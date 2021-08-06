Ziya Selçuk'un okulların açılmasına bir ay kala Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa etmesi sosyal medyayı karıştırdı

10 Temmuz 2018'den beri Milli Eğitim Bakanlığı görevini sürdüren Ziya Selçuk'un pandemi nedeniyle kapanan okulların açılmasına bir ay kala istifa etmesi sosyal medyada da gündem oldu. Görevden affını isteyeceğine yönelik iddialar uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan Selçuk'un yerine Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Prof. Dr. Mahmut Özer'in atanmasıyla sosyal medya kullanıcıları tüm mecraları yorum bombardımanına tuttu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre, görevden affını isteyen ve af talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığına, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer atandı.

İSTİFASI SOSYAL MEDYAYI DA KARIŞTIRDI

İstifa edeceğine yönelik iddialar uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan Ziya Selçuk'un görevden ayrılması sonrası sosyal medyada da adeta yer yerinden oynadı. İstifasıyla ilgili ilk açıklamayı Twitter hesabı üzerinden yapan ve "Millî Eğitim Bakanlığı görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir" sözleriyle başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkürlerini sunan Ziya Selçuk'un görevinden ayrılması sosyal medya kullanıcılarının da gündemine girdi.

OKULLARIN AÇILMASINA BİR AY KALA DİKKAT ÇEKEN İSTİFA

Pandemi nedeniyle kapanan okulların Eylül ayında açılacağını ısrarla ifade eden Selçuk'un eğitimin başlamasına bir ay kala görevinden affını istemesi özellikle Twitter'da gündem olurken, "Ziya Selçuk" hashtag'i gelen yüzlerce yorum sonrasında TT oldu.

İşte o yorumlardan bazıları;