Zeytinyağı alırken nelere dikkat edilmeli? Çeitli yöntemler ile elde edilen zeytinyağlar, içerdiği E, K, potasyum, kalsiyum ve demir ile sağlıklı yaşamanın formülünü vermektedir. % 100 doğal, katkısız, koruyucu içermeyen ürünler, kalite arayanlar için önemli koşullardır. Zeytinyağının mucizevi özellikleri olduğu bilinmekte fakat zeytinyağı alırken nelere dikkat edilmeli?

İnsanlık tarihi kadar geçmişe sahip, uzun süre dayanıklı, hayatın çoğu alanında kullanılan ve birçok faydası bulunan zeytinyağı, farklı yapı, aroma ve tad ile satışa sunulmaktadır.Sahtesinin yaygın olarak satıldığı zeytinyağını alırken nelere dikkat etmeliyiz? Zeytinyağı için gerekli zeytinin yapısı, işleniş biçimi, saklama koşulları gibi etkenler zeytinyağı alırken dikkat edilmesi gereken noktalardır.

İklim koşulları



Zeytin ağacı, siyah ve yeşil olmak üzere iki türü de gövdesinde yetiştiren, işlemden sonra tüketilebilecek bir türdür. İklim, zeytinin tadı üstünde önemli etkendir. İstenilen olgunluğa ulaşması için sıcak iklim koşulları olması gerekmektedir. Akdeniz ve çevresinde, kışları -7 dereceyi geçmeyecek bölgelerde yetiştirilir. Yetiştiği bölgenin sıcaklığı, toprak yapısı, sıcaklığı, oluşan rüzgar, bitki örtüsü iklim koşulları kadar zeytinyağının tadı için önemlidir.

Erken hasat dönemi



Daha kaliteli zeytinyağı üretmek için erken hasat zamanı çok önemlidir. Ekim- Kasım ayı ile birlikte, olgunlaşmamış, yeşil renkteki, asidik oranı düşük zeytinler, dahakalite ve lezzetli zeytinyağlar için en doğru zamandır. Tadı, aroması ve taze kokusu ile muhteşem zeytinyağları fark edeceksiniz.

Soğuk sıkım zeytinyağları



Soğuk sıkım zeytinyağlarını çoğu yerde duymuşsunuzdur. Soğuk sıkım yöntemi, erken hasat döneminde toplanan zeytinyağlar, taş değirmenlerde 27 dereceyi geçmeyen sular ile hazırlanan sızma yağlardır. Vitamin ve mineralleri kaybolmadan tüketmeniz için gerekli bu yöntem, sizin için en doğru seçim olacaktır.

Saklama koşulları ve ambalaj bilgileri



Sağlıklı bir şekilde hazırlanmış zeytinyağı bile doğru ambalaj ile paketlenmediği zaman, sağlıksız bir hal alır.Zeytinyağı alırken pet şişelerde muhafaza edilirse bir daha düşünün. Pet şişelerin tekrar kullanımlı olması, vücuttaki zararlı bileşenleri harekete geçirerek, sağlığınızı tehdit etmektedir. Karaciğer, beyin gelişimi ve prostat gibi sağlık problemlerinin oluşmasına sebep olur. Cam şişelerde muhafaza edilen ve sağlığınıza düşünen zeytinyağları tercih etmelisiniz. Cam şişeler, ürünün daha uzun süre tadının ve yapısının bozulmasının önüne geçer. Cam şişelerinde üstünde son kullanma tarihi, marka, işletme kayıt numarası olmasına dikkat etmelisiniz.

Koku ve tadım



Kimyasal özellikler dışında duyusal olarak da alınması gereken zeytinyağlarını anlayabiliriz. Kaliteli zeytinyağını kokladığınızda, taze , meyvemsi aroması olmalı. Tiner, boya gibi oldukça kötü koku aldığınızda, bu üründen vazgeçmelisiniz. Bu kokular zeytinyağı tarihinin geçtiği, üretim aşamasında kimyasal birçok maddenin eklendiği anlamındadır.

Tad testleri zeytinyağı alırken dikkat edilmesi gereken noktadır. Çoğu insan zeytinyağı boğaz yaktığında kötü olarak bilinsede bu yanlıştır. Boğazda hafif yanma ve acılık zeytinyağının, kaliteli, kimyasal madde içermediğinin göstergesidir. Konu ile ilgili Köseoğlu, " Dilimizin üzerinde bakla şeklinde bir acılık, genizde yanma ve taze bir aroma hissettiğimiz yağ, kaliteli zeytinyağıdır."

Hakiki zeytinyağını anlamak için evde yapılacak testler nelerdir?



Donma yöntemi: Evinizde kolaylıkla yapabileceğiniz bir yöntemdir. Aldığınız zeytinyağlarını, buzdolabında en az 1 saat bekletin. Eğer hakiki zeytinyağı ise kristalleşir ve donar. Günümüzde sahte ve hakiki zeytinyağını ayırmak zor. Sahte zeytinyağları da buzdolabında donar. Fakat hakiki zeytinyağının en alt kısmında siyah parçacıklar vardır. Bunun nedeni ise zeytin parçacıklarıdır.

Tuz ruhu yöntemi : Çay bardağın yarısını zeytinyağı, yarısını da tuz ile doldurunuz. Karıştırdığınızda zeytinyağı aynı renkte kalır. Eğer zeytinyağı, koyu renge dönüyorsa, zeytinyağınız, içerisinde birçok katkı maddesi eklenmiştir.

Ilık su yöntemi: Oldukça basit bir yöntem ile zeytinyağının hakiki olup olmadığını anlayabilirsiniz. Yarım bardak suyun üstüne zeytinyağını dökünüz. Eğer zeytinyağı suyun üstünde kalıyorsa, bu zeytinyağının katkısız, hakiki zeytinyağı olduğunu gösterir.