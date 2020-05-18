Zipline nedir? Zipline ne demek? Zipline sporu nasıl yapılır? Zipline hakkında merak edilen her şey! Ekstrem spor ziplin nedir? Zipline son yılların en gözde sporlarından biri olarak öne çıkıyor. Herkesin büyük bir keyif ve heycan duyarak yaptığı Zipline sporu hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık. Zipline nedir? Zipline ne demek? Zipline sporu nasıl yapılır? Zipline hakkında merak edilen her şey!

Zipline bir spor olarak macera tutkunlarının sevdiği ve heycan duyarak yaptıkları bir eğlence aracı. Ülkemiz coğrafyası da bu sporun yapımına elverişli olduğu için sıklıkla tercih ediliyor. Zipline son yıllarda moda haline geldi. Herksin merak ettiği Zipline hakkında soruları sizler için kaleme aldık ve yanıtladık.

ZİPLİNE NEDİR?

Zipline, yüksek bir noktadan, alçak bir noktaya bağlanmış çelik halat vasıtası ile emniyet kemeri giyerek (koşum, harness,) kendi ağırlığınızla ve yerçekimi yardımıyla kayma aktivitesine denir.

ZİPLİNE

ZİPLİNE NASIL YAPILIR?

Tekerlekli bir makara çelik halata bağlanarak hızlanma sağlanır. 300 - 400 metrelik bir zipline hattında yaklaşık saate 50–60 km hıza ulaşılır (Bu hız zipline hattının eğimiyle doğru orantılıdır). Hattın sonunda yaylı bir fren sistemi veya otomatik fren sistemi yardımıyla durdurma sağlanır.

Dünyanın en uzun, en yüksek ve en hızlı zipline'i Güney Afrika'dadır. Yüksekliği 280 m., uzunluğu 2 km, en yüksek hızı saatte 160 km'dir. Türkiye'nin en büyük zipline parkuru Antalya`nın Kemer ilçesine bağlı Göynük Kanyonu'da bulunur. Toplam 1 km'lik parkur 4 ayrı hattan oluşuyor.