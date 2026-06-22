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Norveçli taraftarlardan Times Meydanı'nda Viking kürek çekme gösterisi

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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Norveçli taraftarlar, New York Times Meydanı'nda geniş katılımlı Viking kürek çekme gösterisi düzenledi. Sosyal medyada yayılan bu şov, turnuvaya damga vuran etkinliklerden biri oldu.

NEW 2026 FIFA Dünya Kupası'na damga vuran Norveçli taraftarlar, New York'taki ünlü Times Meydanı'nda geniş katılımlı Viking kürek çekme gösterisini yaptı.

Norveçli taraftarların ABD'deki senkronize Viking kürek çekme şovu sosyal medyada yaygın olarak paylaşılıyor.

Bu sefer de binlerce Norveçli, turnuva kapsamında stat dışındaki en geniş katılımlı Viking kürek çekme şovunu New York'taki ünlü Times Meydanı'nda sergiledi.

Norveçli taraftarlar, bu gösterileriyle 2026 Dünya Kupası'nda öne çıkan taraftar gruplarından biri olarak dikkati çekiyor.

Norveç, I Grubu'nda Fransa, Senegal ve Irak ile mücadele ediyor. Norveç, gruptaki ilk maçında Irak'ı 4-1 mağlup etmişti.

Kaynak: AA / Fatih Erel
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