Denizde boğulma tehlikesi geçiren baba kurtarılamadı

Trabzon'un Arsin ilçesinde dün denizde boğulmak üzere olan oğlunu kurtarmak için suya giren 48 yaşındaki Fatih Kurutçu, kaldırıldığı hastanede gece geç saatlerde hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde ailenin sahilde piknik yaptığı sırada meydana geldi. İddiaya göre denizde boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtarmak isteyen baba Fatih Kurutçu da akıntıya kapıldı. Durumu fark eden ve yoldan geçmekte olan trafik polisleri vakit kaybetmeden denize girerek baba ve oğlunu sudan çıkardı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan baba ve oğul, sağlık ekiplerinin yoğun çabasıyla yeniden hayata döndürülmüştü. Ancak tedavi altına alınan Fatih Kurutçu'dan acı haber geldi.

Fatih Kurutçu'nun tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenilirken, oğlunun ise yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı