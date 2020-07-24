09 nerenin plaka kodu? 09 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Plaka harfleri
Ülkemizdeki toplam 81 ilin kendilerine özel plaka kodları vardır. Plaka kodları otomobil taşıtlarında kullanılmaktadır. Peki 09 nerenin plakasıdır şimdi haberimizde tüm detayları paylaşalım.
Türkiye'deki 09 plaka kodu Aydın iline aittir. Ülkemizde toplamda 81 şehir mevcuttur ve plaka numarasına göre 9. sırada olan ilimiz Aydın'dır. Aydın'ın plaka kodu 09'dur.
09 NERENİN PLAKASI?
09 plakası hangi ilin? : Aydın
09 il plakası Aydın iline ait bir plaka kodudur. Arabalarda, otomobillerde, kamyonlarda, motosikletlerde vb. taşıtlı araçlarda plaka kodu 09 olanlar Aydın iline ait demektir.
Ayrıca 09 plaka kodunun yanındaki bazı harfler de Aydın'ın ilçelerini simgelemektedir. Yani 09 plaka koduna sahip bir aracın plakasının ortasındaki harflerine bakılarak Aydın'ın hangi ilçesine ait onu öğrenebiliyoruz.
AYDIN İLÇELERİNE AİT PLAKA KODLARI VE HARFLERİ
Aydın'ın plaka kodu 09'dur. Ek olarak plakada 09 numarasının hemen sağında yer alan harflere bakılarak da o araç Aydın'ın hangi ilçesinden çıkmadır onu bulabiliyoruz. Şimdi ilçe bazında Aydın merkez ve ilçelerinin plaka koduna ait harflerini paylaşalım:
Aydın Merkez ilçesi plaka kodu harfleri:
09 AC 001 - 09 AZ 999
09 AAB 01 - 09 AZZ 99
09 DA 001 - 09 DZ 999
09 EA 001 - 09 EZ 999
09 FA 001 - 09 FZ 999
09 KA 001 - 09 KZ 999
09 M 0001 - 09 M 1500
09 MA 001 - 09 MZ 999
09 HA 001 - 09 HZ 999
09 N 0001 - 09 N 999
09 P 0001 - 09 P 1500
09 T 0001 - 09 T 2000 aralığındadır.
Aydın Didim ilçesi plaka kodu harfleri:
09 D 0001 - 09 D 9999
09 M 6251 - 09 M 6750
09 P 6251 - 09 P 6750
09 T 7001 - 09 T 7500
09 YA 001 - 09 YZ 999 aralığındadır.
Aydın Bozdoğan ilçesi plaka kodu harfleri:
09 B 0001 - 09 B 9999
09 E 0001 - 09 E 9999
09 M 7001 - 09 M 7250
09 P 7001 - 09 P 7250
09 T 8001 - 09 T 8500 aralığındadır.
Aydın Kuyucak ilçesi plaka kodu harfleri:
09 F 0001 - 09 F 9999
09 M 7251 - 09 M 7500
09 P 7251 - 09 P 7500
09 T 8501 - 09 T 9000
09 V 0001 - 09 V 9999 aralığındadır.
Aydın Kula İncirliova plaka kodu harfleri:
09 M 5501 - 09 M 6000
09 P 5501 - 09 P 6000
09 T 6001 - 09 T 6500
09 UA 001 - 09 UZ 999 aralığındadır.
Aydın Karacasu ilçesi plaka kodu harfleri:
09 H 0001 - 09 H 9999
09 M 7501 - 09 M 7750
09 P 7501 - 09 P 7750
09 T 9001 - 09 T 9300 aralığındadır.
Aydın Kuşadası ilçesi plaka kodu harfleri:
09 BA 001 - 09 BZ 999
09 BAA 01 - 09 BZZ 99
09 K 0001 - 09 K 9999
09 L 0001 - 09 L 9999
09 M 3501 - 09 M 4500
09 P 3501 - 09 P 4500
09 T 4001 - 09 T 5000 aralığındadır.
Aydın Çine ilçesi plaka kodu harfleri:
09 LA 001 - 09 LZ 999
09 M 4501 - 09 M 5000
09 P 4501 - 09 P 5000
09 T 5001 - 09 T 5500 aralığındadır.
Aydın Nazilli ilçesi plaka kodu harfleri:
09 M 1501 - 09 M 2500
09 NA 001 - 09 NZ 999
09 N 1501 - 09 N 2500
09 P 1501 - 09 P 2500
09 PA 001 - 09 RZ 999
09 RA 001 - 09 RZ 999
09 R 0001 - 09 R 9999
09 T 2001 - 09 T 3000 aralığındadır.
Aydın Söke ilçesi plaka kodu harfleri:
09 JA 001 - 09 JZ 999
09 M 2501 - 09 M 3500
09 P 2501 - 09 P 3500
09 SA 001 - 09 SZ 999
09 S 0001 - 09 S 9999
09 T 3001 - 09 T 4000 aralığındadır.
Aydın Germencik ilçesi plaka kodu harfleri:
09 M 5001 - 09 M 5500
09 P 5001 - 09 P 5500
09 T 5501 - 09 T 6000
09 TA 001 - 09 TZ 999 aralığındadır.
Aydın Koçarlı ilçesi plaka kodu harfleri:
09 M 6001 - 09 M 6250
09 P 6001 - 09 P 6250
09 T 6501 - 09 T 7000
09 VA 001 - 09 VZ 999 aralığındadır.
Aydın Buharkent ilçesi plaka kodu harfleri:
09 M 6751 - 09 M 7000
09 P 6751 - 09 P 7000
09 T 7501 - 09 T 8000
09 ZA 001 - 09 ZZ 999 aralığındadır.
Aydın Yenipazar ilçesi plaka kodu harfleri:
09 M 7751 - 09 M 8000
09 P 7751 - 09 P 8000
09 T 9301 - 09 T 9500
09 Y 0001 - 09 Y 9999 aralığındadır.
Aydın Köşk ilçesi plaka kodu harfleri:
09 M 8001 - 09 M 8250
09 P 8001 - 09 P 8250
09 T 9501 - 09 T 9750
09 U 0001 - 09 U 9999 aralığındadır.
Kısacası Aydın iline kayıtlı olan araçların plakası 09 numarasıyla (sayısıyla-rakamıyla) başlamaktadır. Akabinde devam eden plaka numarasındaki harflere göre ise yukarıdaki gibi ilçeleri bulabiliriz.