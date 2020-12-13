Zorluoğlu, Çömlekçi Kentsel Dönüşüm alanında incelemelerde bulundu
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Zorluoğlu, Çömlekçi Kentsel Dönüşüm alanında incelemelerde bulundu

13.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 13.12.2020 14:10
Zorluoğlu, Çömlekçi Kentsel Dönüşüm alanında incelemelerde bulundu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin birinci etap çalışmalarını inceledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin birinci etap çalışmalarını inceledi.

Zorluoğlu, kentsel dönüşüm inşaatının yüklenici firma tarafından başlatıldığını belirtti.

Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 2,3 hektarlık alana kurulduğunu ve içerisinde 108 daire ile 20 iş yerinin olacağını vurgulayan Zorluoğlu, "Burası tamamlandığında mimarisi ve estetik güzellikleriyle bölgeye güzellik katacak. Birinci etap itibarıyla bölge bütünüyle yenilenmiş olacak." dedi.

Zorluoğlu, ikinci etap çalışmalarının da süratle devam ettiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Çömlekçi Mahallesi, Trabzonumuzun güzelliğine güzellik katacak bir görünüme kavuşacak. Doku içerisinde yer alan tarihi yapıları da yıkmıyoruz. Bunlarla alakalı olarak bir kısmını proje içerisine koyuyoruz, bir kısmını yeniden inşa etmek suretiyle uygun alanlarda muhafaza ediyoruz. Tarihi binaları koruyarak mahalle dokusunu muhafaza etmek ve mahalleyi geçmişinden koparmamak istiyoruz. Çalışmalar tamamlandığında Trabzon'a yakışır bir Çömlekçi'yi hemşehrilerimizle buluşturacağız."

Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ Başkanlığı olarak projeye son 2 yılda büyük ivme kazandırdıklarını aktaran Zorluoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a projeye destek ve katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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