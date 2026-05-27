Haberler

Galatasaray'dan TFF'ye tarihi boykot

Galatasaray'dan TFF'ye tarihi boykot
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile ipleri tamamen koparmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların, TFF'ye karşı tarihi bir boykot hazırlığında olduğu belirtildi. İşte detaylar...

Süper Lig'de elde ettiği 26. şampiyonluğun ardından RAMS Park'ta düzenlenen kupa törenine, şampiyonluk kupasının bir kurye aracıyla gönderilmesine sert tepki gösteren Galatasaray yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) karşı olan net tavrını tarihi bir boykot kararıyla sürdürecek.

GALATASARAY'DAN TFF'YE BOYKOT

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Sarı-kırmızılı kulüp, TFF'nin 7 Haziran tarihinde gerçekleştirmeyi planladığı ve gelecek döneme ait bütçe ile planlamaların ele alınacağı Mali Genel Kurul'a katılım sağlamama kararı aldı.

KULÜP TARİHİNDE BİR İLK YAŞANACAK

Galatasaray, kurulduğu günden bu yana ilk kez bir mali kongreyi boykot ederek federasyon yönetimini resmen "yok sayma" stratejisini devreye sokacak. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in iki makam aracını satışa çıkardı! Yazılan notlar çok konuşulacak

İkisi de Özel'in makam aracıydı! Üzerindeki notlar kavga çıkarır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Ercan'ın 24 yıllık evliliğinde deprem! Eşine çok suçlama

Ünlü deprem bilimcinin 24 yıllık evliliği bitiyor! Eşine çok suçlama
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi

Ünlü şarkıcı Bodrum'da aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım

Akrabasının boğazını kesip cansız bedenini kahvehanenin önüne attı
Gabriel Sara'dan Aston Villa'ya olumlu sinyal

Avrupa şampiyonuna transfer oluyor
'Affetmem' dediği Başarır'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Yarın kurultay kararı al, siyaseti bırakırım

"Affetmem" dediği isimden çağrı geldi: Yaparsan siyaseti bırakırım
İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını

İspanya'da deprem! Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını