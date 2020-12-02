Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
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Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı

02.12.2020 10:47 | Son Güncelleme: 02.12.2020 11:21

- Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı Türkiye'de 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında zorunlu olan kış lastiği uygulaması için Erzincan'da lastikçilerde yoğunluk oluştu.

- Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı

ERZİNCAN - Türkiye'de 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında zorunlu olan kış lastiği uygulaması için Erzincan'da lastikçilerde yoğunluk oluştu.

Araç lastiğini değiştirmek isteyen sürücüler yoğunluk oluştururken, kentteki iş yeri sahipleri, personel sayısını artırdı. Yoğunluk karşısında fazla mesai yapan iş yerleri, soğuk havaya rağmen çalışmalarını sürdürdü.

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Erzincan'da Yeni Sanayi Sitesi'ndeki oto lastikçilerde de 1 Aralık'tan itibaren başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması sebebiyle yoğunluk yaşandı.

Sanayide oto lastik satışı ve değişimini yapan Turgut Keskin, "1 Aralık itibariyle yazlık lastiklerimizi çıkarıp kışlık lastiklerimizi takma zorunluluğumuz başladı. Kışlık lastiklerini takmayan araç sahipleri bir an önce gelip aksatmadan lastiklerini değiştirsinler, sadece maddi olarak ceza yememek için değil kendilerinin ve ailesinin de canını düşünerek hareket etsinler." dedi.

Keskin, pandemi sürecinin lastikçileri çok etkilemediğini belirterek, "Çünkü bu lastikleri değiştirmek zorunlu. Bu yüzden bizim çok etkilendiğimiz söylenemez. Tabii bu zamandan sonra nasıl etkileniriz mi bilemeyiz." diye konuştu.

Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
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