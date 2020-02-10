"Zonguldak yöresinde yaşayan insan hazineleri" projesi tanıtıldı

10.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:04

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEÜ), "Zonguldak Yöresinde Yaşayan İnsan Hazineleri" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Kentin değerlerine ilişkin hazırlanan projenin tanıtımı Rektörlük Senato Salonunda yapıldı. Tanıtıma, rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun, rektör yardımcısı Prof. Dr. Seyfullah Kara, genel sekreter Hayri Bulazar, ZTSO Genel Sekreteri Muharrem Sarıkaya, proje koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Özer ile proje ekibi katıldı.

Çufalı, açılış konuşmasında, projenin başarıyla tamamlanmasından büyük mutluluk duyduğunu kaydederek, "Yükseköğretim kurumlarının diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile toplum yararına çalışmalar yürütmesinin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bu noktada bu çalışmanın örnek bir proje olacağı kanaatindeyim. Üniversitelerin bulundukları bölgelerin insanını tüm yönleri ile ele alması önemli bir sorumluluk göstergesidir. Bu bakımdan Zonguldak insanının farklı yönleriyle ele alınması ve incelenmesi bizleri memnun etmektedir." dedi.

Zonguldak'ı her yönüyle ele alan çalışmaları desteklemeyi sürdüreceklerini belirten Çufalı, "Bu çalışmaların artması ilimizin geçmişinden ve bugünden alacağı güçle geleceğini daha sağlam temeller üzerine inşa etmesini sağlayacaktır. Projede görev alarak böylesi kıymetli bir eseri ortaya çıkaran tüm akademisyenlerimizi, proje koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Özer nezdinde tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum." diye konuştu.

Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Özer de üç yılda tamamlanan projenin son derece önemli bir eserin ortaya konmasına vesile olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA