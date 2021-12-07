'Kestane balının diyarından' gönderdiği selamla gündem olan Fehmi Pazarlı: Medeni Kanun değişmeli

29 yıllık eşi Fehmi Pazarlı'nın kendisini Şengül isimli bir kadınla aldattığını iddia eden Gülay Pazarlı, ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına çıkarak yardım istedi. Eşinin iddialarının ardından canlı yayına bağlanan Fehmi Pazarlı ise karşısında sinir krizi geçiren eşini umursamadan "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak'tan tüm dünyaya selamlar" dedi. Bu sözleriyle ülkenin gündemine oturan Fehmi Pazarlı, gazeteci Arif Gür'e çarpıcı açıklamalar yaptı.

"NAFAKA OLAYI SAÇMALIK"

Yaşananların ardından yeni açıklamalarda bulunan Fehmi Pazarlı, "Türkiye'deki bu nafaka olayı tam bir saçmalık. Bazı kadınlar, boşandıkları takdirde alacakları tazminat ve nafakaları düşünerek kocalarına karşı ilgisiz kalıyorlar" dedi.

Fehmi Pazarlı

"MEDENİ KANUN DEĞİŞMELİ"

Yayınlanan programların evliliklere zarar verdiğini ileri süren Pazarlı, "Medeni Kanun zaten baştan aşağı saçmalıklarla dolu. O yüzden değişmeli. Bana kalırsa bugünkü Medeni Kanun ve TV'lerde ekrana gelen bazı programlar yuvaların dağılmasına ve maalesef cinayetlere sebep olabiliyor. Günümüzde eşler arasında ilgi ve alaka neredeyse bitti. Sevgi ve saygı da kalmadı" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Esra Erol'a katılan Gülay Pazarlı, eşinin kendisini aldattığını iddia etmişti. Pazarlı'nın programda başından geçenleri anlatması üzerine yüzleşmek için, eşi Fehmi Pazarlı canlı bağlantıya alınmıştı. Gülay Pazarlı, kendisini aldattığını öne sürdüğü eşine şu cümlelerle seslenmişti: "Utandın mı, nasıl çıktın oraya? Hangi yalanlarla geldin? 2 seneden beri beni kandırdın. Sana yazıklar olsun, sana diyecek laf bulamıyorum. Sen evlatlarının yüzünü yere eğdin. Evlatların canındı, 14 yaşındaki kızını nasıl bıraktın? Senin için yaptıklarıma yazıklar olsun. Senin her şeyini ben yaptım. Ben senin kredi kartı borçlarını ödedim. Adamların yaptığı işi ben yaptım."

Cümleleri ardından söz hakkı doğan Fehmi Pazarlı, "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak Gökçebey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar" cümlesiyle söze başlamıştı. Eşinin bu cümlesi ardından bir kez daha sinirlenen Gülay Pazarlı, "Reklam yapmaya başladı, ağzı çok laf yapar. Bal sattığı için reklam yapıyor" demişti.

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