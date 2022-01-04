Zonguldak'tan Erzurum'a sevgi rüzgârı

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Rüzgarlımeşe İlkokulu öğrencileri, Erzurum'un Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini yapan askerlere yeni yıl kartları ve mektupları gönderdi. Mektupların ulaştığı askerler, öğrencilere vatanın müdafaasında her zaman hazır olduklarını iletti.

Merkez Rüzgarlımeşe İlkokulu öğrencileri, vatani görevlerini yapan askerlere moral vermek için yeni yıl tebrik mektupları hazırladı. İlkokul öğrencilerince kaleme alınan mektuplar, Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı'na gönderildi. Yeni yıl kartları ve mektupları karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen askerler arasında mektupların okunmasıyla duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Öğrenciler tarafından postalanan mektuplarda 'dualarımızda ve kalbimizdesiniz' denildi.

"Vatanımız sizlerin sayesinde emin ellerde"

İlkokul 2. Sınıf öğrencisi Mira Köse mektubunda, "Siz, bizim her zaman dualarımızda ve kalbimizdesiniz. Vatanımız sizlerin sayesinde emin ellerde. İçimizi ısıtan en güzel sevgi, sizin vatanımız, milletimiz için hiçbir beklentiniz olmadan canınız pahasına bizleri korumanız. Bunun için sizlere ömür boyu minnettarız." diyerek teşekkür etti.

"Rabbim ayağınıza taş, gözünüze yaş değdirmesin"

İlkokul 2. Sınıf öğrencisi Sıraç Pirecioğlu ise hayalinin asker veya polis olmak olduğunu anlatarak, "Ailenizden, sıcak yuvanızdan uzakta gece, gündüz; kar, kış demeden bizleri koruyan yiğit, kahraman asker abilerim yeni yılınız kutlu olsun. Rabbim ayağınıza taş, gözünüze yaş değdirmesin. Allah'ım hepinizi korusun, yar ve yardımcınız olsun inşallah. Tüm sevdiklerinize kavuşmayı nasip etsin. Hayalim sizin gibi asker veya polis olmak, gurur duyulan bu mesleği yapmak. Vatanımız size emanet. Hepinize selamlar, yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandı. - ERZURUM