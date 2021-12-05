"Zonguldak Günleri" 9 Aralık'ta Yenikapı Etkinlik Alanı'nda başlayacak - Haberler
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"Zonguldak Günleri" 9 Aralık'ta Yenikapı Etkinlik Alanı'nda başlayacak

AA / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel

"Zonguldak Günleri" 9-12 Aralık 2021 tarihleri arasında Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - "Zonguldak Günleri" 9-12 Aralık 2021 tarihleri arasında Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek.

Zonguldak Dernekleri Federasyonunca düzenlenen etkinliğin tanıtımı Üsküdar sahilinde yapıldı.

Tanıtımda, Zonguldak yöresi halk oyunları eşliğinde, kentin coğrafi işaretli beyaz baklavası vatandaşlara ikram edildi.

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda 9 Aralık'ta başlayacak ve 4 gün sürecek "Zonguldak Günleri"nde, şehir her yönüyle katılımcılara tanıtılırken, kentin yöresel lezzetleri de İstanbullularla buluşacak.

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AA / Alptekin Soykan - Son Dakika Haberleri

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