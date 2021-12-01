Zıpkınla 55 kiloluk akya balığı avladı - Haberler
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Zıpkınla 55 kiloluk akya balığı avladı

Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen - Haberler | Güncel
Zıpkınla 55 kiloluk akya balığı avladı

ÇANAKKALE'de, hobi amaçlı tüpsüz serbest dalış yapan Çetin Ege Doğan (40), Saros Körfezi'nde 20 metre derinlikte, zıpkınla 55 kilo ağırlığında ve 1 metre 75 santimetre boyunda akya balığı avladı.

ÇANAKKALE'de, hobi amaçlı tüpsüz serbest dalış yapan Çetin Ege Doğan (40), Saros Körfezi'nde 20 metre derinlikte, zıpkınla 55 kilo ağırlığında ve 1 metre 75 santimetre boyunda akya balığı avladı.

Kentteki bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan ve hobi amaçlı tüpsüz serbest dalışlar gerçekleştiren Çetin Ege Doğan, Saros Körfezi'nde 20 metre derinlikte akya sürüsüyle karşılaştı. Doğan, 'lüfer sürülerinin kabusu' olarak belirtilen, çevik ve yırtıcı olmasıyla bilinen akya balıklarından birini zıpkınla avladı. 1 metre 75 santimetre boyundaki balık, 55 kilogram geldi. Çetin Ege Doğan, "Balıkla karşılaşınca çok heyecanlandım sonra da balığı avladım. Sudan kıyıya güçlükle çıkarabildiğim balık, neredeyse benimle aynı boydaydı" dedi.


Zıpkınla 55 kiloluk akya balığı avladı

Zıpkınla 55 kiloluk akya balığı avladı

Zıpkınla 55 kiloluk akya balığı avladı

Zıpkınla 55 kiloluk akya balığı avladı

Zıpkınla 55 kiloluk akya balığı avladı

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