09 nerenin plaka kodu? 09 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Plaka harfleri
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09 nerenin plaka kodu? 09 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Plaka harfleri

Ülkemizdeki toplam 81 ilin kendilerine özel plaka kodları vardır. Plaka kodları otomobil taşıtlarında kullanılmaktadır. Peki 09 nerenin plakasıdır şimdi haberimizde tüm detayları paylaşalım.

09 nerenin plaka kodu? 09 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Plaka harfleri
24.07.2020 17:45 | Son Güncelleme: 24.07.2020 17:49

Türkiye'deki 09 plaka kodu Aydın iline aittir. Ülkemizde toplamda 81 şehir mevcuttur ve plaka numarasına göre 9. sırada olan ilimiz Aydın'dır. Aydın'ın plaka kodu 09'dur.

09 NERENİN PLAKASI?

09 plakası hangi ilin? : Aydın

09 il plakası Aydın iline ait bir plaka kodudur. Arabalarda, otomobillerde, kamyonlarda, motosikletlerde vb. taşıtlı araçlarda plaka kodu 09 olanlar Aydın iline ait demektir.

Ayrıca 09 plaka kodunun yanındaki bazı harfler de Aydın'ın ilçelerini simgelemektedir. Yani 09 plaka koduna sahip bir aracın plakasının ortasındaki harflerine bakılarak Aydın'ın hangi ilçesine ait onu öğrenebiliyoruz.

AYDIN İLÇELERİNE AİT PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Aydın'ın plaka kodu 09'dur. Ek olarak plakada 09 numarasının hemen sağında yer alan harflere bakılarak da o araç Aydın'ın hangi ilçesinden çıkmadır onu bulabiliyoruz. Şimdi ilçe bazında Aydın merkez ve ilçelerinin plaka koduna ait harflerini paylaşalım:

Aydın Merkez ilçesi plaka kodu harfleri:

09 AC 001 - 09 AZ 999

09 AAB 01 - 09 AZZ 99

09 DA 001 - 09 DZ 999

09 EA 001 - 09 EZ 999

09 FA 001 - 09 FZ 999

09 KA 001 - 09 KZ 999

09 M 0001 - 09 M 1500

09 MA 001 - 09 MZ 999

09 HA 001 - 09 HZ 999

09 N 0001 - 09 N 999

09 P 0001 - 09 P 1500

09 T 0001 - 09 T 2000 aralığındadır.

Aydın Didim ilçesi plaka kodu harfleri:

09 D 0001 - 09 D 9999

09 M 6251 - 09 M 6750

09 P 6251 - 09 P 6750

09 T 7001 - 09 T 7500

09 YA 001 - 09 YZ 999 aralığındadır.

Aydın Bozdoğan ilçesi plaka kodu harfleri:

09 B 0001 - 09 B 9999

09 E 0001 - 09 E 9999

09 M 7001 - 09 M 7250

09 P 7001 - 09 P 7250

09 T 8001 - 09 T 8500 aralığındadır.

Aydın Kuyucak ilçesi plaka kodu harfleri:

09 F 0001 - 09 F 9999

09 M 7251 - 09 M 7500

09 P 7251 - 09 P 7500

09 T 8501 - 09 T 9000

09 V 0001 - 09 V 9999 aralığındadır.

Aydın Kula İncirliova plaka kodu harfleri:

09 M 5501 - 09 M 6000

09 P 5501 - 09 P 6000

09 T 6001 - 09 T 6500

09 UA 001 - 09 UZ 999 aralığındadır.

Aydın Karacasu ilçesi plaka kodu harfleri:

09 H 0001 - 09 H 9999

09 M 7501 - 09 M 7750

09 P 7501 - 09 P 7750

09 T 9001 - 09 T 9300 aralığındadır.

Aydın Kuşadası ilçesi plaka kodu harfleri:

09 BA 001 - 09 BZ 999

09 BAA 01 - 09 BZZ 99

09 K 0001 - 09 K 9999

09 L 0001 - 09 L 9999

09 M 3501 - 09 M 4500

09 P 3501 - 09 P 4500

09 T 4001 - 09 T 5000 aralığındadır.

Aydın Çine ilçesi plaka kodu harfleri:

09 LA 001 - 09 LZ 999

09 M 4501 - 09 M 5000

09 P 4501 - 09 P 5000

09 T 5001 - 09 T 5500 aralığındadır.

Aydın Nazilli ilçesi plaka kodu harfleri:

09 M 1501 - 09 M 2500

09 NA 001 - 09 NZ 999

09 N 1501 - 09 N 2500

09 P 1501 - 09 P 2500

09 PA 001 - 09 RZ 999

09 RA 001 - 09 RZ 999

09 R 0001 - 09 R 9999

09 T 2001 - 09 T 3000 aralığındadır.

Aydın Söke ilçesi plaka kodu harfleri:

09 JA 001 - 09 JZ 999

09 M 2501 - 09 M 3500

09 P 2501 - 09 P 3500

09 SA 001 - 09 SZ 999

09 S 0001 - 09 S 9999

09 T 3001 - 09 T 4000 aralığındadır.

Aydın Germencik ilçesi plaka kodu harfleri:

09 M 5001 - 09 M 5500

09 P 5001 - 09 P 5500

09 T 5501 - 09 T 6000

09 TA 001 - 09 TZ 999 aralığındadır.

Aydın Koçarlı ilçesi plaka kodu harfleri:

09 M 6001 - 09 M 6250

09 P 6001 - 09 P 6250

09 T 6501 - 09 T 7000

09 VA 001 - 09 VZ 999 aralığındadır.

Aydın Buharkent ilçesi plaka kodu harfleri:

09 M 6751 - 09 M 7000

09 P 6751 - 09 P 7000

09 T 7501 - 09 T 8000

09 ZA 001 - 09 ZZ 999 aralığındadır.

Aydın Yenipazar ilçesi plaka kodu harfleri:

09 M 7751 - 09 M 8000

09 P 7751 - 09 P 8000

09 T 9301 - 09 T 9500

09 Y 0001 - 09 Y 9999 aralığındadır.

Aydın Köşk ilçesi plaka kodu harfleri:

09 M 8001 - 09 M 8250

09 P 8001 - 09 P 8250

09 T 9501 - 09 T 9750

09 U 0001 - 09 U 9999 aralığındadır.

09 nerenin plaka kodu? 09 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Plaka harfleri

Kısacası Aydın iline kayıtlı olan araçların plakası 09 numarasıyla (sayısıyla-rakamıyla) başlamaktadır. Akabinde devam eden plaka numarasındaki harflere göre ise yukarıdaki gibi ilçeleri bulabiliriz.

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