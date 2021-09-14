Zinav Kanyonu ve Gölü

Zinav Gölü Reşadiye İlçesi'nin Yolüstü (Meğedün) Köyü'ne 3 kilometre uzaklıktadır. Gölün suları tatlıdır. Göl bir dere ve küçük sularla beslenir. Ortalama 1. 5 kilometrekare alana sahiptir. Gideğeninden boşalan sular Kelkit Çayı'na ulaşır. Kenarlarında bataklık yerler yoktur. Ortalama derinlik 10- 15 metre civarındadır. Etrafı korunmaya alınmış orman alanıdır. Balıkçılık yapmaya müsait olan gölde sazan, yayın balığı, Japon sazanı - kırmızı renkli kızılkanat denilen çok lezzetli tatlı su balık türleri bulunmaktadır. Zinav Gölü ve Kanyonu, İnkaya Mağarası, birçok hastalığa iyi geldiği söylenen Sülüklü Göl, Zinav Yaylası ve organik tarım yapılan Zinav Vadisi ile bölge doğa harikasıdır. Bu alanlar özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerce yoğun ilgi görmektedir. Zinav Kanyonu Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü köyü sınırları içinde bulunan Zinav Kanyonu yaklaşık 380 metre derin yarıkları içinde barındırıyor. Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunan kanyonda derinliği 1 ile 4 metre arasında bulunan 7 tane çağlayan bulunuyor. Zinav Gölü Tabiat Parkı'nın bir parçası olan kanyon birçok canlı türünün doğal yaşam alanı içerisinde yer alıyor. Dünya doğal mirası içinde potansiyeli yeni fark edilmeye başlayan doğa harikası ekstrem sporcuların dikkatini çekiyor. Sporcuların yanı sıra vatandaşlarda bölgeyi kendi imkanları dahilinde gezebiliyor. Bunaltan sıcak havalarda vatandaşlar kanyonun içinden geçen akarsuda yürüyerek serinliyor.

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