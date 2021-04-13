1.Gün iftar menüsü! 13 Nisan Salı 2021 Ramazan iftar menüsü
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1.Gün iftar menüsü! 13 Nisan Salı 2021 Ramazan iftar menüsü

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1.Gün iftar menüsü! 13 Nisan Salı 2021 Ramazan iftar menüsü

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur dün gece yapıldı. Bugün 2021 yılının ilk iftarı yapılacak. İftarda ne pişirsem düşüncesinde olanlar için sağlıklı iftar menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için iftarda yediklerinize dikkat etmelisiniz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için paylaşıyor olacağız!

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur dün gece yapıldı. Bugün 2021 yılının ilk iftarı yapılacak. İftarda ne pişirsem düşüncesinde olanlar için sağlıklı iftar menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için iftarda yediklerinize dikkat etmelisiniz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için paylaşıyor olacağız!

1.GÜN İFTAR MENÜSÜ

- Havuçlu mercimek çorbası

- Kıymalı Alinazik

- Mevsim Salata

- Tatlı Çıtır Çubuklar

HAVUÇLU MERCİMEK ÇORBASI

1.Gün iftar menüsü! 13 Nisan Salı 2021 Ramazan iftar menüsü

Havuçlu mercimek çorbası için malzemeler

- 1 su bardağı kırmızı mercimek

- zeytinyağı

- 1 tane orta boy soğan

- 2 diş sarımsak

- 7 su bardağı su

- 1 tane büyük boy havuç

- 1 çay kaşığı çeşni

- 1 çay kaşığı tuz

Havuçlu mercimek çorbası yapılışı

-Öncelikle mercimekleri yıkayın.

- Soğanları kesin ve tencerede zeytinyağı ile kavurun. Ardından mercimekleri ekleyin.

-Havucu rendeleyin veya dilimleyin ve tencereye ekleyin.

- tuz, baharat ve sarımsağı ekleyin.

- Hepsini kavurun.

- 2 su bardağı tavuk suyunu ekleyin ardından kalan 5 su bardağı kaynamış suyu ekleyin ve pişmeye bırakın.

- Pişen çorbayı blendırdan geçirin.

Afiyet olsun!

KIYMALI ALİNAZİK

1.Gün iftar menüsü! 13 Nisan Salı 2021 Ramazan iftar menüsü

Kıymalı Alinazik için malzemeler

Kişi: 1-2

- 1 tane patlıcan

- 4 yemek kaşığı süzme yoğurt

- 1 diş sarımsak

- 1 tatlı kaşığı tahin

- 150 gram kıyma

- zeytinyağı

-1 küçük soğan

- kırmızı ve yeşil biber (birer tane küçük boy)

- 1 yemek kaşığı biber salçası

-tuz, karabiber, kırmızı toz biber, kimyon, pul biber

Kıymalı Alinazik yapılışı

- Öncelikle patlıcanı közleyin ve soğumaya bırakın. Ardından kabuklarını soyup çok küçük şekilde kesin ve ezin. Soğuduğunda yoğurt, sarımsak ve tahin ile karıştırın.

Kıymalı harç için;

- Soğanı zeytinyağında kavurun

- Ardından kıymayı ekleyin ve tekrar kavurun.

- Biberleri ekleyin.

- Ardından tuz, salça ve baharatları ekleyin.

- Hepsini güzelce karıştırıp kıymanın pişmesini bekleyin. Kıymalı harç piştikten sonra yoğurtlu ezmenin üstüne koyun ve afiyetle yiyin.

Not: Yanına yarım dilim tam buğday ekmeğini tost makinesinde pişirin, dilimleyin. (isteğe bağlı)

Afiyet Olsun!

TATLI ÇITIR ÇUBUKLAR

1.Gün iftar menüsü! 13 Nisan Salı 2021 Ramazan iftar menüsü

Sadece 4 malzeme ile yapabileceğinize tatlı çıtır çubuklar tatlı ihtiyacınızı fazlasıyla karşılıyor. Ramazan her gün tatlı yenilmemesi öneriliyor. Şeker ilavesiz doğal tatlılar yemeniz hem hem de lezzetli olacak.

Tatlı Çıtır Çubuklar için malzemeler ( 7 adet çıkıyor)

- 7 tane hurma

- 2 tatlı kaşığı dolusu fıstık ezmesi

- şeker ilavesiz çikolata

- kavrulmuş kadayıf

Tatlı Çıtır Çubukların yapılışı

- Öncelikle hurmaları sıcak suda 10-15 dakika bekletin.

- Kabuklarını soyun.

- Fıstık ezmesini ekleyin. Ve ikisini robottan geçirin.

- Yedi eş parçaya bölün ve şekil verin.

- Benmari usulü erittiğiniz çikolataya bulayın.

- Ardından kadayıflara bulayın.

- 15 dakika kadar buzlukta bekletin.

- Çıkarıp 5 dakika sonra yiyebilirsiniz.

Not: Kadayıfları ister kendiniz taze alıp parçalayın ve kavurun, isterseniz de hazır olarak kavrulmuş¸ tel kadayıf alın.

Afiyet olsun!

Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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