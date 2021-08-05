ZONGULDAK KÖMÜR JEOPARKI PROJESİ LOGO SEÇİM ANKETİ

Zonguldak; sahip olduğu değişik boyut ve tipteki mağaraları, obruk ve kanyonları, taşkömürü varlığı ve işletmeleri ile öne çıkmaktadır.

Zonguldak; sahip olduğu değişik boyut ve tipteki mağaraları, obruk ve kanyonları, taşkömürü varlığı ve işletmeleri ile öne çıkmaktadır. Taşkömürü ve içinde yataklandığı karbonifer kayaçlar 325-350 milyon yıl öncesine ait olup, yalnız ülkemizde değil Avrupa ve Asya'da da çok az yerde bulunmaktadır ve bilimsel açıdan benzersiz nitelikler taşımaktadır.

Zonguldak'ın UNESCO Küresel Jeopark Ağı'na dahil olması amacıyla Zonguldak İl Özel İdaresinin hazırladığı projeye Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı destek vermiş olup 2018 yılında çalışmalar başlatılmıştır. Sürecin devamında Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın koordinasyonunda ve turizm paydaşlarının da katkısıyla Zonguldak Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ZONTAB) çatısı altında "Zonguldak Kömür Jeoparkı İrtibat Birimi" adıyla kurgulanan yeni bir idari yapı 24. 06. 2021 tarihinde ZONTAB Encümenince onaylanan yönerge ile kurumsallaştırılmış olup, UNESCO Küresel Jeopark Adaylığı için 25. 06. 2021 tarihinde Türkiye Milli Komisyon Başkanlığı'na iyi niyet mektubu ile yapılan müracaat akabinde Zonguldak'ta Jeopark adaylık süreci resmi olarak başlatılmıştır.

Doğanın ve jeolojik mirasın korunmasına ve doğa turizminin geliştirilmesine katkı sağlayan; nadir, estetik, bilimsel ve ekonomik anlamda değer taşıyan jeolojik, jeoformolojik, biyolojik ve kültürel miras unsurlarının birlikte bulunduğu doğal alanların eğitim, turizm ve ekonomik amaçlı düzenlenerek; yörenin tüm dünyaya tanıtımını sağlayan ve yerel kalkınmaya katkıda bulunan sınırları belli coğrafi alanlar olarak tanımlanan "Jeopark" unsurları açısından ilimiz oldukça zengin bir potansiyele sahiptir. Zonguldak; taşkömürü varlığı başta olmak üzere, tarihi, kültürel, ekolojik, arkeolojik, doğal, endüstriyel ve jeolojik miras unsurları ile farklı kayaç ve mağara oluşumlarıyla küresel jeopark ağına katılabilecek çok güçlü bir adaydır. İlimizde halihazırda 24 adet jeosit tespit edilmiş olup, jeopark unsuru olma kriterlerine uygunluk taşıyan potansiyeller de süreç içinde değerlendirilecektir.

UNESCO Küresel Jeopark Ağında 2021 yılı itibariyle, uluslararası tescilini tamamlamış 44 ülkeden 161 Jeopark bulunmaktadır. Ülkemizde ise yalnızca Manisa'da bulunan Kula-Salihli Jeoparkı UNESCO Küresel Jeoparkı üyeliğine kabul edilmiştir. Ana teması kömür olarak belirlenen ve 2 senelik adaylık süreci resmen başlayan "Zonguldak Kömür Jeoparkı" Projesinin tanıtımına ve farkındalık kazandırılmasına yönelik çalışmalara hızlıca başlanmıştır. Bu kapsamda ilk olarak Zonguldak Kömür Jeoparkı'nı en iyi şekilde sembolize edecek bir logo tasarımına ihtiyaç duyulmuştur. Ana tema olan kömür ile jeoparkı en iyi ifade eden logo tasarımına karar vermek için ön tasarımları yapılan logolar paydaşlarımızın seçimine sunularak katılımcı bir yaklaşım esas alınmıştır.

Zonguldak'ın markalaşma sürecinde önemli bir mihenk taşı olan Zonguldak Kömür Jeoparkı Projesi için tüm paydaşlarımızın logo seçimine katılımı büyük önem arzetmektedir. Anket 10 Ağustos 2021 saat 15. 00'e kadar sürecek olup seçilen logo Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz tarafından açıklanacaktır. Ankete katılımlarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Logo seçim anketine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Kaynak: Habermetre