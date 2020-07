Zilhicce orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Zilhicce ayında oruç tutmanın fazileti nedir? Zilhicce takvimi Haram aylardan birisi olan Zilhicce ayına girmiş bulunmaktayız. Zilhicce ayında oruç tutmak çok sevaptır. Alimler bu günlerde müsait olanın oruç tutmalarını tavsiye etmiştir. Peki Zilhicce orucu ne zaman tutulur, hangi günler tutulur...

Kurban Bayramı'nın da içerisinde bulunduğu mübarek Zilhicce ayında oruç tutmak çok faziletlidir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) de Zilhicce'nin ilk 9 gününü oruçlu geçirirdi. Peki Zilhicce ayında kaç gün oruç tutulmalı, faziletleri nelerdir tüm detayları aktaralım.

ZİLHİCCE ORUCU NE ZAMAN?

Zilhicce ayı orucu Zilhicce ayının ilk 9 günü tutulur. 10. günü oruç tutmak haramdır. Çünkü 10. gün Kurban Bayramı'nın 1. gününe denk gelmektedir. Bayram gününde oruç tutmak yasak sayılmaktadır.

ZİLHİCCE AYI ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?

Zilhicce ayı orucu genel olarak ilk 9 gün tutulması tavsiye edilmiştir. Müstehap ve çok sevap olan günleri ilk 9 günüdür. Yani Zilhicce'nin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ve 9. günlerini oruçlu geçirmek çok sevaptır.

Eğer ilk 9 günün hepsini tutmakta zorlanıyorum derseniz bazı alimler Müslümanların, Terviye günü olan 8. günü ve Arefe günü olan 9. günü oruçlu geçirmelerini tavsiye etmiştir.

Yani en azından Zilhicce'nin 8. ve 9. günü oruçlu geçirilebilir demişlerdir. Çünkü bu iki günde oruç tutmanın sevabı çok fazladır. Bazı hadislere göre 8. yani Terviye günü oruçlu geçirenin geçmiş 1 senelik günahı siliniyor. Arefe gününü oruçlu geçirenin ise geçmiş ve gelecek 1 yıllık günahları silinmektedir.

ZİLHİCCE AYINDA VE AREFE GÜNÜNDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ NEDİR?

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).

ZİLHİCCE'NİN İLK 10 GÜNÜNÜN FAZİLETİ NEDİR?

Fecr suresinin 2. âyetinde geçen "on gece" ile, tercih edilen yoruma göre, hac ayı olan Zilhicce'nin ilk on gecesi kastedilmiştir (Râzî, Mefâtîhu'l-ğayb, XXXI, 163). Zilhicce'nin ilk on gününün faziletine işaretle, Hz. Peygamber (s.a.s.); "Allah katında şu on günde işlenecek salih amelden daha sevimli bir amel yoktur." buyurmuş, sahabîler, "Ey Allah'ın Resûlü! Allah uğrunda yapılacak cihattan da mı üstündür? " diye sormuşlar. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.); "Evet, Allah yolunda cihat etmekten de. Ancak malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihadı başka. (O, bundan üstündür.)" (Buhârî, Îdeyn, 11) buyurmuştur.

Zilhicce'nin bu on gününün fazileti hac ibadetinin bu ayda yapılmasından kaynaklanmaktadır (İbn Hacer, Feth, II, 459). Zira bu günlerde hac ibadetinin bir kısım menâsiki yapılmakta bir kısmı da (ziyaret tavafı, şeytan taşlama gibi) ardından gelen teşrik günlerinde gerçekleştirilmektedir. Zilhicce ayının dokuzuncu günü olan kurban bayramının arefesinde tutulan orucun da çok faziletli olduğu rivayetlerde zikredilmiştir (Müslim, Sıyâm, 196, 197; Ebû Dâvûd, Savm, 64; Tirmizî, Savm, 46).

ZİLHİCCE AYI TAKVİMİ

1 Zilhicce : 22 Temmuz Çarşamba

2 Zilhicce : 23 Temmuz Perşembe

3 Zilhicce : 24 Temmuz Cuma

4 Zilhicce : 25 Temmuz Cumartesi

5 Zilhicce : 26 Temmuz Pazar

6 Zilhicce : 27 Temmuz Pazartesi

7 Zilhicce : 28 Temmuz Salı

8 Zilhicce : 29 Temmuz Çarşamba

9 Zilhicce : 30 Temmuz Perşembe (Arefe günü)

10 Zilhicce : 31 Temmuz Cuma (Kurban bayramı 1. günü)

11 Zilhicce : 1 Ağustos Cumartesi (Kurban bayramı 2. günü)

12 Zilhicce : 2 Ağustos Pazar (Kurban bayramı 3. günü)

13 Zilhicce : 3 Ağustos Pazartesi (Kurban bayramı 4. günü)

15 Zilhicce : 4 Ağustos Salı

16 Zilhicce : 5 Ağustos Çarşamba

17 Zilhicce : 6 Ağustos Perşembe

18 Zilhicce : 7 Ağustos Cuma

19 Zilhicce : 8 Ağustos Cumartesi

20 Zilhicce : 9 Ağustos Pazar

21 Zilhicce : 10 Ağustos Pazartesi

22 Zilhicce : 11 Ağustos Salı

23 Zilhicce : 12 Ağustos Çarşamba

24 Zilhicce : 13 Ağustos Perşembe

25 Zilhicce : 14 Ağustos Cuma

26 Zilhicce : 15 Ağustos Cumartesi

27 Zilhicce : 16 Ağustos Pazar

28 Zilhicce : 17 Ağustos Pazartesi

29 Zilhicce : 18 Ağustos Salı

30 Zilhicce : 19 Ağustos Çarşamba

1 Muharrem : 20 Ağustos Perşembe (Hicri Yılbaşı)