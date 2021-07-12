Zilhicce ayı ilk 10 gecesi kılınacak namaz ve tarifi! (4 rekat namaz) Zilhicce ayında kılınacak namazlar ve yapılacak ibadetler nelerdir?

Mübarek Zilhicce ayının girmesiyle birlikte vatandaşlar bu ayda hangi namazlar kılınır, hangi ibadetler yapılır merak etti. Alimler her Hicri ayda olduğu gibi Zilhicce ayında da ibadetlerin yapılmasını, Kur'an-ı Kerim okunmasını, nafile namaz kılınmasını tavsiye etmişlerdir. Peki, Zilhicce ayında ilk 10 gecesi hangi namaz kılınır? Zilhicce'nin ilk 10 gecesi ne zamana denk geliyor?

Zilhicce'nin ilk 10 gecesinde kılınacak namaz hangisidir? Zilhicce ayının ilk 10 gecesi her gün kılınacak mühim bir namaz vardır. Alimler bu namazın kılınmasını tavsiye etmiştlerdir. Peki, Zilhicce ayında kılınacak 4 rekat namaz hangisidir? Zilhicce'nin ilk 10 gecesi kılınacak 4 rekatlık namaz ve tarifi nasıldır?

ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN?

Zilhicce ayı 11 Temmuz Pazar 2021 günü başladı. Yani Zilhicce ayının 1. günü 11 Temmuz Pazar günü idi. Bugün yani 12 Temmuz Pazartesi günü ise Zilhicce ayının 2. günüdür. Zilhicce ayının 1. gecesi ise 10 Temmuz Cumartesi gününü 11 Temmuz Pazar gününe bağlayan geceydi.

ZİLHİCCE'NİN İLK 10 GECESİ KILINACAK MÜHİM BİR NAMAZ VE TARİFİ

Hüseyn ibnü Ali (Radıyallahu Anhüma) 'nın, babası Ali (Radıyallahu Anh) 'dan rivayetine göre, Rasulullah (Salllahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Zülhicce'nin onu girdiği zaman ibadette gayretli olun, çünkü o günler Allah-u Te'ala'nın faziletli kıldığı ve gecesinin hürmetini gündüzünün hürmetine eş yaptığı günlerdir. Her kim 10 gecelerden birinde, gecenin son 3'te 1'i kaldığında 4 rekat kılar, her rekatta 1 Fatiha suresi, Birer kere Felak ve Nas suresi, 3 kere İhlas Suresi ve sonra da Ayetel-Kürsi okur ve bunu her rekatta tekrar eder, namazını bitirince ellerini kaldırarak:

Arapça :

[Sübhanezilızzeti velceberut. Sübhanezilgudreti velmelekut. Sübhanellahilhayyillezi lêyemut. Lê ilêhe illê hüve yühyî veyümît vehüvehayyüllêyemüt. Sübhanellahi rabbilıbêdivelbilêd. Velhamdülillahi hamden kesîran tayyibemmübâraken alê külli hâl. Allahüekberu kebîrâ. Rabbünê cellecelêlühü vegudratühü biküğlli mekên.]

Türkçe Anlamı :

[İzzet ve ceberut (ululuk ve büyüklük) sahibini tesbih ederim. Kudret ve melekut (güç ve eşsiz mülk) sahibini tesbih ederim. Hiç ölmeyecek diri olan Allah'ı tesbih ederim. Ondan başka ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. Kendisi hiç ölmeyecek tek diridir. Kulların ve yurtların Rabbi olan Allah'u tesbih ederim. Her halükarda bol, tertemiz ve bereketli tüm hamdler Allah'a mahsustur. Allah her şeyden çokta büyüktür. Rabbimiz'in celali ve kudreti(nin eserleri) her mekanda (meydana çıkmakta)dır.]

der, daha sonra dilediği şeyle dua ederse şüphesiz bu kimseye haram olan Beytullah'u haccetmiş, Nebi (Salllallahu Aleyhi ve Sellem) 'in kabrini ziyaret etmiş ve Allah yolunca cihat etmiş kimseler kadar sevap ihsan edilir. Bu kişi Allah-u Te'ala'dan ne isterse mutlaka kendisine verilir. Bu namazı 10 gecenin her birinde kılarsa Allah-u Te'ala onu Firdevsi Ala'a yerleştirir. Kendisinden her günahı siler ve ona (bir munadi tarafından:) '(Geçmiş günahların silindi) amel işlemeye yeniden başla.' denilir."

Namazın kısaca tarifi nasıldır? Hangi sureler okunur?

Zilhicce'nin ilk 10 gecelerinin her birinde kılınacak 4 rekat namaz;

1. rekatında : 1 Fatiha + 1 Felak + 1 Nas + 3 İhlas + 1 Ayetel Kürsi okunur.

1 Fatiha + 1 Felak + 1 Nas + 3 İhlas + 1 Ayetel Kürsi okunur. 2. rekatında : 1 Fatiha + 1 Felak + 1 Nas + 3 İhlas + 1 Ayetel Kürsi okunur.

1 Fatiha + 1 Felak + 1 Nas + 3 İhlas + 1 Ayetel Kürsi okunur. 3. rekatında : 1 Fatiha + 1 Felak + 1 Nas + 3 İhlas + 1 Ayetel Kürsi okunur.

1 Fatiha + 1 Felak + 1 Nas + 3 İhlas + 1 Ayetel Kürsi okunur. 4. rekatında : 1 Fatiha + 1 Felak + 1 Nas + 3 İhlas + 1 Ayetel Kürsi okunur.

(Kaynak : Abdülkadir el-Ciylânî, el-Ğunye)

(Teşekkür : Bu namaz tariflerini, hadisleri, zikirlerin ve ibadetlerin yapılışını Arapça'dan çeviren, günümüze ulaştıran ve bizlerin faydalanmasını sağlayan sayın Cübbeli Ahmet Hoca' ya teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, bol bereketli vakitler versin.)

BU NAMAZ HANGİ GÜNLER KILINIR?

Zilhicce'nin ilk gecesi 10 Temmuz Cumartesiyi 11 Temmuz Pazara bağlayan gecedir. Bu 2021 yılı için geçerlidir. Her yıl Hicri günler değişkenlik göstermektedir. Bu namazı Zihicce'nin ilk 10 gecesi kılabilirsiniz. Yani namazı kılacağınız tarihler şu şekilde:

Zilhicce ayı 1. gecesi : 10 Temmuz Cumartesiyi 11 Temmuz Pazara bağlayan gece.

Zilhicce ayı 2. gecesi : 11 Temmuz Pazarı 12 Temmuz Pazartesiyi bağlayan gece.

Zilhicce ayı 3. gecesi : 12 Temmuz Pazartesiyi 13 Temmuz Salıyı bağlayan gece.

Zilhicce ayı 4. gecesi : 13 Temmuz Salıyı 14 Temmuz Çarşambaya bağlayan gece.

Zilhicce ayı 5. gecesi : 14 Temmuz Çarşambayı 15 Temmuz Perşembeye bağlayan gece.

Zilhicce ayı 6. gecesi : 15 Temmuz Perşembeyi 16 Temmuz Cumaya bağlayan gece.

Zilhicce ayı 7. gecesi : 16 Temmuz Cumayı 17 Temmuz Cumartesiye bağlayan gece.

Zilhicce ayı 8. gecesi : 17 Temmuz Cumartesiyi 18 Temmuz Pazara bağlayan gece.

Zilhicce ayı 9. gecesi : 18 Temmuz Pazarı 19 Temmuz Pazartesiye bağlayan gece.

Zilhicce ayı 10. gecesi : 19 Temmuz Pazartesiyi 20 Temmuz Salıyı bağlayan gece.

TERVİYE GÜNÜ NAMAZI NASIL KILINIR?

Dört rekat ve ardından iki rekat olmak üzere altı rekat kılınır. Kılınacak bu 4 rekatın birincisinde bir kere Asr suresi, ikincisinde Kureyş suresi, üçüncüsünde Nasr suresi, dördüncüsünde ise üç kere İhlas suresi okunur. Ardından kılacağı iki rekatın her bir rekatında üç kere İhlas suresi okunur. İşte böyle yapan kişi terviye gününün ve o gün Mina'da zikredenlerin sevabını bulur.