - 01.06.2020 18:30 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BAHAR 1, RADYUM sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2489040) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAKIRKÖY ilçesinde, 01.06.2020 15:00 - 01.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKSOY, BİTİŞİK BAĞLAR, TALAT ARTEMEL, YILDIZ TEPE sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2487199) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2487199)İSTANBUL - BAKIRKÖY ilçesinde, 01.06.2020 16:00 - 01.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah HAVACI MUZAFFER ERDÖNMEZ, MEHMET AKİF ERSOY, SERBESTİ, YEŞİLKÖY İSTANBUL sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2489909) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 01.06.2020 15:00 - 01.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah EŞREF, GÖKSEL, GÖKTEPE, KAHRAMAN, NUR, OSMANLI, ŞEREF sk/ GÜVERCİNTEPE mah 5/1., ARIKAN, AYDINLIK, BODUR, KARADENİZ, KAVAKLI, NAZAR, NUR, OSMANLI, PEYAMİ SAFA, RIHTIM, İLHAM, İPEKYOLU sk// KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.ERGUVAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2486802) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 01.06.2020 15:00 - 01.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah FATİH SULTAN MEHMET, SAKLIBAHÇE ÇIKMAZI sk/ FATİH mah CEVVAL, FATİH SULTAN MEHMET sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2488428)İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 01.06.2020 02:00 - 01.06.2020 07:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKTEKİN ÇIKMAZI, BAHARÇİÇEĞİ, BAŞKAYA, EBRULİ, FATİH SULTAN MEHMET, FAİK YUMUŞAK, GAZİ MUSTAFA KEMAL, GÜLERYÜZ, KUM, KURAL, KUYU, KUZGUN, KUZU, KÜBRA, KÜLHAN, KÜMBET, LAÇİN, SEMİH, SEVCAN, TOPRAK, TUNAY, TÜFEK, UĞUR, ZİŞAN, ÖZLÜ, ÖZTEKİN sk/ FATİH mah CANSEL ÇIKMAZI, CANSEVER, CANSOY, CANİK, CEREN, FIRTINA, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIRMIZIGÜL, PAZAR, RUHSAR, SARIÇİÇEK, TEFEKKÜR, ÜRKMEZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2487227) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ESENLER ilçesinde, 01.06.2020 16:00 - 01.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GÖZLET, GÖZTEPE, GÜÇLÜ, TAŞOCAĞI sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2489377) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 01.06.2020 16:00 - 01.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 410, 414., 415., BALİNA sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2488272) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2488272)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 01.06.2020 16:00 - 01.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce SÜLEYMANİYE mah , 828., 831., 832., 836., 837., 839., 841. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2489822) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2489822)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 01.06.2020 16:00 - 01.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 153., 3024., 3026., 3027., 3039., 3043., 3046., 3048., 3050., 3052., 3054., 3056., 3058., 3135., 3136., 3137., AKÇABURGAZ sk/ OSMANGAZİ mah 2647. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2490375) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 01.06.2020 16:00 - 01.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah ATATÜRK, DARICA, NUR, İLİM sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2487184) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2487184)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 01.06.2020 10:00 - 01.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, SARI LALE sk// SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ, ÇAKIRLAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2488520) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2488520)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 01.06.2020 10:00 - 01.06.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, SARI LALE sk// SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ, ÇAKIRLAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489882) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2489882)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 01.06.2020 14:00 - 01.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, SARI LALE sk// SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ, ÇAKIRLAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489886) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 01.06.2020 15:00 - 01.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ- YILDIZTABYA mah AKGÜN, BERCESTE, BEYZA, CAN, DİVRİĞİ, GÜLER, KARANFİL, KÖŞEGEN, PINAR, SULTAN, SÜZER, TEMİZ, YILDIZTABYA sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2487265) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 01.06.2020 15:00 - 01.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah DUTLUK, ERKILIÇ, ERLER, TOPEL, YENİ, ZAMİR sk/ ÇELİKTEPE mah ALTIN, ARAYÖN, ASLI, ASMALI, ATİLLA, AYBEY, CEYHAN, DUTLUK, DİVAN, EFLAK, ELÇİ, ESTERGON, GENÇ OSMAN, GEYİK, KALYON, KANCA, KIYIBOYU, KOCA SİNAN, KOCA SİNAN ÇIKMAZI, KÖPRÜLÜ, NAMIK KEMAL, RIFATPAŞA, SADIK, SADRAZAM, SUR, YEDİVEREN, YENİYOL, YENİÇAĞ, ZADE, ÇALDIRAN, ÇANAKÇI, ÇEMENZAR, ÖZLEM, ÖZVER, ÖZYURT, ÜÇOKLAR, İNCE, İNCİ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2486386) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2486386)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 01.06.2020 17:00 - 01.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah AKYOL, AKÇİL, AYABAKAN, BABACAN, BEGONYA, BUDAK, BUYRU, DERE, ERGUVAN, GALATA DERESİ, KAMBER, MİNA, NARTANESİ, ORKİDE, PAPATYA, REYHAN, YEŞİLCE, YEŞİLÇAY, İŞÇİ, ŞEHİT CEVAT BAYRAKTAR sk/ HARMANTEPE mah DERE, DERE ÇIKMAZI, GÜNEŞLİ, MERCAN, YEŞİLCE, İSTEK sk/ TELSİZLER mah BALÇIK sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah AKARCA, DURAN, GÜNEY 2, HUDUT, KIVILCIM, KUMRU, PAPATYA, PORTAKAL, YEŞİLCE, YONCALI, ÖNDER, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk/ MECİDİYEKÖY mah KİRAZ, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2486387) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2486387)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 01.06.2020 15:00 - 01.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, AKDEMİR, AKMAN, ALAYBEY, AĞRI, BAYRAKTEPE, BİLİM, ELZEM, ESKİ BEŞİKTAŞ, KAFİYE, NARLI, NURTAÇ, SELMA, TESTİ, ÇAYIR, ÇIKRIK sk/ MERKEZ mah TOPKARA sk/ ÇELİKTEPE mah DAR sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2488546) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2488546)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 01.06.2020 15:00 - 01.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah LADİN, LEMAN, ZEMZEM sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2488535) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2488535)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 01.06.2020 15:00 - 01.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah LADİN, LEMAN, ZEMZEM sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2488541) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2488541)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 01.06.2020 16:00 - 01.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah BURAK, OSMANGAZİ, SEFER sk/ ORTABAYIR mah AKDERE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489894) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2489894)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 01.06.2020 16:00 - 01.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah DİLAVER, GİRNE, HALİÇ, HASDAL, KARAMAN, NAR, OSMANGAZİ, SENA, SERDAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489892) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2489892)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 01.06.2020 16:00 - 01.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah SEYİR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2489895) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 01.06.2020 15:00 - 01.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 327., 328., 329., 330., 332., 333. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2481368) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2481368)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 01.06.2020 15:00 - 01.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKTEPE, GÖZTEPE, GÜLDERE, GÜNER, HAZAR, YEŞİLTEPE sk/ CENNET mah HÜRRİYET sk/ MEHMET AKİF mah 1.AŞIK VEYSEL, 2.UĞUR, 3.BARBAROS, EMRE, HAZAR, KEMALPAŞA, KILIÇ ALİ, ONUR, PİRİ REİS, ULUS, ŞEHİT ALBAY RIDVAN ÖZDEN sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2482089) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2482089)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 01.06.2020 16:00 - 01.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.BÜLENT, 1.GAZİ OSMAN PAŞA, 1.MENDERES, 2006., 4.KARTAL, TURAN SEÇKİN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2487822) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2487822)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 01.06.2020 05:00 - 01.06.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.AKIN, 1.DİKMEN, 1.UFUK, 1.ÖMRÜM, 2.BARIŞ, 3.AŞIK VEYSEL, BAYIR, BILDIRCIN, DAĞLI, KEMAL, SOSYAL, SÜLEYMAN EFENDİ, UZAY, İSTİKLAL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489179) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2489179)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 01.06.2020 05:00 - 01.06.2020 09:00 saatleri arasında, KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.GAZİ, 1309., 1310., EKŞİ, KARACAOĞLU, KAYALI, MAGOSA, MASLAK ÇEŞME, OĞUZHAN, TARAKÇIOĞLU, YAŞARDOĞU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489181) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 01.06.2020 00:01 - 01.06.2020 05:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-MALKOÇOĞLU mah 301., 302., 303., 303/1., 304., 305., ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH SULTAN MEHMET, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MESCİDİ SELAM, ZAFER sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2488317) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2488317)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 01.06.2020 15:00 - 01.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2073., 2074., 2075., 2076., 2077., 2078., 2079., 2081., 2082., 2085., 2152., 2154., 2155., 2156., 2158., 2159., 2161., 2162., 2163., 2164., B, D, I, ORHAN GAZİ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2489324) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2489324)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 01.06.2020 19:00 - 01.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah ALAADDİN TOPUZ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, MENEKŞELER, MUSTAFA KEMAL, MİNE, SAKIZ, SELVİLER, SÖĞÜTLÜ, VEFA POYRAZ, YASEMİNLER, YILDIZLAR, YONCA sk/ HABİBLER mah 2718., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2488581) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2488581)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 01.06.2020 16:00 - 01.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2271., 2272., 2272/1., 2274. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2489729) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.