Zona bulaşıcı mı? Zona nedir, ne demek? Zona hastalığı bulaşıcı mıdır? Zona bulaşır mı? Zona belirtileri nelerdir?
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Zona bulaşıcı mı? Zona nedir, ne demek? Zona hastalığı bulaşıcı mıdır? Zona bulaşır mı? Zona belirtileri nelerdir?

Zona bulaşıcı mı? Zona nedir, ne demek? Zona hastalığı bulaşıcı mıdır? Zona bulaşır mı? Zona belirtileri nelerdir?
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Bulaşıcı mı değil mi olduğu merak edilen hastalıkların başında Zona hastalığı geliyor. Peki, zona hastalığı nedir, tedavisi nasıl yapılır? Zona bulaşıcı mı? Zona kimlere bulaşır? Zuna hastalığı ile ilgili en çok merak edilen konuların başında zona bulaşıcı mı yoksa değil mi sorusu geliyor. Peki, zona bulaşır mı, tedavisi var mı, zona belirtileri nelerdir?

Günümüzün sık görülen rahatsızlıkları arasına giren zona hastalığı halk arasında gece yanığı olarak bilinmektedir. Peki, zona bulaşıcı mıdır? Zona belirtileri nelerdir? Zona tanı ve tedavi nasıl yapılır? Zona ne anlama geliyor? TDK'ya göre zona ne demek? Zona hastalığı ile ilgili tüm bilgiler burada...

TDK'YA GÖRE ZONA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre Latince zona kelimesi "Deride, sinirler boyunca, özellikle gövde, bacak ve yüzde birtakım ağrılı fiskelerle beliren, mikroplu bir hastalık." anlamına gelmektedir.

Zona bulaşıcı mı? Zona nedir, ne demek? Zona hastalığı bulaşıcı mıdır? Zona bulaşır mı? Zona belirtileri nelerdir?

TDK'ya göre zona ne demek : Deride, sinirler boyunca, özellikle gövde, bacak ve yüzde birtakım ağrılı fiskelerle beliren, mikroplu bir hastalık.

ZONA NEDİR?

Herpes zoster, genel adıyla zona, varisella zoster virüsünün sebep olduğu ve daha önce su çiçeği geçirmiş kişilerde görülen, vücudun tek tarafında deride su toplamış ağrılı kabartılarla seyreden bir hastalıktır. Halk arasında kuşak hastalığı veya gece yanığı olarak da bilinir.

Varisella (Su Çiçeği) sonrası varisella zoster virüsü vücut sinir hücrelerine yerleşip hiçbir belirti vermeksizin yıllarca inaktif kalabilir. Bağışıklık sistemindeki zayıflık veya bozuklukla yerleştiği hücrelerden ayrılıp aksonlar boyunca ilerleyerek sinir bölgesindeki deride viral enfeksiyona yol açabilir. Kabartılar genellikle 2-4 hafta içerisinde iyileşir, fakat sinir ağrıları kalıcı olabilir (postherpetik nevralji).

ZONA BULAŞICI MI?

Bir zona hastası başkasına (genellikle çocuklara) su çiçeği bulaştırabilir, fakat zona bulaştıramaz. Çünkü zona vücut içine yerleşmiş virüs kaynaklıdır, havadan bulaşan virüsle olmaz.

Varicella zoster virüsü kabuklanma sürecine kadar bulaşıcı olup, suçiçeği aşısı olmamış ya da suçiçeğine karşı bağışıklığı olmayan kişilerin yanı sıra, zayıf metobolizmalı, hamile, lohusa, yeni dünyaya gelmiş bebeklere bulaşıcılık göstermektedir.

ZONA HASTALIĞI NEDİR?

Zona halk arasındaki ismiyle gece yanığı, suçiçeğiyle hayatımıza giren Varicella zoster adlı virüsten kaynaklanmaktadır. Suçiçeği geçirildikten sonra omurilik ve beyin bölgesindeki sinirlerde uykuya yatan bu virüs metobolizma ve yaşa bağlı olarak tekrar varlık gösterebilir. Zona hastalığı vücutta tekrarlayabilecek bir rahatsızlıktır. Hastalık daha çok tekli kabarcık şeridi olarak gözlemlenirken yakalanan kişiye kötü deneyim yaşatmaktadır. Genellikle 50 ve üzeri yaş grubunda görülen zona öncelikle ağrı, kaşıntı, kabarcık ve döküntü gibi belirtiler ile kendisini belli eder.

Zona bulaşıcı mı? Zona nedir, ne demek? Zona hastalığı bulaşıcı mıdır? Zona bulaşır mı? Zona belirtileri nelerdir?

ZONA HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Duyusal sinir grupları üzerindeki etkisiyle bilinen zona ağrı, yanma, kaşıntı, uyuşma, karıncalanma, sıvı dolu kabarcık, ağrıdan birkaç gün sonra kırmızı döküntü olarak kendisini belli eder. Nadir olarak ışığa duyarlılık ateş ve baş ağrısı gibi belirtiler zonaya işaret olabilir. Kesin tanı için labaratuvar sonuçlarıyla belli olan zona'nın ilk belirtisi genellikle ağrıdır. İkinci en belirgin belirti ise döküntüdür. Vücudun sol veya sağ bölgesinde şerit olarak döküntü, kabarcık ve kaşıntı olabilir. Bazı hastalarda yüzde ya da göz bölgesinde görülebilir. Bu gibi durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanızı tavsiye ederiz. Zona bazı hastalarda ağrı ya da döküntü gibi belirtiler göstermeyebilir.

ZONA TANI VE TEDAVİ

Derideki belirtilerle birlikte gelen ağrılar nedeniyle genellikle tanı koyulması kolaydır. Özel durumlarda virüsün saptanması için pahalı yöntemler uygulanır. Kabarcıklardaki sıvıda bulunan bazı hücrelerin mikroskop ile belirlenmesi tanıyı destekler.

Zona hastalığı birkaç hafta içinde kendiliğinden iyileşir. Genellikle ağrı kesiciler ve sıvı pansumanlar hastayı rahatlatmak amacıyla kullanılır. Sıvı pansumanlar kabarcıkların hızlı kurumasını sağlar. İlk 72 saat içinde sistemik antiviral ilaçlar (asiklovir, famsiklovir veya valasiklovir) kullanılmasıyla, döküntü ve ağrı süresi kısalır. Bunun dışında B1 - B6 vitaminleri, antiinflamatuarlar, kaşıntıya karşı antihistaminler, dıştan da antiseptik anestezik krem ve solüsyonlar kullanılmaktadır. Gözle ilgili zonada göz kremleri uygulanır.

Ender görülse de daha önce zona hastalığı geçirmiş hasta, direnci aşırı düşürecek bir durum karşısında yeniden bu hastalığa yakalanabilir.

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Zona bulaşıcı mı? Zona nedir, ne demek? Zona hastalığı bulaşıcı mıdır? Zona bulaşır mı? Zona belirtileri nelerdir? - Haberler
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